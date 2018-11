Parlamento aprobó ingreso de tropas de EEUU por G20 pero no de otros países

El Senado aprobó este jueves que solamente las tropas que provienen de Estados Unidos durante la realización del G20 en Buenos Aires puedan ingresar al país. Si bien el proyecto original planteaba la posibilidad de que tropas de otros países que integran ese bloque pudieran ingresar a territorio uruguayo, este miércoles la Cámara de Diputados solo dio el visto bueno a las estadounidenses y el Senado le dio sanción definitiva a esa modificación de los representantes.

El proyecto había sido enviado como de urgente consideración e insumió tres días de discusión. El martes, los senadores frenteamplistas lograron darle media sanción a la posibilidad de que ingresaran tropas de otros países, pero el miércoles tanto el diputado comunista Gerardo Núñez como Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), no alzaron sus manos por ninguno de los artículos del proyecto y al oficialismo no le alcanzaron los votos para aprobarlo en su totalidad. Núñez señaló que Uruguay debe ser un territorio de soberanía y no la base operativa “contra la represión de ningún pueblo”. Para el primer artículo, se contaron con votos de la oposición y por eso sí fue aprobado.

En la sesión del martes en el Senado, tanto Constanza Moreira (Casa Grande) como Juan Castillo (Partido Comunista) argumentaron en contra del proyecto, pero votaron a favor por disciplina partidaria dispuesta por la bancada del FA, algo que Núñez y Puig no respetaron.

En la Cámara Alta la oposición tuvo voces contrarias a los artículos 2 y 3, por considerarlos “un cheque en blanco”, según argumentó el nacionalista Javier García.

El primer artículo autoriza el ingreso al país desde el 26 de noviembre hasta el 3 de diciembre de ocho aeronaves y hasta 400 personas entre civiles y militares estadounidenses, y es el único que podrá promulgar el Poder Ejecutivo.

El artículo 2, que no fue aprobado, autorizaba el ingreso de tropas pertenecientes a otros países participantes del G20. El tercero, que tampoco fue aprobado, indicaba que el Poder Ejecutivo debía enviar a la Asamblea General las solicitudes de autorización del ingreso de tropas del resto de los países del G20, excepto Estados Unidos.