PCR, Lamp y antígenos: ¿cuál es la diferencia entre los tipos de tests de covid-19?

Desde el inicio de la pandemia comenzaron a utilizarse tests PCR para la detección de covid-19 cuyo resultado tarda entre 24 y 48 horas dependiendo de la logística para procesar los resultados.

En esta nueva fase exponencial de la pandemia en Uruguay comenzarán a utilizarse otras dos técnicas más ágiles para detectar la presencia del virus en minutos: tests Lamp y Antígenos.

¿Cuál es la diferencia entre cada uno?

PCR

Los tests con la técnica PCR –por su sigla en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa–, es una prueba de diagnóstico que se realiza mediante hisopado nasofaríngeo que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno.

Empezaron a usarse en todo el mundo desde el inicio de la pandemia pero algunos países fueron sustituyéndolo por otras técnicas con resultados más rápidos.

La PCR es una prueba con cierto grado de complejidad, por lo que necesita la participación de virólogos o científicos entrenados. Lo positivo es que tiene alta especificidad, ya que pueden diferenciar entre dos microorganismos muy cercanos evolutivamente, alta sensibilidad y es precoz porque se detecta al virus en las primeras fases de la infección respiratoria.

De todas formas, el análisis de los resultados tarda entre 24 y 48 horas si la muestra mediante hisopado nasofaríngeo se toma en el interior y debe ser trasladada para su estudio.

Lamp

El Institut Pasteur de Montevideo junto con la Facultad de Ciencias y Facultad de Química de la Universidad de la República desarrollaron el método de detección denominado Lamp –sigla en inglés para la técnica Amplificación isotérmica mediada por bucle– a partir de muestras de hisopado, con una sensibilidad comparable a la que se obtiene en la técnica PCR (entre 90% a 95%).

Esta técnica fue presentada en noviembre, se incorporó en el Hospital de Tacuarembó y en los próximos días comenzará a realizarse en Rivera.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, explicó que con esta técnica se extrae la muestra, se la procesa en un kit específico y se realiza una pHmetría, es decir, se cuantifica la acidez.

La lectura de los resultados puede entenderse a simple vista ya que el reactivo cambia de color. "Si da amarillo hay liberación de protones y es positivo, si da violeta es negativo", señaló Salinas en entrevista con En Perspectiva donde explicó las diferencias entre las técnicas. Además, adelantó que la técnica puede ser utilizada para la detección de los virus zika y chikungunya.

Una de las ventajas de este test es que no requiere un equipamiento tan costoso como el que se necesita para el PCR, y no son solamente expertos científicos en el área de biología molecular quienes puedan analizarlos.

El resultado está listo en 25 minutos y se utilizará en hospitales públicos. "Es una gran ayuda en todos los ingresos hospitalarios. Al paciente no lo tenés que dejar aislado en la sala hasta que que tenga el resultado del PCR en 24 o 48 horas, lo tenés en 25 minutos.", puntualizó Salinas como una de sus ventajas.

Antígeno

Uruguay recibió 40.000 tests antigénicos donados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y espera la llegada 60 mil restantes comprados por el Estado.

Los tests antigénicos sirven para comprobar si una persona tiene covid-19 o no, y también se aplican mediante un hisopado pero la ventaja es que dan el resultado en 15 minutos. Es una prueba con 100% de sensibilidad en los primeros tres días de la infección, y un 90% entre el cuarto y séptimo.

Este test no detecta los anticuerpos, si no que detecta si el paciente está infectado en ese momento o no. "Es como un Evatest", comparó Salinas, y agregó "una raya es negativo y dos son positivo".

Este test está indicado en pacientes sintomáticos y se puede realizar hasta el quinto día del inicio de los síntomas, explicó el ministro de Salud Pública. "Si tuviste contacto con un caso positivo y en los primeros siete días tenés fiebre, tos y dificultades respiratorias es factible hacer el test antigénico". Del mismo modo puede utilizarse para los pacientes que no saben si tuvieron contacto con un positivo pero tienen síntomas.

Sobre el procedimiento, comentó que quien realiza el hisopado va al domicilio de la persona y en ese momento obtiene el resultado y se puede aislar al paciente.

La primera tanda de tests legaron a Uruguay el 31 de diciembre y este martes se entregaron 21.200 en instituciones médica públicas y privadas de Montevideo y Canelones. Este jueves se enviaron 1.500 a Rivera y seguirán enviándose primero a las "zonas calientes" con más casos de covid-19.