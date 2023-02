Pollo vencido en Burger King: avícola Tres Arroyos le da “extensiones” irregulares a fechas de vida útil de productos

La fecha de vencimiento de un producto es la que está marcada originalmente en su envoltorio por quien lo elabora y eso, bajo ningún concepto, puede ser modificado. En eso coinciden todas las partes involucradas en este caso: la franquicia Burger King, la empresa avícola Tres Arroyos, y la Intendencia de Montevideo. Por lo tanto, hacerle una extensión a una fecha de vencimiento ya marcada es algo irregular. En eso también coinciden todos.

Pero los hechos son diferentes. La avícola argentina Tres Arroyos –que provee a Burger King tres productos de pollo habilitados en la Intendencia de Montevideo– le envió por carta membretada un documento en el que “le extiende” la vida útil a tres lotes de mercadería que estaba a punto de vencer, según mostraban las cajas originales, pudo constatar El Observador.

El documento llegó a Burger King –en Uruguay, la franquicia es Adiser SA– y los trabajadores recibieron el mensaje de que la mercadería se podía vender porque “tenía extensión” de fecha de vencimiento del proveedor.

La carta, en poder de El Observador, tiene el membrete de Tres Arroyos y está firmada por el ingeniero agrónomo, Juan Ignacio Grasso, que es el jefe de Calidad de la empresa. Tiene como fecha 14 de octubre de 2022.

Dice lo siguiente:

Por medio de la presente, dejamos constancia de la extensión de la vida útil de los siguientes lotes del producto “Chicken Patties Breader” marca Burger King, elaborado por Avícola Capitán Sarmiento, en nueve meses.

Dicha extensión no compromete la calidad físico-química, microbiológica ni sensorial de estos lotes, siempre y cuando el producto haya sido conservado y mantenido dentro de las condiciones recomendadas.

Y hace referencia a tres lotes del producto “Chicken Patties Breader”. El 22-04, el 29-04 y el 20-05. Las fechas de elaboración de estos productos fueron el 22 de abril, el 29 de abril y el 20 de mayo. La nueva fecha de vencimiento es nueve meses desde que se elaboraron: 22 de enero, 29 de enero y 20 de febrero de 2023.

El punto es que las hamburguesas Patty de pollo –como se les dicen en Argentina y con el nombre fantasía con el que fue registrado el producto en la Intendencia de Montevideo– tienen una vida útil de seis meses.

Silvana González, directora de Auditorías y Control de Emprendimientos Alimentarios –y que estos días suplía en la dirección del servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo–, explicó a El Observador que en lo que refiere a los alimentos importados, una vez que están en el país, la fecha de vencimiento es “inmodificable”. Es decir, lo que toman por válida es la fecha de vencimiento que fue puesta por el fabricante en el producto.

El registro de Regulación Alimentaria de la Intendencia, y al que puede acceder cualquier usuario desde el sitio web oficial, así lo muestra.

Burger King tiene registrados y habilitados tres productos importados de la empresa Tres Arroyos: los formados de carne de pechuga y piel de pollo rebozados prefritos congelados –las Patty–, que tienen una vida útil habilitada de seis meses y su presentación es en bolsas de entre 10 y 20 kilos; los formados de pollo rebozados cocidos congelados, que tienen una vida útil de nueve meses; y los pollo junior, que también tienen una vida útil de seis meses.

Las habilitaciones que otorga la Intendencia de Montevideo son para productos registrados y dicha habilitación dura cinco años, lo que implica que la empresa puede importar y comercializar ese producto durante el lapso permitido.

Lo que llegó a los locales de Burger King, sin embargo, fueron las cajas con su fecha de vencimiento original –la única válida–. El Observador constató que el pasado jueves llegaron a varios restaurantes de la franquicia lotes de la mercadería a la que hace referencia la “extensión”. Las fechas de vencimiento en las cajas decía 29 de octubre y 20 de noviembre de 2022.

Esas cajas fueron aprobadas por receptores de mercadería y entraron en varios locales pese a estar vencidas desde hace dos y tres meses.

Consultado por El Observador, el gerente general de Burger King en Uruguay, Mario Giménez, dijo que no le constaba que eso hubiera sucedido y que por procedimiento los restaurantes tienen prohibido entrar mercadería vencida. Que incluso pueden rechazar las cajas al distribuidor si los productos tienen menos del 70% de su validez. Es decir: si vence a diez días de elaborado, que llegue al local cuando hayan corrido más de tres.

“No la dejamos entrar. La mercadería se vence en el local, porque el local la pidió y no la consumió, si la persona que hace los pedidos se equivocó, pidió 10 y terminó vendiendo cinco... Les damos herramientas y capacitaciones para que eso no suceda, pero cuando sucede tenemos todo un plan de cómo deshacernos de esa mercadería sin que llegue a manos de consumidores. Y obviamente está totalmente prohibido para cualquier gerente de local o encargado de local el vender productos fuera de vida útil”, recalcó Giménez.

