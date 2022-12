Orsi respondió a la acusación de "manija" de Lacalle y dijo que otros lo tratan de "tibio"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, respondió al presidente Luis Lacalle Pou, quien dijo este miércoles que el dirigente del Frente Amplio (FA) era "uno más" de los que "dan manija" en la investigación a su excustodio Alejandro Astesiano. "Al contrario, me tratan de tibio", ironizó el intendente frenteamplista, quien remarcó en rueda de prensa que "hay que cuidar la figura del presidente".

"El presidente tiene temas mucho más importantes para atender que nuestra opinión", expresó Orsi, quien cree que si alguien piensa que alguna de sus declaraciones sobre el caso de Astesiano fueron "para dar manija" debería "pedir disculpas".

"Hay que bajar la pelota al piso y meternos en los temas que hoy nos competen", añadió el jerarca departamental.

A pesar de que enfatizó que desde el principio del caso llamó a cuidar la figura presidencial dentro del Estado uruguayo, Orsi criticó que hay una dimensión "política" que no termina de "desentrañar". "'Acá nos equivocamos, acá acercamos, acá lo que hicimos no es correcto', me falta eso", lamentó.

Orsi cree que la imagen de Uruguay está afectada por el caso "desde el principio", cuando Astesiano fue detenido el 25 de setiembre e imputado dos días después por formar parte de un grupo que falsificaba documentos de ciudadanos rusos para que accedieran a documentación uruguaya. "Todos quisiéramos que (los medios extranjeros) hablaran de los logros de la selección uruguaya", puntualizó el intendente.

Consultado sobre si este momento es el más "crítico" del gobierno de Lacalle, Orsi respondió que "sí", y opinó que debería haber una "responsabilidad política" por los descubrimientos del caso. "No es buena cosa que se involucre al presidente en los chats, que una empresa privada investigue a senadores", explicó, en referencia a la solicitud a Astesiano de unas fichas a los legisladores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera por parte de la empresa Vertical Skies.

Para Orsi es necesaria una "decisión política un poco más fuerte, que alguien asuma un poco más de dificultad". Cuando se le preguntó acerca de cuál decisión se debería tomar, respondió: "No estoy en el gobierno".