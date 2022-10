Netflix Uruguay: ¿qué fue lo más visto la última semana? Los rankings del 26 de setiembre al 2 de octubre

La serie policial DAHMER, sobre el asesino Jeffrey Dahmer, subió del sexto al primer puesto en el ranking semanal de series más vistas en Uruguay, a través de Netflix. La página web FlixPatrol mide cuál es el contenido más visto en las plataformas de streaming. Según su medición, la película más vista fue Lou, que pasó del noveno puesto en la semana pasada, al primer puesto.

Rubia, el biopic sobre Marilyn Monroe protagonizado por Ana de Armas y estrenado el miércoles 28 de setiembre, ya llegó al podio. De todas formas, el film ATENEA también tuvo una fuerte entrada en el ranking del 26 de setiembre al 2 de octubre, y se estableció en el segundo puesto.

Las series más vistas en Uruguay

DAHMER Las de la última fila Diario de un gigoló Rescate en una cueva de Tailandia Pasión de gavilanes Destino: La saga Winx Dinastía La emperatriz Cobra Kai Donde hubo fuego

Las películas más vistas en Uruguay

Lou ATENEA Rubia Inseparables Revancha ya El perfumista Jiu Jutsi Sin aliento Un jazzista en clave de blues Minions y sus amigos: Volumen 1

¿Cuánto cuesta Netflix en Uruguay?

Netflix presenta tres tipos de membresía mensual: básico (cuesta US$ 8,99), estándar (US$ 12,99) y premium (US$ 15,99).

La opción más barata permite que solo un dispositivo vea contenido a la vez y que también en solo uno se puedan almacenar descargas; además, no tiene permitido ni el modo HD, ni el modo Ultra HD.

La opción estándar, por otro lado, permite que dos dispositivos vean contenido simultáneamente y hagan descargas. La resolución HD está disponible en este plan.

Por último, la opción premium permite que cuatro dispositivos reproduzcan contenido a la vez y almacenen sus descargas. Tanto la resolución HD como Ultra HD están disponibles con este precio.