Por qué la AUF no tiene muchas opciones y se prepara para fijar el clásico el 8 de marzo

La determinación del azar que el clásico Nacional-Peñarol por el Torneo Apertura se deba jugar el domingo 8 de marzo (cuarta fecha del Apertura), generó una inesperada agitación.

Los colectivos feministas le plantearon informalmente a Juan Ceretta, presidente de la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que por seguridad cambie la fecha del clásico, debido a la tradicional marcha multitudinaria programada para ese domingo de tarde en la avenida 18 de Julio en el marzo de la celebración del Día de la Mujer.

Paralelamente, Ceretta adelantó el martes en un tuit en su cuenta personal que la AUF aún no estableció el día que se jugará el clásico.

A los que han manifestado su preocupación por la eventual fecha del partido clásico, decirles que el sorteo solo determinó que el mismo se dispute en la etapa 4, no así el día exacto. Aun no hemos fijado la fecha, pero se hará de forma que no conspire contra otras celebraciones. — Juan Ceretta 🇺🇾 (@juanceretta) February 11, 2020

El dirigente explica que lo único establecido por el sorteo es que se jugará en la cuarta fecha que, por el calendario estructurado en enero -previo al sorteo- está programada para el sábado 7 y domingo 8 de marzo.

Sin embargo, el lugar que determinó el bolillero para el partido más importante del fútbol local y la actividad de Nacional y Peñarol en la Copa Libertadores, acotan los márgenes de maniobra y obligan a la AUF a jugar el clásico el domingo 8 o lunes 9 de marzo.

Diego Martínez

¿Por qué no se puede jugar el sábado 7? El reglamento establece que deben transcurrir 48 horas entre un partido y otro.

La semana previa a la cuarta fecha del Apertura, la agenda de los grandes en la Copa es la siguiente:

- Martes 3 de marzo, Atlético Paranaense-Peñarol

- Jueves 5 de marzo, Alianza-Nacional en Lima (a la hora 23 de Uruguay, finaliza a la 1 del viernes).

Las 48 horas del partido de Copa se cumplirán el domingo 8 a la 1 de la mañana. Por tanto, Nacional no puede jugar el clásico hasta el domingo 8.

En la semana siguiente, la agenda de los grandes en la Libertadores establece:

- Miércoles 11 de marzo, Peñarol-Jorge Wilstermann en el Campeón del Siglo

- Jueves 12 de marzo, Nacional-Estudiantes de Mérida en el Estadio Centenario.

En este caso y atendiendo las 48 horas planteadas por reglamento, Peñarol podrá jugar hasta el lunes a la hora 17.

En el escenario limitado por los reglamentos y la actividad en la Libertadores, el clásico de la cuarta fecha del Apertura se podrá jugar entre el domingo a la hora 1 y el lunes a las 16.

Teniendo en cuenta la importancia del partido, los equipos no accederán a jugar el lunes de tarde. Por esa razón, la única opción que tiene la AUF para no alterar su calendario es que Nacional-Peñarol lo disputen el domingo 8.

Dentro del domingo, la alternativa que tiene la mesa ejecutiva es jugar en la mañana o en las primeras horas de la tarde, para evitar coincidir con la marcha multitudinaria por 18 de Julio.

Leonardo Carreño

Emilio Fernández, integrante de la Mesa Ejecutiva, explicó a Referí que aún no conversaron sobre la fecha del clásico, no existe ninguna determinación ni analizaron opciones, y que el tema estará sobre la mesa recién el próximo lunes, cuando decidan los detalles de la tercera fecha y de la cuarta, porque el lunes 24, que es cuando deberían establecer el borrador de la etapa del clásico, es feriado por Semana de Carnaval.

¿Se puede jugar el clásico en horario matutino? Sí. La Mesa Ejecutiva estableció que para la actividad de febrero los partidos comenzarán entre la hora 17 y las 20, y a partir de marzo comenzarán a adelantar los inicios de acuerdo al cambio en los horarios de luz natural.

Si el 8 de marzo no estuviera programada la marcha multitudinaria, el clásico comenzaría entre la hora 16 y las 17.

Con este escenario, la AUF tiene la opción de disputar el clásico en horario matutino.

¿Por qué no lo aplazan una semana y lo juegan el domingo 15? Porque el Torneo Apertura debe finalizar el 31 de mayo, para contemplar el calendario establecido en enero. En ese caso, si postergan la cuarta etapa una semana (no se puede jugar una fecha sin haber completado la anterior) deberán disputar una jornada (de la quinta a la 15ª) entre semana.

“No es un capricho”

Consultado por la situación que se planteó, Fernández explicó a Referí: “Aún no se estableció ningún día específico para la disputa del clásico, pero el sorteo del fixture determinó que se debe jugar en la cuarta fecha. No es un capricho, ni falta de organización. Los clubes decidieron que no se debía digitar el clásico y el azar determinó que se debía jugar en esa fecha”.

@AUF

Además, se refirió a las polémicas situaciones por la posibilidad de jugar el clásico el mismo día que la marcha feminista programada: “Nosotros no somos insensibles a la realidad. Todos los integrantes de la Mesa Ejecutiva tenemos vínculos con distintas actividades sociales, y cuidamos esos detalles, pero esta situación salió por azar y estamos viendo cómo compatibilizar la actividad con el clásico”.

Seguridad: la AUF previó el clásico para la primera fecha

El responsable de seguridad de la AUF, Rafael Peña, explicó a Referí que aún no comenzaron a trabajar en el operativo de seguridad para el clásico, pero adelantó que habían previsto, antes del sorteo del pasado lunes, que si el azar determinaba que Nacional-Peñarol debían jugar en la primera fecha, ya habían estructurado el plan de seguridad.

“Para los clásicos y los partidos de alto riesgo tenemos una matriz de trabajo, por esa razón estaba previsto, previo al sorteo, toda la organización en caso de que el clásico se jugara en la primera fecha y ante la posibilidad que se disputara en el Campeón del Siglo”, dijo.

Diego Martínez

La AUF tiene un protocolo, comentó. La semana previa al clásico se produce una reunión de coordinación con los jefes de seguridad de Nacional y Peñarol, pero en esta ocasión se adelantará una semana porque los dos equipos juegan en el exterior los días anteriores a la cuarta fecha.

La reunión de seguridad se realizaría en la Semana de Carnaval, entre el miércoles 26 y viernes 28.