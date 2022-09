"Ni siquiera" lo firmó Salinas: Manini sobre el decreto que flexibilizó la política antitabaco

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sostuvo que el decreto que flexibilizó la política antitabaco no debería afectar "en lo más mínimo" las posibilidades de su correligionario, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, de ser electo director general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"No lo debería afectar en lo más mínimo en cuanto a sus posibilidades de ser elegido director de la OPS", valoró Manini tras ser consultado en radio Monte Carlo. "Este decreto en definitiva el ministro ni siquiera lo firmó. Es un decreto que se origina en el Ministerio de Industria por un tema más que nada económico, comercial, contrabando, etc.", explicó este lunes.

La Coalición América Saludable (CLAS) —una organización de más de 200 ONG de América Latina que busca prevenir y controlar las Enfermedades No Transmisibles (ENT) en el continente— envió una carta al ministro donde criticó que en Uruguay "se ha retrocedido en varias políticas de salud que tienen la intención de prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo, como ser alimentación saludable y control de tabaco".

"Nos preocupa seriamente que el actual ministro de Salud del Uruguay, el Dr. Salinas, sea uno de los candidatos a director general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)", continúa la carta a la que accedió El Observador, "cuando no sólo no ha defendido adecuadamente estas políticas de salud, sino que ha justificado estos retrocesos".

El líder de Cabildo Abierto no coincide con este juicio. "No debería afectarlo. Primero que nada porque el propio Salinas ha ratificado las políticas antitabaco que el Uruguay viene aplicando desde hace varios años. Yo creo que es de las mejores políticas que han llevado adelante las administraciones frenteamplistas. En eso creo que no hay duda, y el propio ministro lo ha dicho, que la política antitabaco sigue en toda la regla, sin ningún tipo de afectación".

La elección del nuevo director general de la OPS se realizará durante la Conferencia Sanitaria Panamericana, a celebrarse del 26 al 30 de setiembre. Será nombrado quien reciba la mayoría de los votos de los Estados Miembros. El nuevo director cumplirá un mandato de cinco años y podrá ser reelegido una vez. El ganador asumirá el cargo el 1º de febrero del 2023 y terminará su ciclo el 31 de enero del 2028. Si Salinas triunfa deberá abandonar su cargo de ministro.