Así fue el primer gol de Luis Suárez con la camiseta de Nacional

Desde la tribuna principal del Gran Parque Central, dos ojos enamorados observaron el primer gol oficial de Luis Suárez en Primera división. Sofía Balbi, su novia que vivía en Barcelona, justo había viajado a Montevideo y pudo ver in situ el derechazo, el festejo señalando hacia las gradas y el beso al escudo en la camiseta. Después ya no vieron más, porque Suárez quedó sepultado debajo de sus compañeros Alberto Silva y Pablo Caballero, socios en la alegría del amigo de tantas andanzas en juveniles. Aquel gol marcado el sábado 10 de setiembre de 2005 fue el primero oficial de los 500 que el actual delantero de Atlético Madrid y de la selección marcó en su carrera.

Un gol que además del entorno particular del muchacho que quería jugar en Primera y hacer dinero para poder viajar y estar junto a su novia en Europa, tuvo el contexto deportivo de Nacional y de los rivales del momento, jugadores del modesto Paysandú FC, una institución formada dos años antes de la unión de varios equipos sanduceros y que debutó esa temporada en el fútbol profesional de Primera. Ignacio Bordad, el golero que recibió el gol y Mauro Basualdo, el zaguero que lo impidió dos veces, pero no pudo con la tercera del goleador, recordaron aquel partido.

Suárez había debutado en Primera jugando unos minutos en el estadio Metropolitano el 3 de mayo de 2005 contra Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores. En julio de ese año integró el plantel que hizo una gira por China (lo expulsaron en el primer partido, frente a Espanyol de Barcelona) y continuó en agosto por España; marcó un gol contra Sevilla (de chilena, según la agencia EFE) en un partido donde se disputó el trofeo Ciudad del Tajo y participó también en los minutos finales del clásico por la Copa Teresa Herrera que Nacional ganó 3-1. Eran los primeros pasos de aquel delantero de apenas 18 años.

Luis Suárez en Nacional

Su estreno oficial por el Campeonato Uruguayo ocurrió el 28 de agosto de 2005 por la segunda fecha del Torneo Apertura contra Cerro; sustituyó a Gabriel Alvez a los 76 minutos. El mismo cambio realizó el técnico Martín Lasarte (quien esta semana fue designado entrenador de la selección de Chile) en el siguiente partido, el sábado 10 de setiembre contra Paysandú FC: Suárez ingresó a los 81’ en lugar del Buitre Alvez. Nacional ganaba 4-0 y a los 82, el Salta (todavía no era el Pistolero) marcó su primer gol.

Ignacio Bordad fue el arquero que lo recibió y contó a Referí, 15 años después, lo que recuerda de aquel día: “Ese año yo jugaba en Paysandú FC que era un equipo humilde, y tenía bastante trabajo en el arco. Jugamos contra Nacional en su casa y nos creó muchas situaciones. Ese gol en particular fue un centro desde el costado, Luis ensayó una media chilena, la pelota rebotó, le quedó a Vázquez y otra vez a Luis, quien remató desde muy cerquita de mi, yo estaba casi vencido”.

Las imágenes borrosas del video que circula en redes sociales muestran cómo Sebastián Vázquez ingresó por derecha, lanzó el centro que ganó de cabeza Luis Romero pero quedó corto y Suárez la enganchó de chilena. El defensor Mauro Basualdo desvió la pelota con la cabeza en la línea del arco, rebotó en el travesaño, le quedó nuevamente Vázquez, otra vez salvó Basualdo en la línea y le quedó al número 13, a Suárez, que venció a Bordad.

Basualdo, desde Paysandú, también contó su versión a Referí, el contexto del equipo en ese momento y cómo lo embroman aún hoy sus compañeros de trabajo: “Me toman el pelo, me dicen, ‘vos sos el que le dio el primer gol a Suárez’. De ese día me acuerdo que primero la saqué de cabeza y después me pegó en la rodilla. Nacional tenía varios juveniles muy rápidos y los teníamos en cuenta, pero la diferencia entre los equipos era grande”.

Basualdo, que habitualmente era lateral, en ese partido jugó de central con la camiseta número 2, porque el marcador derecho fue el Chavo Díaz: “Casi todos trabajábamos en Paysandú. Era complicado. En lo físico se notaba mucho. Yo trabajaba en un taller de reparaciones de parabrisas y podía salir a entrenar porque era socio con el dueño” contó. Actualmente sigue con la misma tarea y además cumple funciones en la salud.

