"No quiero molestar al hombre": las anécdotas de los jugadores de Nacional con Luis Suárez

Los hinchas de Nacional están viviendo un sueño con la llegada de Luis Suárez al club. Pero también para los futbolistas del plantel tricolor es una enorme experiencia, compartir el grupo con un jugador de la trayectoria mundial que tiene el Pistolero.

El lateral Leandro Lozano, de 23 años, contó esta semana una anécdota que vivió con el delantero.

"Yo concentraba con Brian Ocampo, pero desde que llegó Luis, se fue con él. Un día Brian me mandó un mensaje y me dijo 'vení al cuarto'. Yo le dije que no, porque no quería molestar al hombre (Suárez)", contó Lozano en el programa radial partidario PasiónTricolor.

Diego Battiste

La pelota con Luis Suárez

Al final Ocampo lo convenció y Lozano fue hasta la habitación donde estaba Suárez: "Nos pusimos a hablar y parecía que me conocía de hace 20 años. Es un crack", dijo el futbolista que se formó en Nacional y tras pasar por Boston River regresó a los albos.

Diego Rodríguez también revivió una anécdota. El Torito contó que su hijo le pidió una foto con Suárez, pero todavía no lo había llevado a Los Céspedes: "Vino conmigo a la presentación y Luis cuando nos saludo, le tocó la cabeza y después no se la quería lavar".