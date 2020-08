Otra falsa alarma de covid-19 en el hockey y una jugadora con 12 puntos en la cabeza

En pleno día de clásico por el fútbol uruguayo se disputó el domingo la segunda fecha del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino en el que un partido volvió a ser aplazado por una falsa alarma de covid-19.

Así como en la primera fecha no se jugó Old Girls-Yacht porque una jugadora del primer equipo tenía a la madre con los síntomas de la enfermedad, el domingo se pospuso por la misma razón el encuentro entre Old Christians y Carrasco Polo.

Old Girls-Yacht se jugará este viernes a la hora 22.30. El lunes, la jugadora de Old Christians que alertó que un miembro de su familia tenía los síntomas del covid-19 recibió el resultado del test al que se sometió dando negativo. Los restantes miembros de la familia también dieron negativo. Por lo tanto, se espera que el partido sea fijado en el correr de los próximos días.

Stanley con 12 puntos

Janine Stanley, una de las mejores jugadores del hockey nacional, sufrió en la primera fecha un bochazo entre la ceja derecha y la sien en un partido que su equipo, Woodlands, empató 1-1 con Old Christians en la primera fecha.

El golpe de la bocha le produjo un corte que le demandó 12 puntos de sutura. Pero además el golpe le atravesó el músculo llegándole hasta el hueso. Por esa razón, la talentosa volante no pudo jugar el domingo con Woodlands que perdió 2-1 contra Yacht. Stanley debe esperar a que la zona cicatrice bien para volver a jugar.

Yacht, en su estreno en la temporada con Ignacio Diz como entrenador, se impuso con goles de Agustina Nieto y Verónica Dupont. Florencia Felvinczi marcó para Woodlands.

Gran arranque de Old Girls

Tras quedarse con las ganas de debutar en la primera fecha, Old Girls goleó el domingo 6 a 0 a Biguá que había tenido fecha libre en la primera etapa.

El equipo al que retornó Sebastián Castillo como entrenador firmó la goleada con dos goles de Sophie Tatton, y uno de Cecilia Casarotti, María Arancibia, Lupe Sáez y Paz Invernizzi.

Old Sampa, por su parte, tuvo fecha libre.

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC Old Girls 3 1 1 0 0 6 0 Carrasco Polo 3 1 1 0 0 4 0 Old Sampa 3 1 1 0 0 2 0 Yacht 3 1 1 0 0 2 1 Náutico 3 2 1 0 1 4 7 Old Christians 1 1 0 1 0 1 1 Woodlands 1 0 1 1 1 2 3 Biguá 0 1 0 0 0 0 6 Old Ivy 0 2 0 0 2 3 6

Goleadoras

Belèn Barreiro (Old Ivy) 3

Manuela Vidal (Náutico) 2

Sophie Tatton (Old Girls) 1