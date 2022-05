¿Por qué no jugó Diego Forlán el partido de las leyendas entre Manchester United y Liverpool?

El uruguayo Diego Forlán iba a participar del partido "Leyendas del Norte" entre exfutbolistas de Manchester United contra el clásico rival eterno en Inglaterra, Liverpool, este sábado, tal como lo había informado Referí el 26 de marzo pasado.

Sin embargo, el futbolista finalmente no pudo tomar parte del mismo en el que jugaron, entre otros, Gary Neville, Jaap Stam, Patrice Evra, el ecuatoriano Antonio Valencia, Nick Butt y el búlgaro Dimitar Berbatov.

¿Qué fue lo que sucedió? Él mismo explicó que se canceló un vuelo de conexión desde Fráncfort, Alemania, por lo que no iba a llegar a tiempo.

"Hola chicos, estamos en Fráncfort con toda la familia. Nuestro vuelo fue cancelado, así que no pudimos llegar para el partido. Realmente lo lamento mucho, tenía muchas ganas de verlos y de llevar a los chicos a Old Trafford por primera vez, pero eso no será posible. Entonces, lo único que podemos hacer en un futuro cercano es buscar la posibilidad de vernos y volver a jugar juntos. Les deseo lo mejor y espero verlos pronto. Cuídense", fue el mensaje que envió a Manchester United y este lo replicó en sus redes.

En Liverpool, en tanto, jugaron excompañeros de Luis Suárez como Jamie Carragher o el ex Peñarol, Maximiliano Rodríguez.

Los reds vencieron 3-1 a Manchester United en el duelo de las viejas estrellas.

Todas las ganancias que dejó el encuentro fueron para la Fundación Manchester United.

Aquí se puede ver el mensaje que dejó Diego Forlán por su ausencia: