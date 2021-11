Pereira sobre la LUC: "Ningún articulo plantea privatizar la escuela pública pero debilita lo público"

Fernando Pereira reconoció que la Ley de Urgente Consideración (LUC) no establece la privatización de la escuela pública, como sí lo menciona un spot publicitario a favor de su derogación. "No voy a dejar que privatices la escuela pública a la que van mis hijos", dice la voz en off del spot.

"Ningún articulo plantea privatizar pero debilita lo público". De la mano de Fernando Pereira debatimos sobre lo dicho en el polémico spot en contra de la LUC. Escuchalo acá 👇 pic.twitter.com/Uo0JCbQv4e — Santo y Seña (@santotv4) November 8, 2021 Tras esta publicidad, el oficialismo la criticó por apelar a "mentiras" para hacer campaña. Tal como lo explicó El Observador, en torno al fin "privatizador" de la LUC hay una discusión conceptual con consideraciones ideológicas divergentes, aunque en ningún momento la norma establece la privatización de la escuela pública. Al ser consultado al respecto en Santo y Seña, Pereira reconoció: "Ningún articulo plantea privatizar, pero debilita lo público" contestó y justificó: "El equipo de publicidad lo decidió". Quienes afirman que la LUC privatiza la educación pública utilizan dos argumentos: el cambio de nombre de un organismo y el aumento de la participación del sector educativo privado en ámbitos de debate. Más allá de estos dos cambios la privatización de la escuela pública no se establece. Leé también Por qué es falaz el spot que apunta contra la LUC por "privatizar la escuela pública" La oposición se opone también en la nueva integración definida por la LUC. El artículo que está entre los que intentan derogar incorpora, primero, a "un representante de la educación primaria y media privadas" y otro por las universidades privadas, a diferencia de la Ley General de Educación de 2008, que se limitaba a la órbita de lo público. Desde los promotores del referéndum la crítica apunta a que la LUC "equipara lo público con lo privado", según se observa en la plataforma Yo Firmo. A su vez, se pone en dudas nuevas incorporaciones: un delegado de INAU, otro del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), uno por instituciones de formación militar, otro por las de formación policial y uno por las escuelas del Sodre. Más allá que estas cosas ninguna tiene que ver con la "escuela pública" a la que menciona el spot, la nueva redacción implica sacarle su lugar al rector o vicerrector de la Universidad de la República, y que además tenga un delegado menos en la Comisión.