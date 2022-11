"Para él era una risa, para mí no": Bruno Fernandes habló sobre el polémico video con Cristiano Ronaldo

El mediocampista portugués del Manchester United, Bruno Fernandes, volvió a referirse al video que protagonizó con su compañero Cristiano Ronaldo al llegar a la concentración de Portugal, en el que se vio un momento de tensión después de que Cristiano dijera en una entrevista que se sentía "traicionado" por el United y que sus compañeros de equipo habían tenido "falta de empatía" con él tras la muerte de su hijo.

Cuatro días después de restarle importancia al video al decir que Cristiano estaba "bromeando" y a un día del debut de Portugal contra Ghana por el Mundial de Qatar 2022, Fernandes declaró que el histórico delantero portugués se refirió a su llegada tardía a la concentración, pero aunque le generó risa en ese momento su estado de ánimo "no era tan bueno".

"No reaccioné mal, me reí. Estuve en un avión durante dos horas y mi estado de ánimo no era tan bueno como el de él. Tiene su avión, esta vez no pude ir con él y tuve que venir en un vuelo normal. Para él era una risa, para mí no", afirmó Fernandes en conferencia de prensa.

Cristiano rescindió su contrato con el Manchester United luego de que se difundieran sus críticas al club en la entrevista con el periodista inglés Piers Morgan.

Según Fernandes, toda esta polémica no desenfocó a Ronaldo de su objetivo mundialista: " Sabemos que estos temas siempre afectan a los jugadores, especialmente a los involucrados, p ero todos sabemos lo que significa para él representar a la selección, ya ha dicho que uno de los títulos más importantes que ganó fue para Portugal. El foco siempre ha estado ahí".