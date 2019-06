Precio del novillo gordo se estabiliza en el eje de los US$ 4 por kilo

Después de casi dos meses de subas constantes, el precio del novillo gordo tiende a equilibrarse. La industria quitó el pie del acelerador, con una faena que cayó por debajo de las 40.000 cabezas por primera vez desde fines de abril. Mientras, la oferta sigue siendo extremadamente reducida y con una demorada aparición de ganados de verdeo.

Los negocios por novillo gordo se mantienen en el eje de los US$ 4 por kilo en cuarta balanza, logrando un plus por calidad, volumen y proximidad a planta. Por acuerdos entre productores e industrias esta semana se han concretado negocios incluso arriba de US$ 4,10, aunque se trata de casos puntuales y excepcionales, que no son referencia de mercado.

Desde la primera semana de mayo, cuando el novillo especial promediaba US$ 3,38, su valor trepó casi 70 centavos de dólar para alcanzar US$ 4,05 en cuarta balanza en la última reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) y marcar un nuevo máximo desde 2011.

Para la vaca gorda especial los precios de punta se ubican en máximos al menos desde 2009. Las referencias esta semana se mantuvieron entorno a US$ 3,85, alcanzando y en algunos casos superando los US$ 3,90 en lotes excepcionales.

Aunque la faena registró su quinta semana consecutiva de baja, la oferta de ganado gordo sigue siendo extremadamente reducida y sostiene los precios, remarcó un consignatario consultado. Se ve lejana una oferta voluminosa de ganados de verdeo, que aparecerían recién a comienzos de agosto.

La faena semanal de vacunos fue la segunda más baja del año, con una participación muy similar de hembras y novillos. Con algunos frigoríficos sin actividad (PUL y Tacuarembó), en la semana cerrada el 22 de junio se faenaron 32.810 cabezas, casi 7.500 menos que las 40.284 de la semana anterior y 14.000 menos que las 46.803 de la misma semana del año pasado.

El mercado reposición se mantiene firme como roca y se vio reflejado en el remate de Pantalla Uruguay de este jueves. En terneros el valor promedio dio un un salto de 11 centavos respecto al remate anterior hasta US$ 2,39, el más alto para esa pantalla desde julio de 2013. En novillo de 1 a 2 años fue el más alto desde febrero de 2013, con un promedio de US$ 2,14. Y marcó un nuevo máximo en vaca de invernada desde abril de 2011, US$ 1,66 de promedio.

A pesar de la menor operativa industrial, la expectativa es que continúe la firmeza del mercado, con estabilidad de precios y oferta reducida, coincidieron consignatarios consultados.

En lanares las últimas lluvias enlentecieron aún más la operativa, con una oferta casi inexistente. La ACG subió dos centavos la referencia para el cordero a US$ 3,59 y para el cordero pesado un centavo a US$ 3,60. El borrego subió también un centavo a US$ 3,60, los capones se mantuvieron en US$ 3,30 y la oveja se mantuvo en US$ 3,25. El precio del cordero, al igual que el novillo, comenzó a subir en la primera semana de mayo, cuando se ubicaba en US$ 3,40. Y ha mantenido un ascenso constante, pero sin alcanzar el vértigo del novillo gordo.

La faena de ovinos bajó respecto a la semana anterior y se mantiene significativamente por debajo de los niveles del año pasado, con 3.749 animales, contra 4.464 de la semana pasada y 3.000 menos que los 6.697 de igual semana del año pasado.

Precio de exportación consolida la firmeza

La tonelada de carne de vacuno exportada superó los US$ 4.000 por segunda semana consecutiva, exactamente con un promedio de US$ 4.125 al 22 de junio, un precio muy por encima del promedio acumulado del año, posiblemente asociado a los últimos envíos de cortes en el marco de los negocios de la Cuota Hilton.

El volumen enviado fue uno de los menores del año con 5.818 toneladas.

El precio muestra una caída de 7% respecto a los US$ 4.435 de la semana pasada, que fue el mayor promedio alcanzado desde enero de 2014, pero se ubica por encima de los US$ 3.642 promedio en lo que va del año (1° de enero 22 de junio). Que a su vez supera en 2% el valor registrado en mismo periodo de 2018 con US$ 3.571.

El volumen exportado en lo que va del año suma 229.907, un 2,8% arriba de las 223.616 toneladas en igual período de 2018.