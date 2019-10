Precio del ganado sigue marcando récords semana tras semana

Los precios de los vacunos prontos para ser industrializados siguen muy firmes, dado que la demanda supera abiertamente a la oferta, tanto que hay casos de novillos pesados, especiales, de alta calidad y con baja incidencia del flete que llegaron a pagarse a un valor récord de US$ 4,25 por kilo en cuarta balanza.

El rematador Daniel Dutra destacó a El Observador, al cierre de la actividad de este martes, que la mayoría de los ganados considerados “buenos” se colocan a US$ 4 por kilo la vaca, US$ 4,10 por kilo la vaquillona y US$ 4,20 por kilo el novillo.

Tras señalar que son valores para el productor “excelentes", admitió de inmediato que “en el caso de ganados especiales se logran cinco centavos más para cada categoría”, en casos puntuales aclaró.

“Desde la oferta hay un notorio atraso de ganados procedentes de praderas y verdeos”, explicó, destacando que esa situación se agravó en los últimos días por el exceso de lluvias que hubo en prácticamente todo el territorio nacional.

“Los ganados gordos de campo son muy escasos”, complementó.

Dutra entiende que a corto plazo el escenario se mantendrá “sumamente firme”, dado que para que aparezcan ganados gordos de verdeos y praderas faltan al menos un par de semanas y para que lleguen los de campo un par de meses, detallando que esos tiempos se precisarán para que aparezcan en volúmenes tales que incidan en el mercado con un ajuste a la baja en los precios.

En el caso de la reposición, “sigue muy demandada, también en este caso la demanda supera a la oferta notoriamente, nosotros hacemos muchos negocios particulares y no conseguimos ganados para nuestros clientes, lo que aparece se vende de inmediato”, comentó.

Añadió que “no hay categoría que no tenga colocación”.

Toda esta situación de precios del ganado para faena con precios firmes determina la extensión de un escenario favorable para los ganaderos, pero cada vez más adverso para los industriales.

El Observador informó hace pocos días sobre plantas que detuvieron la actividad y envíos de trabajadores al seguro de paro, consecuencia de esta realidad.

En la última semana, no obstante esa realidad y dadas las necesidades para cumplir con sus compromisos, el sector industrial elevó la faena, que llegó a 36.777 cabezas contra las 32.394 de la semana anterior, siendo ambos registros menores a los habituales para estos momentos del año.

Esta realidad de precios consistentemente al alza ambienta que en cualquier momento pueda haber un nuevo incremento en el precio de la carne al consumidor.

Lo que evaluaron los consignatarios

Este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en el marco de su habitual reunión al inicio de la semana, divulgó referencias de precios actualizadas en las que se aprecia que para el novillo el precio máximo es US$ 4,21 por kilo, lo que establece que hubo un alza notoria de seis centavos respecto al lunes previo. En el caso de las vacas también hubo un alza de seis centavos a US$ 4 y en el caso de las vaquillonas una de cinco centavos a US$ 4,07. En los tres casos, se destacó, los valores son récord en el marco de esta evaluación de valores referentes. A continuación, el informe completo de la ACG.