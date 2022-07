"El momento del respaldo es ahora", reclaman policías que se manifiestan este jueves frente al Palacio

"La Policía se moviliza por un salario digno. No más promesas por parte del Poder Ejecutivo, el momento del respaldo es ahora", dice la Unión de Sindicatos Policiales (USIP) que se movilizará este jueves desde las 10 horas ante el Palacio Legislativo, en rechazo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas.

La concentración pretende transmitir un reclamo masivo de esos funcionarios ante una pauta que consideran absolutamente insuficiente, dijo a El Observador días atrás el dirigente de la unión Luis Clavijo. La USIP entregó a los legisladores un análisis del mensaje presupuestal, en el que se critica en duros términos lo previsto por el Ministerio del Interior en el articulado.

Ese estudio cuenta con el apoyo de otros sindicatos como el Sindicato Único de Policiales del Uruguay (SUPU), el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), el Sindicato de Policías de Maldonado (Sipolma), la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior (Afumi) y la Asociación de Funcionarios de Migraciones (Afumigra).

El análisis cuestionó específicamente el incremento salarial definido por el gobierno en el mensaje presupuestal. Por el artículo 90 se asigna allí una partida de $ 650 millones, incluidos aguinaldo y cargas legales, a los afectos de incrementar las asignaciones salariales.

Según los cálculos de los sindicatos, la partida prevista daría simplemente para un aumento promedio de $ 1.500 para cada policía, lo que en el salario de un agente representaría un alza de 2,8%. "Con el mayor de los respetos, es una vergüenza y una tomada de pelo lo que se está haciendo con los trabajadores policiales" se afirma, al rebatir las afirmaciones del ministerio de que se trata de un "aumento importante".

El informe subraya que, entre 2016 y 2022, el salario policial se incrementó 51,23%. Hasta 2020, el aumento coincidió con la evolución de IPC. Sin embargo, en los últimos dos años ha sido inferior a ese índice, lo que derivó en la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios en un promedio de 6% en total. A esta altura del gobierno, se remarca, la pérdida salarial suma ya 8%.

El informe se detiene a su vez en varios artículos que establecen aumentos, compensaciones especiales y creación de cargos de confianza y alta jerarquía. Así, se afirma, se continúa acentuando la brecha salarial. "Si hay necesidad de ahorro, que no sea siempre por los de abajo", se señala.

Los sindicatos cuestionan también el artículo 98 de la Rendición de Cuentas. Allí se prevé que ya no será preceptivo el pronunciamiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil en los sumarios administrativos ante ineptitud física o psíquica de los policías. Se trata, afirman, de una medida que se agrega a otros recientes cambios normativos que les quita "derechos y garantías". Por ejemplo, reduciendo a de tres años a un año y medio la duración del subsidio por incapacidad parcial, por debajo del resto de trabajadores públicos y privados.

Por otra parte se critica el artículo 13, por no excluir a los funcionarios policiales en la disposición de descontar los tres primeros días que un funcionario público esté bajo certificación médica.

También se apunta al artículo 104, que establece una única circunscripción nacional para los ascensos en la escala de oficiales del subescalafón administrativo. Una modificación que, a juicio de los funcionarios, no puede hacerse sin un estudio previo y exhaustivo. "Requerimos la revisión de la cerrera funcional a través de una ley especial y con previa discusión bipartita", piden.

Los sindicatos policiales reclaman a su vez que el Hospital Policial deje de prestar asistencia en salud a las personas privadas de libertad, y que en ese sentido se les deje de descontar a los funcionarios un porcentaje de su salario para financiar esa atención. "Ni una sola cárcel puede estar cubierta con recursos producto de los dineros que se les descuentan a los trabajadores policiales", se afirma. En ese sentido, esta Rendición de Cuentas dispone el pasaje de los presos de Montevideo y Canelones a la órbita de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Un circo inútil

La movilización carece de unanimidad entre los funcionarios agremiados. La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip) anunció este miércoles que no acompañará la concentración, al recordar que "la lucha por un salario digno empezó en marzo de 2019, no hace un mes y poco como creen los que hoy convocan a marchar". Pero, se señaló, "durante todo este tiempo que duró el romance con las autoridades, no se les escuchó hablar de salario ni por equivocación". Al contrario, se apuntó, la estrategia que siguieron los demás sindicato derivó en incrementos salariales insuficientes en esta Rendición de Cuentas.

"Ahora llaman a marchar a policías a los que no les han conseguido ni un solo beneficio y los que perjudicaron con los convenios firmados", se lamentó. "La mala gestión no se arregla ni se apoya con marchas". Para la coordinadora, la movilización de este jueves significará un "circo inútil", cuyo único fin será "lavar los errores de una dirigencia sindical soberbia".