Bordad, por su parte, es entrenador de goleros en Rentistas: “En ese momento no había demasiadas referencias de Luis, sabíamos que era un jugador de Formativas que hacía goles. Después lo conocí un poco más porque teníamos un amigo en común, Marco Vanzini y nos juntábamos en la casa del Flaco, con Bruno Fornaroli y Damián Rodríguez. Después recuerdo que cuando Luis se fue a Groningen, Vanzini me pidió que le hablara a Bruno Silva que estaba allá, para que lo recibiera y lo ayudó mucho en sus inicios”.

Luis Suárez en Nacional

Según Bordad, Suárez es “uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad y uno de los mejores en la historia de la selección uruguaya. Es un referente mundial, una marca de la selección. Tiene el arco entre ceja y ceja, es un goleador de raza. Pero además tiene lucha, sacrificio para el juego. Con su edad (34 años), sigue en plenitud”, señaló.

Campeón del Uruguayo Especial 2005 en la primera mitad del año (Suárez integró el banco en algunos partidos), Nacional empezó a todo trapo las primeras tres fechas del Apertura correspondiente a la temporada 2005/2006: 4-1 a Plaza Colonia, 2-1 a Cerro y 5-0 a Paysandú FC. Suárez, goleador impresionante en las divisiones formativas del club junto a Fornaroli y Martín Cauteruccio, comenzó a codearse con el gran público en ese torneo. Junto a él, hacían sus primeras apariciones Juan Albín, Pablo Caballero y Alberto Silva.

“Suárez es un goleador. Quizá no es tan técnico, pero tiene gol. Es un hombre de área, tiene que estar cerca del área para buscar el gol y no afloja. Le gusta entrenar, mejorar y eso lo va a llevar a ser un jugador de Primera división”, aventuraba entonces Ruben Sosa en una entrevista con Últimas Noticias.

El Observador, en la calificación individual de Suárez, señaló: “Debutó, entró en el minuto 81, la primera pelota que tocó fue en el 82 cuando hizo una chilena que le sacaron de la línea y en el rebote metió el gol del 5-0 confirmando que es el goleador del futuro”. Aquella percepción periodística se cumplió. Suárez se fue de Nacional al año siguiente con 12 goles y el título de Campeón Uruguayo, y continuó rompiendo redes en Groningen y Ajax de Holanda, en Liverpool de Inglaterra, en Barcelona y Atlético Madrid de España, y en la selección nacional, de la que es su goleador histórico con 63.

Y aquellos dos ojos enamorados, a los que ahora se agregaron los de sus hijos Delfina, Lautaro y Bejamín, continúan recibiendo las dedicatorias del goleador. Porque la máquina no se detiene.

Ficha del partido del primer gol

Nacional 5-Paysandú FC 0

Fecha: Sábado 10 de setiembre de 2005

Motivo: Torneo Apertura, Fecha 3

Cancha: Gran Parque Central

Árbitro: Fernando Cabrera

NACIONAL: Jorge Bava; Pablo Caballero, Diego Jaume, Mauricio Victorino, Daniel Leites; Sebastián Vázquez, Fernando Machado, Alberto Silva; Juan Albín (60’ Cristian Zermatten); Gabriel Alvez (81’ Luis Suárez) y Gonzalo Castro (68’ Luis Romero). DT: Martín Lasarte. Suplentes: Leonardo Burian, Ignacio Pallas, Gustavo Méndez y Fabián Coelho.

PAYSANDÚ FC: Ignacio Bordad; Gustavo Díaz, Mauro Basualdo, Nelson Techera, Joaquín Burutarán; Richard Frontán (83’ Uriel Pesce), Cristian Callejas, Gustavo Tejería (55’ Walter Cuder); Jhonny Melgarejo; Ramiro Bruschi y Cristian González (57’ Valery Sone). DT: Juan Carlos Blanco. Suplentes: José Savornin, Carlos Güelmo, Iván Lima y Juan Gularte.

Goles: 16’ Sebastián Vázquez, 24’ Gonzalo Castro, 37’ Mauro Basualdo en contra, 67’ Cristian Zermatten y 82’ Luis Suárez

Este artículo fue publicado originalmente el 13 de febrero de 2020 y actualizado el 21 de julio.