Sin embargo, varios testigos consultados por El Observador –y que prefieren mantenerse en anonimato para no ver afectada su fuente laboral– remarcan que lo de “las extensiones” irregulares es algo común con lo que están acostumbrados a lidiar.

De hecho, las fuentes explicaron que lo mismo sucede con la salsa Stacker y con la vainilla, provenientes de Brasil, así como también con las hamburguesas vegetarianas. El problema surge con los productos importados y el sobrestock del que se hace Burger King con los lotes que hace del exterior.

La carne vacuna, sin embargo, se produce en Uruguay y no tienen constancia de que se hayan dado alguna vez “extensiones”, relataron.

Sobre este punto, el diálogo de El Observador con el gerente general de Burger King, Giménez, fue el siguiente:

—¿Cómo funcionan las extensiones a las fechas de vencimiento que ustedes les piden a determinados proveedores?

—Nosotros hoy tenemos la vida útil, que es lo que nos aprueba el corporativo. Cada proveedor que tenemos tiene un proceso de habilitaciones que los habilita la corporación. Estamos atados a eso. Tenemos un seguimiento del corporativo que es constante.

—¿Ustedes entonces no usan extensiones...?

—No, porque tendría que tener la habilitación de la Intendencia de Montevideo. No utilizamos ese medio.

—Pero hay extensiones otorgadas por la empresa Tres Arroyos, de un producto que originalmente dura seis meses, y da una extensión a nueve, de lotes que se retiraron este lunes. La empresa hizo esa extensión. Me consta, y que por eso fue recibida en los locales, de hecho.

—¿No tengo claro eso, tenés algo que me puedas mostrar?

—Lo tengo, no te lo puedo mostrar. Me consta.

—Si es algo que me puedas mostrar y que yo pueda revisar y que pueda hablar con la gente de Tres Arroyos, pasámelo y lo reviso con ellos. No trabajamos con ese tipo de formato. No entiendo lo que me estás contando.



El Reglamento Bromatológico Nacional –decreto 315/994 de 1994– refiere en su apartado 13.6.10 a la vida útil habilitada general aprobada para aves sin refrigerar y las congeladas.

Las recién faenadas si no se congelan, se vencen a los seis días. Los productos congelados, y mantenidos a -18ºC, pueden ser almacenadas hasta por 10 meses. Una vez que se descongelan, su consumo debe ser inmediato.

Es decir: el decreto, a nivel general, habilita congelados de pollo de hasta 10 meses. Sin embargo, en lo particular, cada producto registrado tiene una vida útil habilitada por la intendencia a partir de análisis técnicos. Si la Intendencia de Montevideo habilitó que la vida útil es de seis meses, eso es lo que debe cumplir el producto, y eso es lo que tiene que mostrar la fecha de vencimiento en cada mercadería.

El Observador consultó al jefe de Calidad de Tres Arroyos, Juan Ignacio Grasso, sobre por qué había firmado extensión de fechas de vencimiento de los productos Chicken Patty Breader, pero el ingeniero agrónomo se excusó de responder por no estar habilitado a hablar con la prensa.

El gerente general de Tres Arroyos, Federico Olariaga, explicó a El Observador que la avícola “no da extensiones de fechas de vencimiento” y recalcó que, una vez plasmada la fecha de vencimiento en la caja del producto, no pueden dar extensiones. Al consultarle por la extensión firmada por Grasso, contestó que tenía que verla para entender de qué se trataba.

Denuncia anónima y retiro de cajas

La Intendencia de Montevideo recibió una denuncia anónima sobre esta situación, y por eso envió este lunes inspectores a varios locales. La empresa estaba al tanto de esa denuncia cuando El Observador consultó a su gerente general. Ese día, Burger King pidió a su empresa de logística que retirara las cajas de mercadería fuera de fecha.

“No pasó gran cosa. Nosotros, la mercadería vencida, que a veces pasa, la tenemos separada. Este lunes tuvimos visitas de la intendencia en algunos locales, porque entendemos que hay algún tipo de denuncia anónima, algo así hubo, que no tenemos muy claro, y no encontraron nada vencido en uso”, dijo.

Su versión fue que los productos se vencen dentro del local –nunca antes de entrar– porque los gerentes calculan de más lo que creen que van a vender, pero que tienen un lugar específico para la mercadería vencida, separada de la que se cocina y se vende. Como no pueden tirarla como desechos residenciales, esperan a los días que lleguen los camiones para llevarlos a un lugar específico, que en su caso es el Parque Tecnológico del Cerro.

“En uso, productos vencidos –la intendencia– no encontró nada, por suerte”, dijo Giménez.

En Canelones Burger King no corrió la misma suerte. Según supo El Observador, los funcionarios de la intendencia decomisaron del local del shopping de Las Piedras este martes cinco cajas de medallones de pollo por estar vencidos desde diciembre, lo que implicará multas todavía a definir, dijeron fuentes consultadas al respecto.