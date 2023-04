Pese al freno, las carnes lideran con comodidad en el ranking de exportaciones

Pese a que se registra un notorio descenso en los ingresos de divisas por las exportaciones de carnes –en lo que va de 2023 y con relación al mismo lapso de 2022–, el rubro cárnico sigue liderando y con comodidad en el ranking de productos exportados desde Uruguay.

Con base en datos actualizados esta semana por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), al 15 de abril ingresaron US$ 758 millones, un 23,8% menos que lo obtenido a esa altura del año pasado.

Sin embargo, según reveló Uruguay XXI, en el primer trimestre de 2023 las colocaciones totales de carnes lideraron con US$ 534 millones, completando el podio la celulosa (US$ 508 millones) y los lácteos (US$ 215 millones).

Completan la lista de los 10 rubros más exportados, en ese orden, concentrado de bebidas, colza y carinata, madera y productos de madera, arroz, subproductos cárnicos, vehículos y trigo, con aportes que van descendiendo desde US$ 164 millones a US$ 80 millones.

China sigue siendo el destino más relevante.

Ajustes en volumen y valor

Desde el inicio de enero hasta mediados de abril se exportaron 186 mil toneladas (peso embarque) de carnes, cuando durante el año pasado iban ya 221 mil, por lo tanto se apreció un descenso en el volumen colocado de 16%.

Eso considera carnes de bovino, ovino, equino, ave, cerdo y otros segmentos.

Se logró al momento (considerando siempre todos los rubros de la agroindustria de la carne) un precio promedio de US$ 4.072 por tonelada, cuando en el mismo lapso de 2022 se promedió US$ 4.500 (con un ajuste en el caso del valor medio de 10%).

Sólo un mercado progresó

China 50% (US$ 380 millones) con una caída de 36% en 2023 respecto a 2022. EEUU + Canadá 19% (US$ 148 millones) con una mejora de 16%. Unión Europa 13% (US$ 101 millones) con una baja de 6% Mercosur 5% (US$ 40 millones) con una caída de 18% Israel 2% (US$ 17 millones) con una baja de 47%.

Todos los destinos disminuyeron su demanda, menos Estados Unidos junto con Canadá.

Carne vacuna lidera con el 83%

Siempre con base en datos aportados a El Observador por técnicos del INAC, considerando exclusivamente las exportaciones de carnes de vacuno (explican el 79% del total de las divisas correspondientes a todas las carnes exportadas), los ingresos cayeron de 2022 a 2023 (siempre al 15 de abril) 16% hasta US$ 596 millones, con una merma también de 16% en volumen, alcanzando las 137 mil toneladas (peso canal).

El denominado Ingreso Medio de Exportaciones (IMEx) por esa exportación acumulada en el año en curso se ubica en US$ 4.349 por tonelada, claramente por debajo del valor del mismo período del año pasado (US$ 4.969), un 13% menos.

El precio promedio se ha ido afirmado y en la última semana medida, la que cerró el 15 de abril, se ubicó en US$ 4.756 por tonelada de carne vacuna.