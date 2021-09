Peñarol, la duda del arquero y la incógnita de Gargano para un partido decisivo

Peñarol afronta un partido decisivo y del que no hay revancha. Luego de toda la adrenalina –positiva y negativa– que vivieron el plantel entero y el cuerpo técnico por la situación del resultado que dio la primera muestra de Agustín Canobbio en su control antidopaje del 11 de agosto, más allá de que este miércoles tuvo el visto bueno de la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para poder actuar de forma provisoria, se viene la hora de la verdad contra Athletico Paranaense de visita en Curitiba.

El encuentro tiene muchos aditamentos especiales: no solo se jugará la semifinal de visita y de vuelta por la Copa Sudamericana, sino que también será en una cancha de césped sintético.

Gracias a esta determinación de la Conmebol, Canobbio será titular este jueves desde la hora 21.30 en busca de una final internacional que al club se le viene negando desde hace 10 años, cuando con Diego Aguirre como técnico, jugó la definición de la Copa Libertadores de América ante Santos de Neymar.

Ernesto Ryan / AFP / Pool

Mauricio Larriera tiene todo pronto para un partido decisivo

En las últimas horas se manejó –dentro del propio club– la posibilidad de que hubiera un cambio en el arco.

“Se barajó la posibilidad de que Neto Volpi ingresara por Kevin Dawson”, informó una fuente aurinegra a Referí.

No obstante, y pese al hermetismo existente dentro de filas carboneras, todo indica que Mauricio Larriera le devolverá la titularidad al arquero que no anduvo bien en el partido de ida en el que Peñarol perdió 2-1. Cabe recordar, además, que el pasado fin de semana por la tercera fecha del Torneo Clausura en la victoria por goleada ante Boston River por 5-2, el DT jugó con el brasileño Neto Volpi como titular.

Sin embargo, para el encuentro contra Athletico Paranaense, “volverá Dawson”, según confiaron fuentes desde Curitiba.

A su vez, el capitán aurinegro, Walter Gargano, quien dejó la cancha en el segundo tiempo en el encuentro de ida contra los mismos brasileños, genera una incertidumbre debido a su pequeña lesión.

“Esperamos que llegue bien”, confiaron las mismas fuentes desde Brasil.

Ernesto Ryan / Pool / AFP

Walter Gargano no está 100%, pero todo indica que jugará nuevamente ante los brasileños

Vale recordar que el Mota Gargano no estuvo presente en el partido del pasado fin de semana contra Boston River, aunque este miércoles viajó junto al resto del plantel hacia Curitiba.

Si bien no se encuentra 100% para jugar, su presencia se da como segura por la importancia que tiene en el andamiaje del equipo de Larriera.

Mientras tanto, existe la posibilidad de que el lateral izquierdo sea ocupado de entrada por Valentín Rodríguez y no por Juan Manuel Ramos. Este último no tuvo un buen partido en la ida en el Estadio Campeón del Siglo.

Peñarol no solo tiene que ganar este jueves a la noche, sino que lo debe hacer por al menos dos goles de diferencia para depender de sí mismo y clasificar así a la final de la Copa Sudamericana.

Si gana por un gol, tendrá que hacer al menos tres tantos, es decir, ganar 3-2, 4-3, etc., para poder sacar pasaje a la final tan ansiada. Si no lo logra, quedará por el camino y solo afrontará el Torneo Clausura con la obligación de ganarlo para llegar a la definición del Campeonato Uruguayo, orejeando que el eterno rival no llegue a la misma para no tener chances de ir por el tricampeonato.

Esta vez, el hermetismo de Los Aromos fue mayor al de otras oportunidades y Larriera no mostró sus cartas.

Staff Images / Conmebol

Valentín Rodríguez puede ser una opción para el lateral izquierdo

De todas formas, el equipo más probable para jugar ante los brasileños será con Kevin Dawson; Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Valentín Rodríguez; Jesús Trindade, Walter Gargano; Agustín Canobbio, Facundo Torres; Pablo Ceppelini y Agustín Álvarez Martínez.

Paulo César Autuori, el técnico de Athletico Paranaense, citó a 23 futbolistas para el partido de este jueves a la hora 21.30 en Curitiba.

El equipo más probable será con Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo; Marcinho, Richard, Erick, Abner; David Terans, Nikão y Bissoli.

Peñarol va por la hazaña en Curitiba. Lo que no pudo lograr como local, debe hacerlo como visitante si no se quiere despedir de la Copa Sudamericana. Se trata de una difícil coyuntura, más allá de que la noticia del visto bueno de Conmebol para que pueda jugar Canobbio cayó muy bien en el grupo y levantó mucho los ánimos. En estos 90 minutos, el grupo sabe que se juega varios meses de trabajo.