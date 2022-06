Por qué Udelar no destituyó a profesor denunciado si consideró que su falta era "grave"

Tras cuatro horas de sesión, la mayoría de los miembros (18 de 20) del Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) llegó a la conclusión de que el profesor de Matemática grado 5 Martín Sambarino cometió conductas inapropiadas mientras era el tutor de tesis de su exalumna de posgrado Adriana Da Luz.

La estudiante denunció al docente, con quien compartió estadía en un apartamento de Francia, en 2019, alegando que el profesor tuvo una actitud "sumamente inapropiada” durante una noche, cuando quiso abrazarla. Al ella negarse, agregó, dejó de corregirle la tesis y de concurrir a sus reuniones de trabajo.

Todos los integrantes del consejo -salvo dos- definieron a la acción del profesor como una "conducta inapropiada", que también marcaron como "grave" 16 de los 20 participantes. Pese al consenso sobre la gravedad del hecho, el fallo general del CDC rechazó este martes la moción de destituir a Sambarino, como había propuesto la Facultad de Ciencias. Las autoridades de esa institución habían pedido, de forma unánime, su expulsión definitiva de la universidad.

Pero, ¿por qué si la gran mayoría de los miembros estaban de acuerdo en qué era una falta grave decidieron no destituirlo ni tampoco lo sancionan?

Héctor Cancela, presidente de Asociación de Docentes de la Universidad de la República, explicó a El Observador que a pesar del acuerdo mutuo sobre la gravedad de lo ocurrido, no se entendió que una destitución fuera la resolución acorde para el caso. "La votación de ayer lo que refleja no es que no se quieran sancionar estas conductas, sino al contrario: incluye la mención a que es una conducta grave y se entiende que es penalizable, pero también refleja que una mayoría del CDC entendió que la pena no debía ser la destitución".

Sin embargo, el CDC de la Udelar no tenía margen para aplicar otra sanción que la destitución. Ahora, el tema vuelve a la Facultad de Ciencias.

"Hay un principio general, que es la proporcionalidad entre las faltas y la sanción aplicada. La apreciación de la gravedad de las faltas la hace personalmente cada consejero. Cada uno ve en el expediente lo que ha sido comprobado y hace su composición de lugar respecto a la gravedad de la falta. Hay una cuestión de convicción personal sobre si es suficientemente grave para una destitución", indicó.

Entre la delegación docente hubo diferentes posturas al respecto. Algunos tomaron un criterio de "proporcionalidad" entre la falta del docente y el castigo que finalmente debía recibir, mientras que otros, como la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simon, y la decana de la Facultad de Derecho, Cristina Mangarelli, consideraron que ni siquiera había elementos probatorios para definir la conducta como inapropiada.

"Concuerdo con lo que dice Servicio Civil de que no hay motivos que ameriten la destitución", señaló Simon acerca de la resolución de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), que en marzo aseguró que no había elementos que probaran el abuso.

La exministra de Educación y Cultura justificó su voto negativo a la moción que definió el comportamiento como impropio al entender que no se terminó de especificar. "Yo entiendo que si se dice que hubo actitudes inadecuadas hay que decir qué actitudes y qué normas contravienen. Hay que decir qué son actitudes inadecuadas y contra qué normas están, y eso no se precisó. Disiento de esa resolución porque no me parece que corresponda formular una acusación vaga"

A pesar de sus discrepancias, la decana -que dijo haber intercambiado algunos e-mails con la denunciante y haber visto al profesor en algunas exposiciones- señaló que quedó conforme con la decisión final del CDC, aunque agregó: "Estaría bien que el CDC respaldara a los investigadores e investigadoras matemáticos que han sido difamados en varios medios de prensa".

Por otra parte, aclaró que está en contra de "toda forma de acoso" existente y subrayó que desde la Facultad de Ciencias se hacen esfuerzos por mejorar la prevención del acoso. "Es imposible que en una institución de tantas personas no existan casos, pero estamos tratando de mejorar las formas de denuncia, el acompañamiento a los denunciante y la justicia y equilibrio en el proceso. Lo que puede dar garantías en este caso particular es que se investigó muy seriamente", recalcó.

E insistió: "No se defienden los derechos de las mujeres ni de ningún grupo tomando resoluciones que no son ajustadas al derecho en su nombre".

El profesor Sambarino ahora podrá ser sancionado por un máximo de seis meses, según determine la Facultad de Ciencias.

La decisión del consejo, que se cerró este martes sobre las 22 horas, fue cuestionada por la matemática Jana Rodriguez Hertz, quien señaló el resultado como otro ejemplo que desalienta las denuncias de acoso sexual. "Después no vengan con que por qué no hacen las denuncias", escribió en su cuenta de Twitter.

16 en 20 miembros del CDC de la Universidad de República consideraron que Sambarino cometió una falta grave, pero sólo 6 votaron penalizarlo.

Después no vengan con que por qué no hacen las denuncias. POR ESTOhttps://t.co/BT636wAeEZ — Jana Rodriguez Hertz 汉娜 (@janarhertz) June 1, 2022

En respuesta, Cancela señaló: "Las opiniones vertidas en las redes son opiniones de personas concretas. Las conclusiones que cada uno saca de la votación y los resultados son propios. Cada uno tiene derecho a interpretar de cierta forma y nosotros lo que entendemos es que la votación refleja el cuidado que pone la institución en las denuncias y el hecho de que cuando hay una denuncia comprobada, (la Udelar) está dispuesta a que se llegue a la sanción que corresponda, proporcional a los hechos".