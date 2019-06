Plaza Rural con otro remate de esos que son para encuadrar

El remate N° 208 realizado por Plaza Rural fue “uno de esos remates que son para encuadrar”, expresó a El Observador Alejandro Zambrano, presidente del consorcio cuando restaba muy poco ya para concluir la actividad, en la noche de este jueves 13 de junio.

La actividad se concretó en dos jornadas, desde el hotel Cottage y con una oferta de más de 18.000 bovinos y más de 1.000 ovinos, por lo que una vez más, cuando la oferta no abunda y menos si es de calidad, Plaza Rural apareció con mucho ganado y del bueno. Y vendió el 100% en todas las categorías. Un rematazo.

Fue un remate “excelente”, destacó Zambrano, “con varias categorías que han conseguido precios que hace seis, siete u ocho años que no se veían, en algunos casos como en la vaca de invernada con promedios que fueron el segundo mayor en la historia, porque hicieron US$ 1,72 y en noviembre de 2011 habían logrado el máximo de US$ 1,736”.

“Fue inmejorable este remate, un campañón”, reflexionó en una pausa de sus actividades, en tanto uno de sus colegas remataba.

Por su parte, “espectacular” fue la palabra elegida por Ricardo Stewart, integrante también de Plaza Rural, cuando El Observador lo consultó sobre cómo definir a la primera jornada de ventas, desarrollada el miércoles 12.

“Fue un remate muy bueno, muy ágil, se colocó el 100% de lo que se ofertó y con subas en casi todas las categorías, quedamos muy contentos”, analizó.

Stewart señaló otros factores que ambientaron una actividad comercial positiva: “la calidad de los ganados, el volumen de la oferta y algo que cada día el productor ve con mejores ojos, los informes de los inspectores, la calidad y seriedad de esos informes, ese es un servicio que brinda Plaza Rural, un diferencial y un valor fuerte como otros, como la ventaja de la preoferta y la financiación”.

Próxima: 16 y 17 de julio

La próxima actividad de Plaza Rural está programada para julio, con ventas en principio durante los días martes 16 y miércoles 17, como siempre desde el Cottage y con la asistencia financiera que brinda el Banco de la República. Por más detalles y para ver los resultados finales de la venta 208, ingresar a plazarural.com.uy.

El dato

20 años se cumplieron en el marco de este remate desde la primera venta de ganado por pantalla, realizada en el marco de la 1a Ganadera Hereford realizada en Punta de Valdez, en San José, organizada por la Sociedad de Criadores de Hereford.

Los resultados

Precios en máximo, mínimo y promedio más porcentaje de ventas

3.584 terneros 2,71 / 2,07 / 2,46 / 100%

352 novillos 1 a 2 años 2,32 / 2 / 2,12 / 100%

493 novillos 2 a 3 años 2,25 / 1,93 / 2,06 / 100%

93 novillos + 3 años 2 / 1,92 / 1,96 / 100%

3.505 vacas de invernada 1,86 / 1,58 / 1,72 / 100%

2.939 terneras 3,03 / 1,9 / 2,36 / 100%

947 terneros y terneras 2,45 / 1,96 / 2,26 / 100%

1.549 vaquillonas 1 a 2 años 2,21 / 1,91 / 2,02 / 100%

592 vaquillonas + 2 años 2,1 / 1,81 / 1,91 / 100%

43 vacas de cría 1,74 / 1,74 / 1,74 / 100%

2.386 vientres preñados 900 / 612 / 735,4 / 100%

107 vientres entorados 670 / 552 / 615,81 / 100%

1.344 piezas de cría 450 / 370 / 408,74 / 100%

Nota: precios en dólares por kilo o por cabeza