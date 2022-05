¿Por qué Wilmar Roldán no cobró penal para Nacional sobre el final contra Estudiantes?

El partido que Nacional perdió este martes con Estudiantes por la cuarta fecha de la Copa Libertadores terminó en polémica cuando en tiempo agregado Leandro Lozano sacó un centro de cabeza contra el área que rebotó en la cadera y luego en la mano del defensor Fabián Noguera.

#Libertadores ¡POLÉMICA EN EL FINAL EN LA PLATA! Todo Nacional reclamó una mano de Estudiantes en el área, Wilmar Roldán no cobró nada y desató la furia de todo el plantel del Bolso. pic.twitter.com/u3hbB2ixB5 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 4, 2022

El colombiano Wilmar Roldán advirtió la incidencia pero decidió no sancionar penal. Los jugadores de Nacional inmediatamente protestaron la incidencia y como el partido terminó segundos después desde el banco todos terminaron rodeando al juez para seguir con los reclamos.

Roldán hizo el gesto de haber visto la mano, pero intentó explicar por qué no fue penal.

Juan Mabromata / AFP

Wilmar Roldán, árbitro colombiano

¿Tiene argumentos reglamentarios para respaldar tal decisión? Tiene y ambos tienen que ver con las instrucciones que reciben los árbitros para juzgar este tipo de incidencias.

El reglamento que anualmente modifican IFAB y FIFA dice claramente sobre la infracción por mano: "No todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción".

En el desarrollo de la norma se expresa: "Cometerá infracción el jugador que toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo". No fue el caso porque el balón fue hacia la mano y no la mano hacia la pelota.

Además, el gran argumento es que la pelota pegó primero en una zona de su propio cuerpo y después fue hacia el brazo. Esa cuestión interpretativa mantiene total vigencia.

También, dice la norma, comete penal el que "Toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. Se considerará que un jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento. Al colocar su mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el balón golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga una infracción", dice la regla.

La gran zona gris, y que podrían admitir tanto la sanción del penal como su desestimación, es qué entendió Roldán por la posición "antinatural" de la mano.

Lo que respalda su decisión es que Noguera no logró una ampliación del radio defensivo ya que con el primer impacto de la pelota, la misma fue desviada y el impacto en el brazo no impidió que llegara a ningún jugador de Nacional (Emmanuel Gigliotti) ni cortó la trayectoria hacia el arco. Simplemente lo favoreció para lograr el control y despejar.

La mano tampoco está por encima del hombro lo que hubiera sido un argumento convincente para cobrar penal, bajo el argumento de la antinaturalidad. Roldán entendió que un desplazamiento hacia el costado, saltando, justificó el brazo extendido.

Pero en este último sentido, este año -en Uruguay y en torneos Conmebol- los árbitros recibieron una nueva instrucción: interpretar la mano según la mecánica del movimiento del jugador.

"Cuando se habla de mano antinatural se dice que es la que ocupa un espacio mayor del cuerpo ampliando el radio defensivo como la mano extendida, la mano para bloquear un remate o la mano por arriba de la línea del hombro. Pero ahora se incorpora que se debe entender la mecánica del movimiento del jugador, si hay una mano que no está pegada al cuerpo, pero responde a una mecánica natural se puede interpretar como que no es mano. La regla no cambió", explicó en febrero de este año a Referí Juan Cardellino, asesor de la Escuela de Árbitros y director del Departamento de Arbitraje.

Cabe recordar que en fase de grupos no hay VAR en Copa Libertadores.