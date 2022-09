Orsi centra discursos en las emociones, mientras Cosse tranca duro al gobierno

De un lado, una asume la vocería de los cuestionamientos más contundentes al oficialismo, en los temas que acucian en la agenda política más dura. Del otro lado, se machaca en tópicos emocionales tan infrecuentes en las arengas discursivas como "la soledad" y la infelicidad.

Carolina Cosse, intendenta de Montevideo, sabe capitalizar los temas de índole nacional, refiriendo con más asiduidad a las políticas del gobierno que a los ejes exclusivos de su gestión. La jerarca jugó fuerte a fines de julio cuando aseguró que "se está haciendo una masacre nacional" con Antel, afirmó que "hay más carros (de basura) porque hay más pobres" y convocó a una rueda de prensa para contestarle en persona al presidente Luis Lacalle Pou sobre las medidas en torno al tabaco.

Yamandú Orsi, intendente de Canelones, desde hace un mes y medio que se vuelca a los relatos en primera persona y busca conectar con la gente desde sus preocupaciones "más terrenales", incluso cuando aparezcan lejanas de los titulares mediáticos. Con el estilo del expresidente José Mujica como referencia, el jerarca canario apuesta en cambio a llegar a las familias.

El mismo día en que Cosse fue noticia por convocar a la prensa para arremeter contra Lacalle Pou por haber "banalizado" sus críticas contra el decreto que flexibilizó las condiciones de venta del tabaco –el mandatario acusó de "panfletarios" los cuestionamientos recibidos– Orsi salió en M24 indicando que la "soledad" es ese "agujero" en que se hunden las personas que han caído en las adicciones.

"Me pasa cada vez más que los vecinos me hablan de las bocas de pasta base: 'a un hijo mío lo tuvimos que correr de casa', dicen. Esa es la pared con la que te das cuando andas por ahí", contó el dirigente del MPP, quien opinó que "la sociedad está empujando mucho a la soledad a la gente".

"Ponele que soy un ciudadano que no le molestan los contenedores que van a Europa. Pero esa realidad local está pegando, porque hay un gurí que de repente abandonó los estudios, en la casa no le dieron mucha pelota, no agarró trabajo y consiguió ser campana en una boca, ganando capaz que $1.500 por día. Mientras ese negocio sea tan lucrativo, lo más probable es que también te toque abajo, a la vuelta de tu casa", remarcó Orsi.

Ese mismo día, su par montevideana salió a trancar al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien días atrás le había recriminado una pregunta a la movilera de TV Ciudad, Macarena Vico: "Es un hombre avasallando a una mujer", remató, mientras denunció una "campaña de ensañamiento" contra el canal municipal.

La semana anterior, Yamandú Orsi contaba en su audición radial en CW 41 que cada vez más personas le consultan si conoce al jefe de Policía –"a ver si puedo hablar más arriba", dijo–, y ya no al comisario. El intendente señaló que cada vez más seguido le plantean en los barrios que "el consumo de pasta base está muy bravo", y que conoció el caso de un hombre que "corrió de casa" al hijo por no "poder más con él".

"Mis hijos tienen nueve años. Yo me horrorizo con todo esto. Hay que empezar a conversar todos los temas, pero teniendo como centro este drama casi existencial para la nación. Lamento no tener cosas más alegres para instalar, pero me duele mucho eso", concluyó ese día.

Unas semanas antes, Cosse recorría los comités de base del Frente Amplio aludiendo a que "el Estado nacional se retira mientras que la intendencia avanza", arremetiendo contra los niveles de pobreza constatados, y asegurando que ciertos equipos de la comuna tuvieron que retirarse de ciertos barrios por la seguridad.

“Hay 300 ollas populares funcionando en Montevideo”, declaró esta semana. “La gente necesita comer y sale a hacer lo que pueda. Así que no es un tema de la intendencia. Nosotros ayudamos todo lo que se pueda, pero no es un tema de recolección, sino de crisis económica”, lamentó.

"La educación aburre"

"Yo creo que aburre la educación", planteó Yamandú Orsi días atrás en entrevista con M24. "Es horrible lo que estoy diciendo, yo soy docente. Pero algo no estamos haciendo bien. Aburre. Ponete en la cabeza de un gurí de 15 o 16 años que no le gusta y no tiene el estímulo en casa. Lo más probable que aquella familia ideal que imaginábamos hoy no es la realidad, salvo en algunos casos. En otros uno vive con su madre, que sale a trabajar y queda solo gran parte del día", recogió el intendente, quien recordó a su vez sus tiempos de adscripto liceal.