Placeres negó trabajo en negro en Envidrio y dijo que lo que hacen es por “amor” a la cooperativa

El diputado del Movimiento de Participación Popular, Daniel Placeres, declaró este martes como indagado ante el juez Pablo Benítez y el fiscal Luis Pacheco en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en Envidrio iniciada en mayo de 2017.

A la salida del juzgado, Placeres negó que existiera trabajo en negro en la cooperativa, tal como denunciaron Leonardo Ferreira, Claudio Paulero y Nicolás Rodríguez, tres extrabajadores que dijeron primero al programa Santo y Seña de Canal 4 y luego ante la Justicia que habían sido obligados a trabajar cuando se encontraban en seguro de paro. Además, ante el juzgado los tres trabajadores apuntaron contra Placeres, y afirmaron que el legislador asistía frecuentemente a la empresa, y que incluso fue él quien los presionó para trabajar en negro estando en seguro de paro.

Pero Placeres negó esa versión. A la salida del juzgado dijo que en las empresas autogestionadas no había “trabajadores en negro” y que lo que se hace es “por amor”. “En el concepto de autogestión hay solidaridad y voluntariado. Hay trabajadores de Envidrio que hacen tareas voluntarias y solidarias desde el año 1999 cuando ocupamos 407 días”, agregó.

Ese mismo concepto lo utilizó luego para definir su rol actual en la empresa. Hasta el 2015 Placeres fue uno de los directores, pero renunció cuando pasó a ocupar una banca en la Cámara de Diputados. “Tengo amor por Envidrio, porque no se caiga. Capaz que por eso la Justicia puede determinar algo que es incorrecto”, agregó y dijo que si se cometió algún error fue “por amor”.

El diputado señaló que el dinero que recibió la empresa fue invertido y que no tenía “nada” en sus bolsillos por lo que la denuncia tenía “clara intencionalidad política" que se debe al inicio del año electoral.

Según Placeres, sus asesores entregaron “toda la documentación necesaria” para que se compruebe que las denuncias son falsas.

Respecto al rol que ocupó Venezuela en el financiamiento, Placeres dijo que el país caribeño siempre fue “solidario” con Uruguay y que su apoyo no fue solo para Envidrio sino también para el Hospital de Clínicas y Ancap. “Tenemos que estar muy agradecidos y apoyar, no ser egoístas”, agregó.

El legislador no quiso responder acerca de otro de los hechos denunciados por los extrabajadores, como es que cada vez que había una inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debían esconderse. “Eso no me lo preguntó la justicia y me voy a remitir a que se lo pregunten a la directiva actual” aunque dijo que en Uruguay “nadie se esconde” porque es un “país chiquitito”.

Por último, Placeres justificó que Envidrio sea una sociedad anónima bajo el argumento de que en 2008 cuando fue constituida este mecanismo era el único que permitía obtener beneficios fiscales mediante la ley de inversiones.

La Justicia del Crimen Organizado investiga a Envidrio a raíz de una denuncia presentada por legisladores del Partido Nacional con el objetivo de que se investiguen los préstamos otorgados por el Fondes a empresas autogestionadas por trabajadores. En total el gobierno entregó préstamos por US$ 11,5 millones a esta firma.

La denuncia fue ampliada por primera vez en agosto de 2018 luego de que Envidrio obtuviera otro préstamo por parte del Instituto Nacional de Empleo y Formación (Inefop) por más de US$ 1,6 millones. Para responder por ese último préstamo, también será citado a declarar como indagado el director de Inefop.

Cómo sigue la causa

Este miércoles declararán en calidad de indagados los integrantes de la actual directiva de Envidrio, y este jueves comparecerán ante la Justicia el director del Instituto Nacional de Empleo y Formación (Inefop), Eduardo Pereyra, y el exdirector del Fondo para el Desarrollo (Fondes), Edgardo Ortuño, ambos están citados en calidad de indagados.