Oficialismo insistirá en Diputados en condenar al "régimen dictatorial" cubano, luego de no contar con votos del FA en el Senado

Decenas de cubanos se manifestaron este martes en varios puntos de Uruguay, sumándose así a las protestas que desde el domingo sacuden al país caribeño y que constituyen las manifestaciones más importantes desde el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro en 1959.

Algunos en la Plaza Independencia, otros en la explanada del Intendencia de Montevideo. El reclamo era común: “Libertad y vida”, junto a “no más represión”. Algunos, incluso, la “intervención” de Estados Unidos.

Mientras tanto en el Parlamento, oficialismo y oposición se enfrascaban en una intensa discusión sobre uno de los temas más caros para la izquierda uruguaya.

El Frente Amplio negó los votos para considerar de forma “grave y urgente” un proyecto de resolución sobre la situación en la isla en un tono muy duro con el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel.

La moción, firmada por todos los senadores de la coalición de gobierno, “exhortaba” al gobierno cubano a respetar "los derechos civiles de sus ciudadanos y garantizar su libertad de expresión”. Señalaba además su repudio a las expresiones de las autoridades al “convocar a la violencia, cuyas consecuencias son inevitablemente la pérdida de vidas y la sistemática violación de derechos de sus ciudadanos”.

Así, se proponía a la cámara alta “condenar el uso de la fuerza y arrestos indiscriminados contra un pueblo que se manifiesta y expresa en paz y conforme a sus derechos”.

La moción fue defendida por el senador colorado Tabaré Viera, bajo el argumento de “atender una realidad que nos llega a todos”.

El legislador destacó las manifestaciones que se viven en Cuba, con reclamos “que no son buenos” pero que ahora “son a viva voz, de un pueblo que está cansado de sufrir privaciones, falta de libertadores, violaciones a los derechos humanos y mucha miseria”.

Viera mencionó a todos los inmigrantes cubanos que viven en Uruguay y que, como otros, para huir de la isla, “hasta hace poco tiempo se tiraban al mar y desafiaban los peligros de un mar infestado de tiburones”.

Lo de Cuba, dijo, “es un pueblo que reclama sus derechos” frente a un “partido único dominante apoyado por sus milicias que incita a una guerra civil”. “Es hora que los demócratas uruguayos apoyemos a que en Cuba se instale un proceso de transformaciones y democratización”, pidió.

Debido a la falta de votos para que el tema fuera considerado este martes como “grave y urgente'', pasará a la Comisión de Asuntos Internacionales, que probablemente lo discuta el mes que viene.

Una postura similar a la de Viera exhibió Guillermo Domenech (Cabildo Abierto), sobre que el problema de Cuba no es económico. “Lo que no resiste el hombre es el totalitarismo, la falta de libertad”, dijo. “Cuando uno escucha a un pueblo gritar por libertad, no tiene más que solidarizarse con esa gente”, afirmó.

En tanto, el Partido Comunista Uruguayo (PCU) respaldó sin fisuras este lunes al gobierno cubano ante el “golpe blando” promovido por Estados Unidos a través de una “supuesta revuelta democrática”.

El senador de ese partido, Óscar Andrade, señaló en sala que el FA votó en contra de considerar el asunto con urgencia debido a que la moción “no ubica el contexto” en que se producen las manifestaciones en la isla.

Andrade cuestionó que el oficialismo apelara a los “efectos de la pandemia” en Cuba cuando ese país, dijo, tuvo 1.500 muertos por covid-19 en 11 millones de habitantes. “Habría que comparar con los países que están juzgando hoy a Cuba” pidió, al mencionar a los Estados Unidos.

El senador comunista cuestionó que la moción no mencionara al “bloqueo criminal” y a los “atentados terroristas” que “la intervención imperial” ha provocado en Cuba en los últimos 60 años.

“No hemos visto ninguna urgencia para condenar la práctica de asedio permanente a la Revolución Cubana” dijo. “Una revolución pobre, pero solidaria”.

Andrade dijo que no se olvida de “los 100 mil uruguayos que hoy pueden ver gracias a los médicos cubanos” o los “500 uruguayos de hogares pobres que se recibieron de médicos en Cuba”.

En ese marco llamó a sus colegas del oficialismo a “contrastar información y datos”, cuestionándolos por hacerse eco de la información de medios internacionales y sumarse así a un “coro irresponsable y miope”.

El senador comunista recordó que “no se hizo lo mismo” cuando Luis Lacalle Pou invitó a su asunción, el 1 de marzo de 2020, a la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez. Tampoco, cuando el Partido Nacional saludó el 100 aniversario, a fines de junio, del Partido Comunista de China. “Parece que si sos potencia económica la discusión por los derechos humanos pasa a un segundo plano”, ironizó.

A Andrade le siguió la nacionalista Graciela Bianchi, que recordó su pasaje en el PCU y prometió hablar del tema “con mucha calma”. “Muchos creímos en la Revolución Cubana. Fuimos engañados” sentenció, para aludir a un “conocido dirigente y senador de izquierda”, al que no nombró, que le recomendó un día: “no vayas a Cuba, te vas a desilusionar”.

Bianchi la emprendió contra sus excompañeros, al comparar la situación del PCU con la película alemana “La caída”, de 2004, que relata los últimos días de Adolf Hitler en su búnker de Berlín, “rodeado de amanuenses y pensando que podía ganar la guerra”.

“Luchar contra la realidad es doloroso”, dijo Bianchi. “Se les vino el mundo encima, ahora se les viene América y no lo quieren reconocer. Me da pena”

Diputados debatirá este miércoles

Lo sucedido en el Senado se encaminaba a repetirse en la tarde de este martes en Diputados pero, ante la seguridad de que el Frente Amplio tampoco votaría su consideración como “grave y urgente” la coalición de gobierno optó por diferir para este miércoles la presentación de una moción sobre Cuba.

Al no tratarse de un asunto de urgencia, para discutirlo bastan 50 votos, que el oficialismo tiene y supera.

La declaración, promovida por el Partido Nacional, hace referencia al “régimen dictatorial” encabezado hoy por Miguel Díaz-Canel y su accionar contra las manifestaciones pacíficas, lo que ha provocado hasta ahora al menos una decena de fallecidos, junto a centenares de heridos, encarcelados y desaparecidos.

“Nuestro país y nuestro Parlamento, reivindicando los principios de no intervención y libre determinación de los pueblos, pero no siendo indiferentes a tales atrocidades, reclama al régimen cubano la inmediata liberación de los presos políticos, el cese de las hostilidades y el inicio del proceso de apertura tan ansiado y reclamado por su pueblo”, afirma el texto.

El último punto de declaración que el oficialismo promoverá en Diputados reivindica los principios de no intervención y de libre determinación de los pueblos, además de su rechazo a “todo tipo de embargo económico comercial y financiero”, en línea con lo expresado por el gobierno en la última asamblea de Naciones Unidas a fines de junio.