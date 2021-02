Por qué la manzana cuesta tanto y cuándo bajará el precio

El precio de la manzana llama la atención en medio del verano, por lo elevado. Dependiendo el comercio y la variedad, puede encontrarse de $ 89 a $ 173 por kilo, pero se espera que el costo de una de las frutas más consumidas en el mercado interno baje durante las próximas semanas.

Diego Romero, integrante del Observatorio Granjero, indicó a El Observador que esta fruta “viene arrastrando precios altos desde el año pasado”, tras una zafra que fue “bastante más chica” que la que está en curso.

“Lo que se está hablando es que seguramente durante febrero y en marzo los precios se normalicen y comiencen a bajar, porque la cosecha, a pesar de la sequía, viene bastante bien”, anunció.

Ahora se están cosechando manzanas de la variedad Gala que es una manzana temprana, otras llamadas Condesa que es una variedad brasileña que se adaptó a los ámbitos productivos uruguayos y otra llamada Yvyrá que es una variedad que se creó en Uruguay y que es “muy precoz”, informó Romero.

Variedades y precios de manzanas

La manzana más buscada en el mercado es la Red Delicious, también conocida como la “roja deliciosa”. Cuesta $ 129 el kilo en Tienda Inglesa, $ 100 el kilo en el Geant y $ 149 en Punto Fresco, uno de los puestos en el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM).

La manzana verde o Granny Smith cuesta $ 85 el kilo en el Geant y $ 89 en Punto Fresco.

En el Mercado Modelo, donde se comercializa la fruta a precios mayoristas, la Red Delicious, que es importada, cuesta $ 120, en tanto la tipo Gala, la Condesa y la Yvyrá cuestan entre $ 80 y $ 100.

Este sábado 30, por la tarde, en un puesto de venta de frutas ubicado sobre la Av. 18 de Julio, próximo a Vázquez, el precio estaba en $ 173 el kilo.

Ola de calor afectó a las manzanas

Erick Rolando, productor y presidente de la Confederación Granjera del Uruguay (CGU), explicó que la ola de calor que se expresó en el país en los últimos días afectó la producción, y que se está viendo “un quemado” sobre la fruta.

El productor detalló que el quemado de la fruta afecta la calidad comercial de la misma para la exportación, “pero sí se puede vender perfectamente en el mercado interno, sin ningún tipo de problema, porque mientras no sea muy grande el quemado no afecta en nada, excepto que estéticamente no queda habilitada para la exportación”.

Según indicó, si el quemado es de gran magnitud la fruta debe descartarse, “porque se degrada rápidamente”, pero cuando el quemado “solo broncea la cáscara”, las cualidades de la manzana no se ven afectadas.

Pese a eso, cuando el calor quema la fruta el productor se ve afectado, porque el precio de la manzana se reduce.

En esta zafra los productores lograron regar prácticamente todas las plantaciones con el agua que tenían acopiada. Si bien hay algunas plantaciones puntuales que sufrieron más el déficit hídrico y están en “situaciones graves”, en general se pudo regar, indicó Rolando. “Ahora estamos esperando a que se regularicen las lluvias”, agregó.

La sequía y las manzanas

Romero, en otro orden, destacó que la calidad de las frutas que se están recibiendo en el Mercado Modelo es de muy buena calidad, pero que lo que puede pasar por la falta de agua en los cultivos es que las manzanas tengan un tamaño más pequeño.

“Al parecer esta zafra va a ser muy similar a las zafras normales”, remarcó Romero.

No todo es malo por la seguía. Por el déficit hídrico en esta zafra no se desarrollaron hongos, como por ejemplo la sarna, que es el hongo más común que afecta a esta fruta. Según explicó el integrante del Observatorio Granjero, “la sarna es esa costrita negra que tiene la manzana por afuera, que baja el valor comercial de la fruta”.

Por otro lado, en esta producción que sufrió el déficit hídrico se favoreció el desarrollo de “lagartita”, una afección que aparece en años secos, que si bien no se ha desarrollado en gran cantidad, puede hacer que aparezcan algunos hongos. “No es grave pero quizás es un año donde hay más ataque de lo habitual”, agregó.

Un nuevo mercado

Por zafra, Uruguay exporta entre 7.000 y 8.000 toneladas de manzanas, que muchas veces se comercializan junto con las peras. El productor anunció que para la zafra que está en curso se espera poder exportar más, unas 10.000 toneladas.

Uruguay exporta manzanas tipo Gala y Lady Pink a Europa. La primera de estas manzanas también se comercializa en un nicho del mercado asiático. Las manzanas rojas se exportan a Brasil.

Rolando explicó que por el déficit hídrico la cosecha de Gala se retrasó un poco y la fruta quedó chica, aunque ahora comenzó a madurar más y se espera más oferta de esta variedad. Esta manzana se conoce también como “bicolor”, porque es más difícil que tome un color rojo fuerte, explicó Romero, y suele tener un color entre rojo y amarillo. Además, tiene menor potencial de conservación y suele quedarse arenosa más fácil (algo no bien apreciado por el consumidor).

Viendo por delante una buena cosecha de manzanas rojas, Rolando estima que se puede abrir un buen canal de comercialización en el país vecino y, según anunció, este año además podría culminarse un negocio en el mercado indio, algo que le daría a la producción uruguaya una entrada adicional en el escenario internacional.