Periodistas tildan de "lamentable" a Leodán González; el DT de Talleres lo minimiza

El árbitro uruguayo Leodán González fue duramente cuestionado por los periodistas argentinos y su labor en el partido en el que este miércoles Talleres de Córdoba quedó eliminado a manos de Palestino, fue calificada de “lamentable”. Al mismo tiempo, el entrenador del equipo argentino no se detuvo en el mismo análisis y en los detalles que plantearon los periodistas sino en los errores de su equipo que dejaron fuera de la Copa Libertadores.

Este mismo mes, Conmebol lanzó un plan con el que pretende mejorar la calidad de las emisiones de los partidos de la Copa Libertadores, así como evitar "imágenes tendenciosas", mediante el control centralizado de la producción televisiva de los mismos, durante los próximos cuatro años.

El objetivo principal que persigue la Conmebol es "mejorar la calidad" de las emisiones a través de la "estandarización" de esa producción para eliminar posibles "imágenes tendenciosas", en referencia a que productores locales no emitan, por ejemplo, repeticiones de momentos de los encuentros que puedan ser desfavorables al equipo local.

En Uruguay ese estilo es muy cuestionado a los periodistas argentinos y en particular a Fox Sports, que hasta 2018 tenía en exclusiva las transmisiones de las copas Libertadores y Sudamericana.

El tema quedó planteado en la mesa este miércoles tras la eliminación de Talleres de Córdoba ante Palestino.

Así lo vieron desde la tribuna

Apenas finalizó el partido, el relator de Fox Sports, Mariano Closs, atacó a Leodán González diciendo: “El párrafo aparte, y ojalá que Conmebol que habla de cambios en todo sentido, sepa adiestrar los árbitros. Hoy fue determinante Leodán González para que este partido terminase 11 contra 11, bueno contra 10 porque en el final fue expulsado Fernández. Ha sido protagonista lamentablemente el árbitro del encuentro”.

Por su parte, el comentarista Diego Latorre señaló: “Así fue, cuando se remarca que los detalles son determinantes. Cualquiera de los dos en el juego pudo haber ganado, hizo un buen partido Talleres, Palestino reaccionó. Pero estamos ignorando algo que sucedió en los primeros 45 minutos y fue la incidencia del árbitro en el desarrollo. Debió expulsar a dos jugadores de Palestino y no se animó. Creo yo que favorecieron al equipo chileno”.

Por su parte el periodista Juan Pablo Varsky fue otro de los críticos de la actuación del árbitro uruguayo y manifestó a través de su cuenta de Twitter: “La labor Leodán González en cuanto a lo disciplinario, es para mostrar en las escuelas de arbitraje, como examen y para detectar los errores. Condicionó a Talleres ante Palestino”.

La serie entre argentinos y chilenos se resolvió a favor de Palestino con un 4-3 en el global.

DT de Talleres: "Cuando tuvimos para definirlo, no supimos hacerlo"

El técnico de Talleres, Juan Pablo Vojvoda no quiso hablar del arbitraje tan polémico y que generó tantas críticas. Pero apuntó que no los dejaron jugar.

“Cuando tuvimos para definirlo, no supimos hacerlo y nos marcaron el empate. Ahora a seguir trabajando. No quiero hablar de cuestiones fuera de mi ámbito (por el árbitro), pero no nos permitieron hilvanar juego fluido. El fútbol es para jugarlo, y hoy no pudo fluir. Fue una falta tras otra”.