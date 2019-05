Precio del novillo gordo llegó al máximo en cuatro años

El mercado de la hacienda gorda sigue mostrando una impresionante suba. La demanda creciente de China por carne vacuna y la escasa oferta de ganado de pasturas mantienen la firmeza en el mercado del ganado gordo que transita la séptima semana de suba consecutiva y alcanza precios máximos en cuatro años en el caso del novillo y en seis años para la vaca.

Para el novillo, el eje de los negocios va de US$ 3,75 a US$ 3,80 por kilo carcasa y cruza esa referencia en ganados especiales. La vaca, con una amplia escalera de precios según calidad y peso, se ubica entre US$ 3,50 y US$ 3,60 por kilo. Las vaquillonas cotizan entre US$ 3,60 y US$ 3,65 por kilo.

El fuerte interés de compra se refleja en la agilidad de las cargas, con entradas que van de cuatro a 10 días.

“El mercado está muy dinámico y los valores se negocian lote a lote, el volumen influye mucho. A diferencia de semanas anteriores, animales de no tan buena terminación logran los precios especiales”, dijo Diego Arrospide, vicepresidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado y del escritorio Antonio Arrospide a Tiempo de Cambio de radio Rural.

Mientras se mantenga la alta actividad industrial, los operadores estiman que continuará la firmeza.

En la semana cerrada el 25 de mayo, la faena ajustó respecto a la semana anterior y se ubicó por debajo de las 50.000 cabezas.

La industria frigorífica está concentrada en la faena de ganados de corral con destino a la cuota 481, lo que incrementó la participación de novillos.

El volumen de novillos fue superior al de vacas debido a la faena de ganados para la cuota 481 y sumaron 25.236 cabezas. La participación de las hembras sobre el total de la faena bajó de 56% a 46% en tres semanas –desde que se comenzó a faenar para la cuota 481–. Se industrializaron 22.844 cabezas, 1.000 menos que las 23.978 de la semana anterior y 2.000 más que en igual período del año pasado (20.924 cabezas).

En lanares la oferta es mínima y la industria absorbe todo lo que aparece y a valores firmes.

Se espera la aparición de algún lote ovino de esquila preparto en las puertas del invierno. La Asociación de Consignatarios de Ganado subió un centavo la referencia para el cordero a US$ 3,48 por kilo y para el cordero pesado a US$ 3,50; el borrego dos centavos a US$ 3,49; los capones un centavo a US$ 3,25; y la oveja subió un centavo a US$ 3,16.

Precio de exportación de carne vacuna dio un salto y superó los US$ 4.500 por tonelada

Con el segundo volumen semanal exportado más bajo del año (5.627 toneladas) y con destino principalmente a Europa, en la semana cerrada el 25 de mayo el promedio para la carne vacuna se ubicó en US$ 4.536 la tonelada, 34% por encima de las US$ 3.383 de la semana anterior y 14% superior que en la misma semana del año pasado (US$ 3.994), según los datos del Instituto Nacional de Carnes.

En las últimas cuatro semanas móviles promedió US$ 3.762 por tonelada y en lo que va del año el valor promedio se ubicó en US$ 3.581, un 2% arriba de los US$ 3.510 en el mismo período de 2018. El volumen exportado es apenas menor en la comparación interanual. En el acumulado del año se enviaron 188.827 toneladas peso canal, un 1% menos que las 190.564 de un año atrás.

En carne ovina, el ingreso promedio en el acumulado del año fue US$ 4.260, un descenso de 6,9% respecto a los US$ 4.576 de un año atrás. El volumen enviado al exterior también es menor en la comparación interanual, con 5.680 toneladas exportadas en lo que va de este año al 22 de mayo, un 4,4% debajo de las 5.943 en mismo período del año pasado.

La cifra

49.291 vacunos se faenaron durante la semana pasada: 25.236 novillos, 16.510 vacas, 6.334 vaquillonas, 929 toros y 282 terneros (Fuente: INAC).