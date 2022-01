Por casos de covid-19 en Aguada, se canceló el clásico y lo ganó Goes 20-1

El clásico Aguada - Goes que debía disputarse este jueves a las 21:15 en el Palacio Peñarol fue cancelado por la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) debido al brote de casos de covid-19 en el plantel aguatero.

Así lo confirmó la LUB este jueves a la hora 13:00. Además, el partido se le dio como ganado a Goes por 20-1, siguiendo lo que establece el reglamento para este tipo de situaciones en el marco de la pandemia.

“Dado el informe médico recibido desde el Club A. Aguada que indica que los jugadores: Sebastián Izaguirre, Tyreek Duren, Lucas Silva, Marcos Mata, Federico Bavosi, Mathías Calfani y Mateo Amarillo dieron resultados positivos de Covid-19 sumados a los positivos del Cuerpo Técnico (Daniel Seoane, Joel Pose, Mauricio Mendoza, Federico Izeta) y estando a la espera de resultados de PCR de otros jugadores que se hisoparon ayer y que por la alta demanda, a esta hora aún están pendientes, la Mesa de la LUB resuelve: cancelar el partido Aguada vs Goes del día de hoy y dar por ganado el mismo al Club Goes por 20 a 1”, informó la LUB en sus redes sociales.

Aguada estaba dispuesto a jugar hasta con ocho jugadores a disposición, según dijo este miércoles a Referí el vicepresidente del club, Daniel Olivera.

"Nos vamos a presentar a jugar aunque creemos que es un riesgo jugar el partido por las condiciones sanitarias en las que estamos. Creo que se expone al rival y a los jueces. Si prima el sentido común y por una cuestión de salud, el partido no debería jugarse, pero hasta que no nos digan que no nos podemos presentar y que nos dan el partido perdido, la voluntad del club es presentarse. Con ocho igual nos presentamos", había manifestado.

Finalmente. la LUB, por los 11 casos y ante la espera por los resultados que están demorados, decidió cancelar el partido y dárselo por ganado a Goes por 20-1, como marca el reglamento para estas situaciones.

El encuentro, el clásico del básquetbol uruguayo, ya tenía casi 1.000 entradas vendidas, por lo que los clubes se quedarán sin percibir uno de los ingresos más importantes de la temporada por ese concepto.