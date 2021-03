Orsi le ofreció al gobierno 30 lugares para vacunar en Canelones

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, marcó uno de los “errores” del gobierno y se refirió a las dificultades que tienen los uruguayos para agendarse para vacunarse contra el covid, a partir de las vías que dispuso el Ministerio de Salud Pública (MSP). “No nos pudo haber agarrado la vacuna en Uruguay sin eso preparado”, apuntó.

Sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou, Orsi dijo al programa Metropolitano de radio Del Molino que “hay aciertos en cuanto a los mensajes pero también hay que reconocer que no estuvimos a la altura para algunas cuestiones que no eran tan complejas. Hoy en día una aplicación donde uno tiene que entrar y apuntarse, no parece tan descabellado”.

“El tema educativo y laboral lo veo complicado, yo no creo que el gobierno haya estado mal cuando dice ‘apelemos a la libertad responsable’, pero la instrumentación de la vacunación, las fronteras… esos errores me preocupan. Como todo gobierno, en los aciertos y en los errores”

El intendente está en cuarentena tras haber estado con un contacto positivo a covid-19 dentro de su familia, y se hisopará este lunes. Dijo que antes, trató de agendarse para recibir la primera dosis contra el virus, pero no tuvo éxito.

Hizo referencia a que desde Primaria la informática está a la orden y, sin embargo, “nos agarró mal parados”, señaló. “Debimos como país haber resuelto bien la infratecnología para cuando llegue la vacuna, y más con un país como el nuestro”.

Valoró que el propio ministro Daniel Salinas “haya reconocido la dificultad” y que “no se estuvo a la altura”. “Nos enteramos en estos días que hubo un ofrecimiento de actores privados para esto, no podemos decir que no tuvimos tiempo”.

Destacó el “buen vínculo” con el equipo del MSP. Anunció que la comuna le ofreció lugares en los 30 municipios de Canelones al MSP para dedicarlos exclusivamente a la emergencia y a la vacunación, así como vehículos y equipos que se dedican a la vacunación (cuatro vacunadores y cuatro enfermeros).

Además, Orsi recordó que Uruguay fue uno de los últimos países de Sudamérica en recibir las dosis contra el coronavirus. Para el jerarca, fue una negociación “demorada en el tiempo”: “Yo no digo que haya estado mal, pero fuimos los últimos”.

Hizo hincapié en que la vacuna por sí sola no es la solución, sino que también es necesario mantener los cuidados mínimos. “Nos enteramos de gente que anda en la vuelta, sin saber si es positivo o negativo”, marcó con preocupación.

Decisiones políticas

Orsi habló de un “corredor de innovación” que tiene Canelones con las industrias farmacéuticas. “Un día me pregunté y llamé a Ricardo Ehrlich (exintendente de Montevideo) si esto sería posible. Nos comprometimos a una conversación vía Zoom con los que más saben en el país de vacunas. Accedieron con gusto. Ahí todos dijeron: ‘Acá las condiciones están dadas”, deslizó, sobre los “diez o doce”.

Añadió que falta un nivel de alianza con las empresas privadas y un representante académico como la Universidad de la República (Udelar), según planteó. ”Creo que anda alguna empresa con ganas de instalarse”, adelantó.

“El futuro nos exige tener un despliegue de infraestructura para hacerlo. El nivel científico existe, las zonas están determinadas e incluso la tecnología creo que está instalada. Falta la articulación”, dijo. “Ahora precisamos decisiones políticas para mover eso”.