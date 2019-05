Peñarol volvió de Cali: "No hay que dar ventajas a nadie"

A pesar de haber sacado un valioso empate el miércoles en su visita a Deportivo Cali, Peñarol sumó nuevas preocupaciones en la recta final del primer semestre del año.

En lo deportivo, no pudo ganar un partido donde hizo sobrados méritos para hacerlo y sobre el final se vio sorprendido por un remate de afuera del área con el cual perdió la ventaja lograda con un gol de Gastón Rodríguez.

“El resultados es positivo, muy bueno, son 180 minutos y había que jugar con inteligencia, me gustó mucho como llevó el partido Peñarol. El rival tiene mucha calidad arriba y cuando entraron dos titulares nos complicaron, al principio y al final del segundo tiempo cuando buscaron con intensidad el empate y lo encontraron. Pero en general fue un muy buen partido, se les quitó la pelota y eso no les gusta porque tienen jugadores muy ofensivos y después tuvieron que correr atrás”, explicó el entrenador Diego López en conferencia de prensa al llegar al aeropuerto.

“Se hizo un esfuerzo grande, se jugó con intensidad, se corrió mucho, se jugó bien, bajamos la intensidad al final y ahí nos apretaron más, venimos de un viaje largo, mañana (viernes) entrenamos y no podemos hacer lo que quisiéramos hacer en la cancha, el sábado veremos cómo están todos los jugadores”, agregó López quien adelantó que Giovanni González y Gabriel Fernández, quienes no viajaron a Cali, seguramente sean titulares el domingo contra Progreso (hora 18, Campeón del Siglo).

“Es un resultado positivo por el gol de visitante, queríamos ganar pero no se nos dio, hay que lucharla”, comentó por su parte Gastón Rodríguez.

Fuera de lo estrictamente deportivo, López reconoció la preocupación que le generaron las lesiones de Agustín Canobbio y Cristian y Gastón Rodríguez.

Consultado sobre si el Cebolla puede llegar a la revancha del miércoles expresó: “Es muy cercano al partido, en dos días más tenderemos algo más concreto, es difícil pero ojalá pueda jugar el miércoles”.

Gastón Rodríguez terminó el partido rengueando por una lesión muscular, mientras que Canobbio también fue sustituido sentido en el posterior. Maximiliano Rodríguez terminó con un fuerte traumatismo, pero se le hizo una placa que descartó lesión ósea.

López dejó en claro que el partido del domingo es importante: “No hay que perder paso en el campeonato, tenemos una ventaja grande y no la queremos perder, siempre hay objetivos y no hay que dar ventajas a nadie. No es difícil, somos conscientes que el año pasado ganamos la Anual al final y nos dio una ventaja enorme, fue fundamental, no hay que regalar nada ni dar ventajas a nadie. Progreso es un buen equipo tuvo un bajón como lo tuvimos todos, pero ha sacado buenos resultados jugando bien al fútbol. Tiene buenos jugadores adelante, hay que esta concentrados”, concluyó.