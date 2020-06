Polémica en Barcelona por cinco tests positivos de coronavirus en el plantel

El fútbol español amaneció este martes con una polémica en el FC Barcelona, donde cinco jugadores y dos integrantes del cuerpo técnico fueron diagnosticados como portadores de Covid-19, pero sus casos no fueron dados a conocer ni por el club ni por La Liga, la organizadora del campeonato español.

Fue la radio catalana RAC1 la que informó sobre los casos que se detectaron en los primeros análisis que ordenó La Liga para que los clubes volvieran a entrenar, en la primera semana de mayo, en los que fueron evaluados futbolistas y entrenadores.

Los casos fueron asintomáticos y, tras retomar los entrenamientos con todos los futbolistas, entre ellos los uruguayos Luis Suárez y Ronald Araújo, se entiende que todos los deportistas superaron los efectos del virus.

Este lunes, incluso, el plantel realizó la primera práctica conjunta al ingresar en la última fase del protocolo para el regreso a la competencia.

FC Barcelona

La polémica se da porque los casos no fueron notificados en su momento.

Desde el club catalán, que no ha confirmado ni desmentido la información brindada por RAC1, se ha señalado que la responsable de dar a conocer los resultados es La Liga, que también fue la encargada de realizar los tests, con su propio personal médico, en todos los planteles.

La Liga, según informa del diario deportivo As, al tener conocimiento de que los siete futbolistas y funcionarios habían superado la enfermedad sin darse cuenta, no lo consideró relevante y por eso no comunicó la situación.

En el club blaugrana los médicos están atentos a esos casos debido a que entienden que el hecho de haber pasado el virus, y aun habiendo desarrollado anticuerpos, podría tener alguna consecuencia en la puesta a punto física de los afectados.

El fútbol español se apronta para su regreso este mes y Barcelona enfrentará a Mallorca el día 13 de junio. Se espera que Suárez esté a la orden luego de superar su lesión de rodilla por la que fue operado el 12 de enero.