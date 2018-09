Precio del novillo gordo sigue sin encontrar el punto de equilibrio

Los valores para el novillo y la vaca siguen sin encontrar un piso. Los negocios por novillos gordos se concretan entre US$ 3,15 y US$ 3,20 por kilo en los mejores ganados y entre US$ 3,10 y US$ 3,15 por el novillo de abasto.

Para la vaca buena, que ha tenido algo más de fluidez en la colocación, el precio que ofrece la industria va entre US$ 3 y US$ 3,05 y para la vaca más liviana entre US$ 2,95 y US$ 3. En el caso de la vaquillona la referencia se ubica en el entorno de US$ 3,10.

La oferta se resiste al ajuste de precios que propone la industria. “Hay gente que a estos precios se resiste a vender, o quienes tienen tres camiones venden uno para cubrir sus necesidades y esperan”, señaló un consignatario.

Las lluvias que se registraron esta semana en varias zonas del país aumentaron el margen de maniobra del productor para no tener que apurar la salida de ganado de los campos.

Las entradas a frigorífico son dispares, entre una semana y 15 días. Algunas industrias corrieron las cargas que estaban previstas para este viernes ante la posibilidad de que la operativa industrial se viera afectada por el paro de 24 horas de los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La actividad también s verá afectada por el paro de 48 horas definido por los trabajadores de Frigorífico PUL para este jueves y viernes.

La industria está demandando principalmente vacas pesadas. La oferta de novillos pesados es algo menor. El alto volumen de faena de las últimas dos semanas se explica principalmente por la oferta de ganados de encierro.

Al 15 de setiembre la faena semanal totalizó 46.383 animales, 1.000 cabezas menos que las 47.329 de la semana pasada, que fue la mayor en cinco meses. La participación de las vacas fue la más alta desde enero de 2016.

Para octubre está prevista la llegada de equipos kosher y se espera que pueda ser un factor de freno a la caída de precios.

El mercado de reposición acompaña el ajuste del gordo. En el remate virtual de Lote 21 de este miércoles prácticamente todas las categorías mostraron bajas. El precio de los terneros, de hecho, registró la menor referencia desde abril de 2015, con US$ 1,92 por kilo frente a US$ 2,14 del remate de agosto, con ventas mayormente de terneros pesados.

En el remate operaron únicamente invernadores, con ausencia de la exportación en pie.

También cayeron los precios de las vacas de invernada, que aún así mantiene un promedio destacado, de US$ 1,28 por kilo.

Los novillos de 1 año a dos, por el contrario, dieron un salto de 12% a US$ 1,81, el mejor promedio de los últimos 12 meses.

Aunque sigue sin estar claro cómo evolucionarán los precios para el ganado gordo en los próximos días, se espera que los precios puedan estabilizarse entre US$ 3,15 y 3,20 para el novillo y la vaca que se mantenga arriba de US$ 3.

Los lanares mantienen la firmeza, con precios en suba y una elevada faena.

El cordero general y el cordero pesado subieron un centavo en la grilla de consignatarios a US$ 3,41 y US$ 3,47 respectivamente. Los borregos y capones subieron dos centavos a US$ 3,42 y US$ 3,15, respectivamente, mientras que las ovejas subieron un centavo a US$ 3,10.

La faena semanal de ovinos fue la más alta en seis meses. Totalizó 21.110 cabezas, 41% más que las 14.952 de la semana anterior y 43% superior que en igual semana del año pasado cuando se faenaron 14.716.

Precio de exportación arriba de US$ 3.600 por tonelada

En las últimas cinco semanas la tonelada de carne exportada igualó o superó los US$ 3.600. Más precisamente, en la semana cerrada el 15 de setiembre promedió US$ 3.640. Y con el mayor volumen semanal enviado desde la primera semana de julio, con 342 toneladas peso canal.

Aunque la cifra muestre una caída de 4% por debajo de los US$ 3.786 de la semana anterior, el dato confirma la firmeza en el precio del producto exportado que, en lo que va del año, registra un promedio de US$ 3.580, es decir 5,2% arriba de los US$ 3.402 en mismo período de 2017.

En carne ovina la tonelada volvió a cruzar los U$ 5.000, a exactamente US$ 5.016, es decir 16% más que los US$ 4.638 de una semana atrás.

En lo que va del año registra un promedio de US$ 4.610, un 12,4% por encima de los US$ 4.102 de un año atrás, aunque con un volumen exportado levemente inferior.