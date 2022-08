Nico Rossi entre la final con Benfica y el interés de Armenia: "Mi sueño es jugar en la selección uruguaya"

El delantero de Peñarol Nicolás Rossi se unió a los entrenamientos de la sub 20 el pasado lunes y con 12 partidos en Primera en nivel ascendente, será la gran carta de triunfo de los aurinegros contra Benfica este domingo cuando se dispute la Copa Intercontinental sub 20 en el Estadio Centenario, desde la hora 16.30.

“Estoy muy entusiasmado con esta final. A veces la ansiedad te lleva a crear algunos escenarios, pero lo único que quiero es que gane Peñarol. Si tengo que hacer yo la jugada definitiva, mejor. Pero el objetivo es ganar la Copa”, dijo a Referí el extremo de 20 años.

Foto: Leonardo Carreño.

En la práctica con la sub 20 de Peñarol

“Por lo que me pasó en la Libertadores esto es como una revancha para mí, le da un poquito más de sabor a esta final”, confesó.

El extremo pidió para entrenar dos días antes del debut y en un ejercicio de activación, con una goma elástica, sufrió un golpe muy fuerte en un ojo. La lesión ocular le impidió jugar en el certamen.

“Fue duro, pasé momentos de mucha incertidumbre e impotencia por no poder ayudar al equipo. Tenía presión en el ojo, no tuve desprendimiento de retina ni me tuve que operar pero necesitaba que bajara la presión para poder volver a hacer deporte sin correr riesgos”, recordó.

“La actitud del equipo fue emocionante enfrentando a equipos fuertes y los rendimientos adentro de la cancha también, porque tenemos grandes jugadores”.

Tras recuperarse, Rossi comenzó a sumar más y más minutos en la Primera con Mauricio Larriera como entrenador: “Fue muy lindo empezar a tener minutos en Primera, aprovecharlos y los disfruté mucho. Capaz que los rendimientos grupales no fueron los mejores, pero cada minuto que tuve lo disfruté mucho”.

Con la llegada de Leo Ramos, el delantero pasó al banco pero en los dos partidos entró y aportó cosas importantes en ataque: “El cambio de técnico siempre trae un poco de incertidumbre porque no se sabe qué puede pasar, pero estoy tranquilo y confiado para los partidos que quedan, venimos levantando y estoy seguro que vamos a estar en la pelea a fin de año”.

Sobre Benfica dijo: “Vi algo y me han comentado cómo juegan. Pero si bien hay que tomar recaudos, tenemos que enfocarnos en nuestra idea de juego para encarar el partido y estar confiados en eso”.

Foto: Leonardo Carreño.

En acción con el primero de Peñarol

Nicolás sigue los pasos de Diego quien debutó en Peñarol en 2016 y que actualmente juega en Fenerbahçe de Turquía: “Hablamos seguido, ve los partidos, me escribe, me comenta cómo me vio, qué le pareció, y yo también le digo cosas de los partidos de él”.

“La velocidad en los Rossi es algo innato”, dijo días atrás Ramos, quien elogió a Nicolás.

Hace dos años, la selección de Armenia le propuso defender a su selección. Su segundo apellido es Marachlian y sus bisabuelos son armenios: “Soy nacido en Uruguay, tengo las dos nacionalidades, pero nunca fui a Armenia. En un momento estuve cerca de jugar por su selección, pero al final no se dio, tramité la nacionalidad hace dos años, para una sub 19”.

“Puede ser una posibilidad, pero mi sueño es jugar en la selección uruguaya. Lo que tenía en su momento era que jugar por Armenia no me quitaba la posibilidad de jugar en un futuro por Uruguay”, dijo Rossi que este domingo será el hombre de Peñarol clave para poder conquistar la Intercontinental.