El elogio de Edinson Cavani a Diego Forlán en una nota para Manchester United: "Fue un placer y un honor jugar a su lado"

El actual delantero de la selección uruguaya y de Manchester United, Edinson Cavani, elogió a su excompañero de la celeste y quien también defendió la camiseta de los red devils ingleses, Diego Forlán en una entrevista que subió a su cuenta de Twitter el club.

"Me tocó jugar con Diego. Para nosotros que veníamos creciendo, ver jugadores como Diego, que ya se tenían su nombre en el mundo, era fantástico porque son aquellos jugadores que tu miras para poder el día de mañana tener la posibilidad de ser como ellos".

Y añadió: "Después me tocó jugar con él en la selección y fue un honor muy grande para mí aprender cosas, como uno siempre trata de aprender de todos aquellos que van dejando su nombre en el mundo del futbol. Fue un placer y un honor jugar con él, compartir momentos muy importantes como compartimos de Eliminatorias, del Mundial de Sudáfrica 2010, fue realmente un recuerdo muy lindo que me va a quedar para siempre en mi vida y en mi carrera".

"Diego tenía una capacidad que tenía mucha técnica, una capacidad técnica realmente buenísima para golpear el balón con derecha, con izquierda. Tu no sabías cuál era su lado preferido, le pegaba con las dos piernas con una técnica increíble", sostuvo el salteño.

De esa forma, Manchester United aprovechó la entrevista con Cavani para promocionar el duelo "Legends of the north" ("Leyendas del norte"), la "rivalidad reavivada", un encuentro contra Liverpool -el gran clásico del fútbol de ese país- que se disputará el 21 de mayo de este año en el mítico estadio de Old Trafford, propiedad de los red devils y que tendrá entre esas leyendas, a Diego Forlán. Todas las ganancias irán para la Fundación Manchester United.

Aquí se puede ver el video de la entrevista a Cavani: