Ocampo vuela, Trasante muerde y los argentinos dan calidad: Nacional elevó la mira

Dos Supercopas Uruguayas, dos Uruguayos, dos Clausuras, un Intermedio. Desde 2019 a la fecha, Nacional anda de copas en el fútbol uruguayo. Este domingo le ganó con autoridad a Wanderers la final de la Supercopa 2021 y arrancó la temporada a nivel local con un golpe de autoridad. Intimidante por las formas. Audaz desde la propuesta. Convencido de reencontrarse con los signos identitarios que han marcado la historia de su estilo de juego.

Porque si bien este equipo es bicampeón uruguayo y aunque el histérico resultadismo del hincha no repara en las formas ante la exigencia del resultado inmediato, Nacional puede jugar mucho mejor de lo que lo hizo en los dos últimos años. Y para eso está al mando Alejandro Cappuccio.

Las primeras señales se vieron entre semana por Copa Libertadores, con 10 jugadores ante Atlético Nacional, el equipo más poderoso del actual fútbol colombiano.

La misma propuesta bajada al mercado local no encontró rival en la primera presentación: Nacional fue netamente superior a Wanderers.

Lo fue en propuesta, en ensamble colectivo y en el brillo individual de sus figuras.

En este Nacional que asoma en 2021 hay cuatro jugadores que rompen los ojos por su nivel: Joaquín Trasante, Brian Ocampo, Leandro Fernández y, como siempre, Gonzalo Bergessio.

El volante se come la cancha. Le da una intensidad a la línea media impresionante, raspa, recupera, empuja al equipo y desgasta a los rivales con su despliegue físico.

Inés Guimaraens

Joaquín Trasante elude a Araújo: foul y amarilla

Una recuperación suya en el mediocampo, ante una tibia conducción de Washington Camacho, generó el primer gol ante Wanderers. El volante cortó y se la dio a Fernández. Y el argentino tiene un repertorio bárbaro: movilidad, muy buen pase y visión de juego, capacidad para encontrar el mejor espacio, golpeo con ambas piernas, pegada de pelota quieta y gol. Tras la descarga a Ocampo entró solo por el segundo palo y marcó de cabeza.

Lo de Ocampo es hasta altura un deleite. Es al fin aquel jugador que se vio en 2018 en la fase de grupos de la Libertadores sub 20. Aquel botija tímido que insinuó pero no concretó con Alexander Medina, Álvaro Gutiérrez ni Gustavo Munúa es ahora un jugador que refulge de confianza. Enorme mérito de Jorge Giordano de darle pista y confianza cuando tomó el equipo. Talento + confianza = desequilibrio. Ocampo es el agente clave de este Nacional por sus rompimientos, por su talento, por su pegada y por su capacidad de asistir.

Inés Guimaraens

Ocampo, imparable todo el partido

Pero más allá de las individualidades, este Nacional refleja trabajo a pesar del escaso tiempo que lleva Cappuccio al frente.

El equipo tiene la cintura y el aplomo suficiente para cambiar de sistema táctico en pleno partido sin resentir funcionamiento.

Arrancó con línea de cuatro defensores con Carballo hundiéndose entre los zagueros para armar salida, con Trasante dando el paso al frente en el doble 5. Andrés D'Alessandro volvió a la titularidad y va sumando de a poco su incuestionable talento para darle fútbol al colectivo por el centro, delante de los volantes centrales. Con Fernández, como extremo izquierdo, no se repitió el error de hacerlo jugar como ante Argentinos Juniors lejos del área y obligado al retroceso. Por el contrario. Jugó siempre en diagonal como permanente rueda de auxilio de Bergessio en ataque y siempre llegando rápido y por sorpresa a zona de definición.

Para equilibrar el juego abierto que propone Ocampo por derecha y esa tendencia de Fernández a ser el segundo punta, está la subida de Camilo Cándido. El lateral lució contenido en el primer tiempo pero se soltó más en el complemento cuando el equipo pasó a jugar con tres defensores (Laborda-Corujo-Almeida). Nacional terminó con Ocampo y Cándido de carrileros en una postura totalmente ofensiva, sin reparar en la ventaja ni el título en juego. A lo grande. Por eso terminó 2-0 con un penal bien sancionado (VAR mediante) y ejecutado por Bergessio.

Inés Guimaraens

Bergessio celebra su gol con Fernández

Flexibilidad y equilibrio. Flexibilidad para cambiar de sistema y desplegar su fútbol según los momentos del partido. Equilibrio para tener juego externo por ambas bandas sin que la defensa quede vulnerable. Todo eso funcionó ante Wanderers que salvo una acción inicial (pase de Camacho, mal cálculo de Laborda, cruce de Abero desviado por Rochet) no le generó nunca riesgo.

Esto recién empieza. El sorteo del Apertura será recién este lunes. El camino al tricampeonato tiene 30 largas fechas y eventuales finales por delante. Pero Nacional dio un fuerte golpe de alerta a sus rivales: no solo es el campeón, ya saben que es el equipo a vencer.

Inés Guimaraens

Gonzalo Bergessio con c de campeón

La ficha

Nacional:

Sergio Rochet 6

Mathías Laborda 5

Guzmán Corujo 5

Christian Almeida 5

Camilo Cándido 6

Joaquín Trasante 7

Felipe Carballo 6

Brian Ocampo 7

Andrés D'Alessandro 5

Leandro Fernández 8

Gonzalo Bergessio 6

DT: Alejandro Cappuccio

Wanderers:

Ignacio De Arrubarrena 6

Hernán Petryk 4

Guzmán Pereira 4

Darwin Torres 4

Mathías Abero 4

Leonardo Pais 4

César Araújo 4

Bruno Veglio 4

Washington Camacho 3

Mauro Méndez 4

Hernán Rivero 4

DT: Daniel Carreño

Cambios en Nacional: 60' Emiliano Martínez (5) x A. D'Alessandro, 80' Alfonso Trezza x L. Fernández y Maximiliano Cantera x F. Carballo y 89' Guillermo May x G. Bergessio y Nicolás Marichal x J. Trasante

Cambios en Wanderers: 45' Nicolás Quagliata (4) x W. Camacho, 63' Krisztián Vadócz (4) x C. Araújo y Rodrigo Rivero (4) x M. Méndez, 75' Felipe Aguirre x G. Pereira y 80' Diego Riolfo x B. Veglio

Estadio: Centenario

Jueces: Leodán González (7), Carlos Barreiro y Pablo Llarena. VAR: Esteban Ostojich y Mathías De Armas

Goles: 13' L. Fernández (N), 78' G. Bergessio (N) de penal

Amarillas: 11' J. Trasante (N), 30' C. Araújo (W), 32' G. Bergessio (N), 33' C. Almeida (N), 38' I. De Arruabarrena (N), 45' M. Abero (W), 73' R. Rivero (W). Al final del partido fue expulsado D. Carreño (DT de W)