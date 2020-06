Postura de Talvi de evitar calificar a Venezuela como dictadura choca con compromiso condenatorio de Lacalle Pou

Como candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi no dudaba en condenar el régimen de Nicolás Maduro y calificarlo como una dictadura. Pero desde que empezó a cumplir funciones de ministro de Relaciones Exteriores, según dijo este sábado en una entrevista con El Observador, como canciller “no va a decir en este rol” que en Venezuela hay una dictadura.

“Soy canciller de la república. Ya no represento mi opinión o la de un sector político, sino la de todos los ciudadanos de la república ante un gobierno con el cual mantenemos relaciones diplomáticas. Estoy usando un lenguaje respetuoso que es lo que corresponde a mi cargo”, se justificó Talvi al ser consultado, porque desde que asumió el cargo no volvió a definir al régimen de Maduro como una dictadura.

“Este canciller no va a decir en este rol esa palabra y lo que yo piense personalmente respecto del régimen que gobierna Venezuela dejó de ser relevante en el momento en que asumí este cargo. Basta con mirar lo que pensaba cuando no era canciller, entonces ya van a saber lo que pienso. No cambié de opinión pero como canciller no corresponde que yo use esos términos”, agregó después.

La postura del canciller del gobierno uruguayo choca con lo anunciado por el presidente de la República Luis Lacalle Pou. El mandatario asumió una postura crítica con Maduro y ha señalado que será un tema de política exterior con el que está comprometido. De hecho no lo invitó a su ceremonia de asunción del 1° de marzo y argumentó que no lo hacía por considerarlo “un dictador”.

“Yo no estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro, es una decisión personal de la cual me hago cargo”, dijo Lacalle Pou el 15 de febrero en conferencia de prensa luego de participar de la ceremonia de inauguración de la nueva legislatura.

“Uruguay mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con muchas naciones y con muchos estados. Eso no significa que se invite o no se invite a determinados mandatarios. Es más, si ustedes se acuerdan en campaña electoral esta vez, pero en la anterior también, sugerimos hacer un tratado de libre comercio con Cuba. Una cosa no quita la otra. Que uno tenga relaciones comerciales por el interés nacional es distinto a valorar que se violentan y se violan los derechos humanos, entre otros países en Venezuela”, señaló antes a los periodistas el por entonces presidente electo.

Luego del triunfo electoral, Lacalle Pou se refirió al tema en una entrevista concedida el 29 de noviembre a Blu radio de Colombia. “Claramente lo dije en campaña. Lo hemos denunciado en el Senado y lo hemos denunciado en foros internacionales. El régimen de Nicolás Maduro es una dictadura y hay que decirlo donde uno pueda y deba expresar. Nosotros nos sentíamos muy avergonzados de la posición de nuestro país y tenemos que saldar esa deuda con el pueblo venezolano y tenemos que saldar esa deuda con el respeto integral a la democracia y a los derechos humanos”, dijo en esa entrevista.

Por esos días Lacalle Pou se había comprometido a “condenar la dictadura de Maduro en todos los estrados”, algo que también señaló en campaña y por lo que cuestionó a la anterior administración de Tabaré Vázquez (2015-2020). “Nosotros vamos claramente a condenar la dictadura de Maduro en todos los estrados, y las formalidades van a ser las que ayuden a la recuperación de la democracia”, dijo también una entrevista con El País publicada el 1° de diciembre.

La postura de Talvi generó críticas de la otra ala del Partido Colorado. Tabaré Viera, referente del sector Batllistas, consideró que "cada uno es dueño de hacer las declaraciones que crea convenientes y hay que respetarlas", pero aseguró que no compartía la posición del canciller. "Prefiero decirlo claramente. El Partido Colorado y yo siempre entendimos que en Venezuela existe una gran dictadura y no hay vuelta que darle", afirmó a El Observador el senador, suplente del expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).

Raúl Batlle, hijo del expresidente Jorge Batlle (2000-2005) y segundo suplente en el Senado de Sanguinetti, también salió al cruce del posicionamiento del canciller sobre Venezuela. “Yo al igual que más del 50% de este país pensamos que los regímenes como el venezolano o el cubano son dictaduras, no son ni siquiera dictablandas son dictaduras bien duras”, escribió Batlle en su cuenta de Facebook.

Las declaraciones de Talvi sorprendieron al senador del Movimiento Por la Patria Jorge Gandini. Si bien dijo que entendía que “la Cancillería tenía que mantener ciertas formas” y que la finalidad del ministro era “no romper relaciones diplomáticas con Venezuela”, aseguró que lo afirmado por Talvi le “llamó la atención”.

“Conozco las convicciones diplomáticas del canciller y debe tener sus razones para utilizar ese lenguaje, pero por supuesto que en la medida en que a mí y a muchos nos llama la atención, esperaremos tener un desarrollo más concreto de este camino que (Talvi) ha resuelto recorrer”, respondió a El Observador.

Consultado acerca de ese “camino”, el senador dijo que “dentro del gobierno siempre hay caminos que recorrer que no necesariamente son oficiales o formales”.

El senador herrerista Gustavo Penadés remarcó que la posición del Partido Nacional respecto a la definición del régimen venezolano es “inalterable”, pero que “al canciller le corresponde conducir la política exterior del Uruguay y por algo será que quiere mantener” la prudencia, dijo.

Sin embargo, advirtió: “Sin lugar a dudas que en poco tiempo el canciller va a tener que venir al Senado, como oportunamente también fue a Diputados”.

Talvi también dijo que, si tuviera la posibilidad de ir para atrás en el tiempo, "probablemente" no designaría de nuevo a Sanguinetti como secretario general del Partido Colorado. Esas declaraciones tampoco le gustaron a Tabaré Viera.

"No entendí lo manifestado por el canciller. Yo aprendí en mi vida que en política uno debe sumar, o si es posible multiplicar, nunca restar ni dividir. Por lo tanto, voy a colaborar con eso, y no voy a entrar en polémica", dijo el exintendente de Rivera.

“De mal gusto”

Raúl Batlle también le reprochó a Talvi una frase en la que aludió a su padre, en otro pasaje de la entrevista, cuando fue consultado sobre la posición contraria de Ciudadanos acerca de la desmonopolización de combustibles. “Estamos abiertos a discutir si queremos estratégicamente seguir refinando o tener un régimen de libre importación, o si queremos seguir refinando, y dado que nuestra refinería tiene poca escala, integrarse en una red de refinerías. Este es un tema complejo y uno no puede venir con el dogma. Si el doctor Jorge Batlle estuviera escuchando estos argumentos, yo estoy seguro de que lo hubiera convencido”, sostuvo Talvi.

“Decir que convencería a una persona que por desgracia no está entre nosotros me parece de una pedantería tan pero tan exagerada que se cae de mal gusto. Todos podemos interpretar el pensamiento de los grandes filósofos o pensadores o líderes ahora decir que los convencería ya es demasiado”, respondió Raúl Batlle.