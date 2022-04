Paulo Bento, técnico de Corea del Sur, primer rival celeste en el Mundial de Catar 2022: "Portugal y Uruguay son favoritos"

El seleccionador de Corea del Sur, el portugués Paulo Bento, ve a Portugal y Uruguay como favoritos para avanzar a los octavos de final del Mundial 2022, que se realizará en Catar.

Los surcoreanos están en el mismo grupo que los celestes y los lusos, y comparten también con la selección de Ghana como rival.

“Cuando llegas a la fase final de una Copa del Mundo, no puedes esperar emparejamientos fáciles. No es adecuado creer en milagros que no existen", dijo el técnico portugués, de 52 años, consultado por los medios poco después del sorteo de este viernes realizado en Doha, la capital catarí.

EFE

Paulo Bento dirigiendo a Corea del Sur en su último enfrentamiento ante Emiratos Árabes Unidos por las Eliminatorias asiáticas

Y añadió: "Siendo un grupo difícil para nosotros, creo que Portugal y Uruguay son los favoritos. La mayoría de la gente estará de acuerdo”.

Paulo Bento dirige a los surcoreanos desde 2018, después de haber entrenado también a la selección portuguesa entre 2010 y 2014.

Corea del Sur debutará en el Mundial 2022 el 24 de noviembre ante Uruguay. Luego se enfrentará a Ghana, el 28 de noviembre, cerrando la fase de grupos contra Portugal, el 2 de diciembre.

La fase final de la Copa del Mundo 2022 se lleva a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre.