Peñarol jugará el Torneo Clausura a la sombra de Luis Suárez

Nacional se ha llevado y se seguirá llevando por un tiempo todos los flashes. Es el único equipo uruguayo que aún disputa una copa internacional –el martes recibe desde la hora 19.15 a Atletico Goianiense por la ida de los cuartos de final de la Sudamericana en el Gran Parque Central– y, además, contrató a Luis Suárez para sumar tammbién al Torneo Clausura que comienza este sábado.

Justamente el equipo tricolor viaja a Maldonado para enfrentar a Deportivo Maldonado sobre la hora 19.

Foto: Leonardo Carreño.

Nacional viene de ganar el Intermedio y tendrá además a Luis Suárez

En este encuentro no estará el salteño debido a que arriba el domingo de mañana a Montevideo, procecente de Barcelona.

En la vereda de enfrente está Peñarol. Nada menos. El vigente campeón uruguayo –y también de la Supercopa Uruguaya– al que no le ha salido nada ni en el pasado Torneo Apertura, ni en el reciente Intermedio.

El equipo que dirige Mauricio Larriera tiene ocho altas en el plantel, todas avaladas por su director deportivo, Pablo Bengoechea, y por el propio entrenador.

El flojísimo desempeño futbolístico, llevó a los directivos de Peñarol a reforzar un grupo que no encuentra el rumbo.

Llegaron Nicolás Milesi, Yonatthan Rak, Kevin Méndez, Brian Lozano, el juvenil Pedro Milans, Hernán Rivero, Sebastián Cristóforo y el delantero ecuatoriano Billy Arce.

@OficialCAP

Sebastián Cristóforo es una de las altas de este equipo aurinegro

Peñarol parte con la obligación de ganar sí o sí el Torneo Clausura porque de no hacerlo, no podrá definir el Uruguayo, ya que la diferencia de 10 puntos en la Tabla Anual, con el líder –justamente su archirrival, Nacional– parece irreductible, por más de que existen dos antecedentes en los que los carboneros lograron superar a los tricolores con una diferencia similar.

No obstante, en esta ocasión, no ocurre lo mismo que en esas oportunidades, porque no es un club solo el que supera a los carboneros en la citada tabla. Por ahora, están encima suyo además Liverpool y Boston River.

Además, si se toma en cuenta la tabla de hoy, el equipo de Larriera entraría con lo justo a la próxima edición de la Copa Libertadores de América 2023, como Uruguay 4, lo que implicaría que debe superar dos rondas antes de llegar a la fase de grupos.

Para poder acceder a esta directamente, tiene que ser campeón uruguayo, en tanto que la otra posibilidad es que sea vicecampeón o segundo de la Tabla Anual.

Peñarol jugará a la sombra de Suárez con todo lo que eso implica. Por un lado, un futbolista que puede hacer la diferencia por sí solo en el fútbol uruguayo.

Andrés Cuenca

Luis Suárez celebrando uno de sus goles para Nacional

Por el otro, es el aliciente que cualquier jugador que lo enfrente quisiera tener. Un incentivo más para ir por el título.

Como suele suceder en las 15 fechas del Clausura, los ánimos de los dirigentes suelen subir de tono respecto a los arbitrajes. Las críticas –normalmente– son muchas más que en los torneos iniciales de la temporada, ya que en este, se define el campeón, las posiciones para las copas internacionales, y el descenso.

Para Peñarol serán puntos desesperados, ya que no tiene margen de error, no puede perder prácticamente más unidades y jugará con esa presión todos sus partidos.

Foto: Leonardo Carreño.

Mauricio Larriera está obligado a mejorar la producción futbolística de su equipo

El equipo de Larriera, para conseguir eso, tiene que cambiar radicalmente lo que mostró en el primer semestre de este año.

Es un enorme desafío el cual, sumado a la presión, puede llevar a rendimientos inesperados.

La primera fecha

Además del encuentro entre Deportivo Maldonado y Nacional, el Clausura comienza este sábado con otros dos partidos: Rentistas-Albion y Plaza Colonia-Boston River.

Peñarol debutará el lunes –en su vuelta al Estadio Campeón del Siglo– ante Fénix, club que últimamente lo ha complicado, con Andrés Cunha como árbitro.

Leonardo Carreño

Jorge Bava ha dirigido muy bien a Liverpool hasta el momento

Por su parte, Liverpool, campeón del Apertura, recibirá ese día a Defensor Sporting en Belvedere.

Así se juega la primera fecha:

Día Hora Partido Estadio Jueces Sábado 30 10:15 Rentistas - Albion C. Rentistas Andrés Matonte, Nicolás Taran, Martín Soppi y Yimmy Álvarez. VAR: Gustavo Tejera y Agustín Berisso Sábado 30 16:00 Plaza Colonia - Boston River Prandi Christian Ferreyra, Richard Trinidad, Franco Mieres y Pablo Giménez. VAR: D. Fedorczuk y Santiago Fernández Sábado 30 19:00 Dep. Maldonado - Nacional Campus Mathías De Armas, Andrés Nievas, Marcelo Alonso y Daniel Rodríguez. VAR: Esteban Ostojich y Carlos Barreiro Domingo 31 10:15 Danubio - Cerrito Jardines Diego Riveiro, Horacio Ferreiro, Alberto Píriz y Mathías De Armas. VAR: Javier Burgos y Martín Soppi Domingo 31 15:00 Cerro Largo - City Torque Ubilla Bruno Sacarelo, Pablo Llarena, Carlos Rocca y Santiago Motta. VAR: Leodan González y Federico Arman Domingo 31 17:30 Wanderers - River Plate Viera Javier Burgos, Agustín Berisso, Javier Irazoqui y Javier Feres. VAR: Andrés Matonte y Nicolás Tarán Lunes 1° 15:00 Liverpool - Defensor Sp. Belvedere Esteban Ostojich, Santiago Fernández, Julián Pérez y Bruno Sacarelo. VAR: Jonathan Fuentes y Andrés Nievas Lunes 1° 20:00 Peñarol - Fénix C. del Siglo Andrés Cunha, Carlos Barreiro, Sebastián Silvera y Pablo Giménez. VAR: Gustavo Tejera y Antonio Garcia

