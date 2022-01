Operadores enfrentan baja de turistas y piden "ayuda" al gobierno para febrero

Pasó el último fin de semana de enero y la realidad del sector turístico es totalmente contraria a la que se vivió al inicio del año. Durante la segunda quincena del mes, el clima no ayudó, la variante ómicron se disparó y las visitas bajaron. Además, los uruguayos por sí solos no alcanzaron para sustentar la actividad y mantener conformes a los empresarios.

A partir de la reapertura de fronteras anunciada en noviembre de 2021, las expectativas de los operadores se habían puesto en alto. En el este, la precoz estimación quedó consolidada casi dos meses después, entre fines de diciembre y comienzos de enero, con números que daban cuenta de una temporada de largo aliento.

"La perspectiva era positiva porque con la llegada de brasileños hubo un movimiento inusual por las finales. Diciembre empezó con mucha fuerza, no teníamos prácticamente a nadie en CTI y muy pocos contagios. Llegamos a una Navidad en que lo veíamos (al sector) con buenas perspectivas", analizó Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay.

Fronteras abiertas, niveles altos de turismo interno, acceso a la vacunación y un flujo de movilidad apañado por las libertades que otorgó el gobierno permitían pensar en que el repunte del comienzo iba a dejar conclusiones similares al último verano prepandemia. Pero eso no sucedió, al menos hasta ahora.

La baja esperable de la actividad en la segunda quincena se tradujo en una pesadilla para los operadores. Por un lado, incrementaron las cancelaciones y los cambios de fecha a partir de las lluvias. Por otro, crecieron los turistas que dieron positivo a covid-19 y no pudieron viajar. En el medio de todo eso, hubo quienes desistieron de visitar Uruguay por las altas tasas de contagio, explicaron los empresarios consultados.

"En Punta Del Este, podemos decir que estuvimos trabajando con una excelente ocupación hasta el 15 de enero, incluso en algunos lugares mejor a lo que uno había planificado. Pero a medida que pasaban los días y aumentaban los contagios, la pandemia nos perjudicó bastante. Empezamos a recibir cancelaciones o cambios de fecha, principalmente de público argentino que tenía previsto pasar sus vacaciones acá y al darle positivo en su país no pudo venir", dijo a El Observador el empresario Alejandro D'Elia, gerente general de Grupo Solanas".

"Con la frontera abierta mejoró la movilidad, pero no los números: creo que todos empezamos una temporada con mucho aliento y entusiasmo y una perspectiva positiva, pero a los 10 días ya estábamos frenados por todo lo que se vino, que nadie se lo esperaba", acotó la presidenta de la Corporación Rochense de Turismo, Delvair Amarilla.

D'Elia y Amarilla coincidieron en que la "adrenalina" reflejada a inicios de temporada -debido al intenso flujo de brasileños que arribaron al país- se "frenó" días antes del cambio de quincena. Algo similar sucedió con los argentinos, que fueron más del 60% de los turistas que visitaron el país. En su mayoría propietarios, algunos debieron quedarse más días a hacer cuarentena, sin embargo, eso no alcanzó para igualar un escenario como el de la temporada 2019.

"A los números del 2019 no llegamos. Fue en los primeros 10 días de enero que tuvimos mucho movimiento por la llegada de brasileños. El tema del aumento de los casos y el mal tiempo bajó el movimiento y también perjudicó en las cancelaciones, no tanto de la segunda quincena de enero, pero sí para febrero, porque nos pasaba que de repente teníamos turistas extranjeros que no venían por los casos u otros que habiéndose contagiado suspendían sus vacaciones. Si hubiéramos mantenido como los primeros 10 días de enero estaríamos todos un poco más contentos. Las ocupaciones bajaron de un 80-90% a un 30-40%", puntualizó Amarilla.

El empresario, por su parte, reconoció que los movimientos bajaron en relación a lo que esperaba para la segunda quincena del mes y atribuyó la caída a las lluvias. "No ayudó el clima y hay una gran diferencia: el cierre de enero fue muy diferente porque nos sentimos muy perjudicados. Después del 12 la cosa cambió en materia de alojamiento. Tenemos que estar tranquilos, ser optimistas, y esperemos que los casos bajen. Vamos a trabajar en el próximo verano, pero también todo el año en el turismo. No solamente con el sol y playa, sino también apostar al turismo rural, gastronómico, de eventos y congresos. Creo que tenemos que seguir mirando para adelante y no para atrás".

En ese sentido, Rodríguez dijo: "Teníamos la perspectiva de que fuera lento, pero firme. Ómicron hizo que ese turismo que necesitás toda la semana quedara reducido al fin de semana. El único turismo que tuvimos prácticamente toda la semana fue el de la primera quincena".

Operadores piden "ayudas" y se preparan para afrontar caída previsible de febrero

Los resultados de febrero pocas veces están a la par del balance que deja enero al cierre de la temporada, sobre todo porque sus precios son "históricamente un 20% más bajos", explicó D'Elia. Esto es algo que tienen presente los operadores turísticos al momento de comercializar, pero también los empresarios a la hora de invertir en un negocio durante el verano.

Aunque para este 2022 se espera un repunte en los días de carnaval, en el sector entienden que se deben tomar medidas cuanto antes y que es inoportuno sacar conclusiones hasta el último día del verano.

Las "ayudas" que reclaman van desde un proyecto de ley de vivienda turística, extender seguros de paro parciales hasta una tasa de IVA 0% en alojamientos para "incentivar" el turismo. "Esperemos que para febrero nos puedan dar la tasa cero y que podamos ver la ley de vivienda turística (en vigencia)", estimó D'Elia.

"El sector necesita algunas ayudas porque salió con fuerzas, pero esto es un parate. Hablo sobre todo del alojamiento, la hotelería y las inmobiliarias", coincidió Rodríguez.

Además de las dificultades por la pandemia, el sector tiene otro problema relacionado a los costos. El precio de los alojamientos bajó un 30% en comparación a 2019 y los operadores dan cuenta de pérdidas tanto por la "falta de turistas" como por la baja de estas tarifas.

"Estamos trabajando para que los seguros parciales de paro se extiendan a partir de marzo. El sector precisa que todo eso se extienda un poco más porque los 10 días trabajados (en enero) no ayudan a mantener el resto del año. No sabemos qué va a pasar ahora en febrero, que de por sí es un mes bajo. Está el carnaval, pero tres o cuatro días no te salvan", señaló Amarilla.

De ahí es que parten los reclamos al gobierno: "Las medidas son fundamentales en estos momentos, ya que los operadores las van a necesitar más allá de marzo. Al principio de la temporada ya habíamos pedido y, si bien no nos dieron, entendimos que querían ver cómo venía la temporada. Ahora tenemos argumentos para que el Ministerio de Economía acepte nuestra propuesta", agregó.

Pendientes de la evolución climática y el conteo de los casos de covid-19, los empresarios uruguayos asumen que la pandemia los "perjudicó" y esperan que el análisis de los registros de febrero asienten cifras favorables en comparación a la segunda quincena de enero. Irán en busca del "impulso" de la actividad interna, aunque tengan "demostrado" que solo con esta "no alcanzó" en la pasada temporada.

"Tenemos que seguir apostando al turismo interno, esperando que venga el turismo externo y que se controle esta pandemia", concluyó el empresario D'Elia.