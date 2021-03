Precio del ganado gordo estable, con propuesta de ajuste de valores y faena elevada

Cierra una semana de estabilidad en el mercado del ganado gordo, aunque con propuesta de baja en los valores por parte de algunas industrias. El factor climático está siendo determinante, con lluvias que llegaron, pero no han sido suficientes.

La demanda por el novillo especial está más fría, con plantas que ofrecen US$ 3,45 por kilo en cuarta balanza.

En el caso de la vaca pesada alguna planta mantiene los precios de la semana pasada, con el grueso de los negocios que se concretan entre US$ 3,30 y US$ 3,35 por kilo y algún frigorífico proponiendo US$ 3,25. Esta intención de ajuste ha enlentecido concreción de negocios, coincidieron los consignatarios consultados. Los productores se resisten a convalidar los nuevos precios. Las entradas a planta rondan los 10 días.

La vaquillona sigue firme, en US$ 3,40 a US$ 3,45 por kilo, aunque con una demanda algo más retraída por parte del abasto.

“Esta estabilidad se va a consolidar en la medida que la lluvias del fin de semana sean medio generales. Si no, la presión de la oferta va a ejercer algo de baja sobre los precios”, consideró Diego Arrospide, presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Si se confirman los pronósticos, “no creo que puedan bajar tanto como proponen”, coincidió Alejandro Arralde, titular del escritorio del mismo nombre.

La semana pasada la faena de vacunos registró su quinta semana consecutiva de suba y alcanzó las 54.410 cabezas, casi equiparando la faena más alta del año pasado, registrada a fines de noviembre, según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Esta dinámica industrial se da en los últimos días de faena de corral con destino a la Cuota 481. Y en un mercado internacional que muestra a una China pujante, que mantiene su apetito por la carne vacuna, con una demanda sólida y precios que se han ido recuperando, mientras que en Europa el panorama sigue siendo de incertidumbre, con expectativas de que el verano del hemisferio Norte sea con restaurantes abiertos en la medida que se avance con la vacunación contra el covid-19.

El precio de exportación de carne vacuna quedó próximo a los US$ 4.000 por tonelada la semana pasada, promedió US$ 3.939, el tercer mejor valor en lo que va del año, según datos del INAC.

En el acumulado anual Uruguay lleva exportada más carne bovina, pero a un menor valor comparado con el comienzo de 2020. Se han enviado al exterior 86.546 toneladas por un valor promedio de US$ 3.753, lo que representa un incremento en volumen de 15% respecto a las 75.239 exportadas en igual período del año pasado, y un descenso de 8% en valor, frente a los US$ 4.078 promedio de un año atrás.

Se afirma la reposición

Las lluvias de esta semana, aunque fueron desparejas, generaron un estímulo que se vio reflejado en la primera jornada del remate de Plaza Rural, con un mercado dinámico para la reposición.

Se comercializó el 98% de los teneros, con precios por encima del remate anterior. El promedio general fue US$ 2,43, un 12% arriba de los US$ 2,17 registrados en el remate de febrero, todavía por debajo de los US$ 2,49 promedio de marzo del año pasado.

En el caso de las terneras –con un 87% de venta– el promedio pasó de US$ 1,90 en el remate de febrero a US$ 2,12 esta semana, con una suba de 11,5%.

Demanda y subas en lanares

El mercado de lanares sigue al alza. Hay una demanda sostenida con negocios que se concretan por unos centavos por encima de la referencia de la ACG, que a comienzos de la semana marcó un promedio de US$ 3,23 para el cordero liviano hasta 35 kilos, US$ 3,27 para el cordero pesado, US$ 3,24 para los borregos, US$ 3,18 para los capones y US$ 3,14 para las ovejas.

China sigue siendo el principal motor para la carne ovina. El precio semanal de exportación fue de US$ 4.819 por tonelada, por encima de la semana previa (US$ 4.662) y por primera vez en 2021 el valor promedio anual por tonelada exportada cruzó el del año anterior y se ubicó en US$ 4.770, una suba interanual de 1,9% frente a los US$ 4.679 de inicios de 2020.

En volumen, el desempeño también ha sido mejor que en el arranque del año pasado, con 5.326 toneladas exportadas frente a 3.152 enviadas un año atrás.

Juan Samuelle

Producción ganadera vacuna en Uruguay.