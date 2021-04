Novedades uruguayas, ilustraciones y novelas varias: seis libros para encarar el otoño

.

Cada cierto tiempo, sucede: Treinta y Tres se abre como una boca atávica y escupe una nueva historia de Gustavo Espinosa. Siempre precedida de expectativas y la promesa de la continuación de un legado literario ya inobjetable, cada muestra de la narrativa del autor de Carlota podrida ha renovado su compromiso con su universo particular (esa tierra olimareña con tintes mágicos, sucios y melancólicos) y La galaxia Góngora (HUM, $ 650), su última novela, no es la excepción. La historia está dividida en dos partes: la primera vincula a Evergisto Richar Cuenca, un joven poeta originario del pueblo de Vergara que viaja a Montevideo a estudiar, y a Juan Rollfinke, un tambero caído en desgracia por el quiebre de latablita. Ambas historias confluyen en los parajes ya conocidos del autor, y la sangre, la desgracia, la literatura y el humor se hacen carne en el relato. La segunda parte del libro es el poema de 1902 versos del que la novela toma el título y que el personaje de Cuenca elabora en sus años como poeta. En este híbrido fantástico, Espinosa se acerca más a su primera novela, la inclasificable China es un frasco de fetos, y entre sucesos aciagos y carcajadas limpias evidencia una escritura en estado de gracia y que parece encontrarle siempre algún nuevo rizo a su originalidad y metatextualidad.

La relación entre Irlanda y la Iglesia católica es larga, extensa y estrecha. Sin embargo, el sacerdote Odran Yates descubre la peor cara de ese vínculo cuando se entera de que uno de sus mejores amigos y compañero de seminario está a punto de ser enjuiciado por abusar sexualmente de niños a lo largo de toda su carrera religiosa. Yates, sacerdote por vocación y que durante buena parte de su vida ha trabajado con jóvenes, se enfrenta a un sacudón de todas las estructuras de su vida, en particular al encubrimiento y al secretismo de esos crímenes por parte de la Iglesia y sus autoridades. Con una historia que va desde la década de 1970 hasta el presente, esta novela del autor de El niño del pijama a rayas va desde las playas irlandesas hasta el Vaticano y Noruega para confrontar a su protagonista con las dudas, los secretos, las revelaciones y los enigmas de su vida. Yates, un hombre que se autopercibe como un “buen sacerdote”, debe enfrentarse a sus propios fantasmas y a los de la institución que representa y que durante años fue intocable en su país, mientras el mundo cambia y lo obliga a darse cuenta de que las cosas ya no son como antes. (Salamandra, $ 850)

“Mi hermana empezó a hablar tarde. Tan tarde que pensaron que podía llegar a ser sorda, o discapacitada mental. Tan tarde que empezó a dar miedo. (…) Te miraba fijo, con los ojos atentos, en silencio, como si nunca le hubiera crecido la lengua”. Así comienza Las tentativas (Pez en el hielo, $ 450), la primera y auspiciosa novela de la uruguaya Isabel Retamoso. Con una imagen familiar que se tiñe de silencios, de códigos instalados y subtextos. Así es, también, toda la historia que plantea Retamoso; una concatenación de instantáneas que exploran la raigambre francófila de una familia criolla, los muertos de una guerra lejana que siguen sonando, una ciudad de Mercedes distante, los pesares del cuerpo, los secretos que esconde el lenguaje y que incluso guarda cuando las palabras se dicen en voz alta. Breve, intenso, mordaz, Las tentativas presenta una nueva voz en la literatura vernácula que, como pasaba en otro registro con Rafaela Lahore y su también reciente Debimos ser felices, trae aire y frescura al ejercicio de la autoficción local.

Después de meterse con las vidas de Frida Kahlo y David Bowie, la ilustradora española María Hesse vuelve a adentrarse en el género biográfico, esta vez para repasar la historia de uno de los mayores íconos de la historia del cine: Marilyn Monroe. Apoyada en sus particulares diseños, que retratan el sufrimiento, el dolor, los traumas personales y también el misterio y las alegrías de los personajes que perfila, el relato es presentado como si fuera la propia actriz la que lo cuenta, repasando su vida ante los ojos del lector. Desde sus orígenes humildes hasta el estrellato, pasando por sus romances, sus cruces con figuras como John F. Kennedy o la reina Isabel II, sus demonios personales y también el hecho de que fuera una figura incómoda para cierto sector de la sociedad, así como la insistencia de Hollywood en presentarla como una mujer frívola, tonta y que simplemente servía como objeto de deseo cuando en realidad deseaba salir de ese corset y explorar otras inquietudes, son algunos de los elementos con los que Hesse construye este retrato nacido de la admiración. (Lumen, $ 790)

Es misógino, un poco xenófobo, sus únicas preocupaciones son tener sexo, masturbarse, ganar mucha plata y hacerse famoso comiendo en restaurantes caros, tiene un sobrepeso que aumenta día a día y bastantes ganas de suicidarse. Por todo eso, el crítico gastronómico que protagoniza este libro, Elías Morszakowsky, no es un personaje con el que se pueda empatizar fácilmente. Y menos se puede, todavía, pensar que es posible disfrutar de un buen rato adentro de su cabeza, viviendo con él todas sus extrañas y, por momentos, un poco perturbadoras fantasías. Pero inexplicablemente eso sucede en Glotón (Irrupciones, $ 480), la primera novela del escritor uruguayo radicado en Israel José Ignacio Apoj. En Glotón, el lector va de la mano con Elías M. por varios periplos físicos y mentales que lo llevan al borde del desquicio y que, entre otras cosas, funcionan como una ácida crítica al Montevideo y el Uruguay de fines del siglo pasado y comienzos del presente.

“El leitmotiv de este libro es una filosofía con la cual convivo desde chica y que, de grande, a medida que me fui desarrollando profesional y personalmente, me di cuenta de que es una de las claves para la felicidad: la comida casera”. Así le da la bienvenida al lector Ximena Torres en su último libro, Casero es mejor (Aguaclara, $ 1.390). En estas páginas, la cocinera y emprendedora lleva al lector por un recorrido entre sus memorias y los platos que fue atesorando a lo largo de los años, desde los que heredó de una familia donde la comida siempre fue una actividad central hasta los que fue incorporando en sus viajes por el mundo. Platos clásicos, recetas para compartir, dulces para satisfacer antojos o preparaciones para brunchear el fin de semana: todo parece tan sencillo, y las fotografías tan deliciosas, que el gran desafío no es tanto cuál receta elegir, sino por cuál empezar. El libro está nominado entre los finalistas de los premios Gourmand Awards, que destaca a los mejores libros de cocina del mundo, en dos categorías: mejor libro de chef mujer y mejor libro familiar.