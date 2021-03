Precios de haciendas en busca de equilibrio tras seis semanas de subas

El mercado ganadero mantiene la firmeza y busca el equilibrio luego de seis semanas consecutivas de subas. Se mantiene una dinámica de poca oferta y avidez por parte de la industria que llevó a los mejores novillos a cotizar entre US$ 3,50 y US$ 3,55 por kilo en cuarta balanza.

La demanda está firme fundamentalmente por ganados especiales y bien terminados que son los más difíciles de conseguir.

Para la vaca, los negocios se hacen en el eje de los US$ 3,30 por kilo en cuarta balanza, pudiéndose lograr algún centavo más por lotes de volumen y calidad.

Las vaquillonas especiales, que hace un mes estaban con una demanda prácticamente inactiva, alcanzaron los US$ 3,40.

La región se ha encarecido y la importación de carne se ha frenado y eso dinamizó al abasto.

La faena de vacunos se mantiene por encima de los volúmenes del año anterior por quinto mes consecutivo, pero en febrero la diferencia se achicó. En enero fue 30% superior y en febrero se ubicó 8% por encima de 2020.

En la última semana de febrero, el ingreso de vacunos subió por tercera semana consecutiva y se ubicó por encima de las 47.000 reses. La ventana de faena de ganados de corral con destino a la Cuota 481 impulsó la faena de novillos que se consolidó como la más alta en tres meses. Se faenaron 47.365 vacunos, 6% más que los 44.623 registrados en la semana previa y un 16% más que las 40.860 reses industrializadas un año atrás.

La faena de novillos escaló 20% pasando de 23.176 a 27.870 cabezas; la de vacas cayó 10% a 12.938 cabezas, pero se ubicó un 12% por encima que un año atrás; y la de vaquillonas bajó 8% a 5.925 animales y fue casi 20% menor que 7.628 cabezas faenadas un año atrás.

Demanda firme por lanares

La demanda por lanares por parte de la industria está firme, pero con una oferta que ha menguado. Los corderos livianos subieron tres centavos a US$ 3,15, el cordero pesado subió tres centavos a US$ 3,21, los borregos cinco centavos a US$ 3,20, los capones dos centavos a US$ 3,13 y las ovejas tres centavos a US$ 3,06, según la referencia de precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

También en ovinos se mantiene la actividad por encima del año pasado. En este caso en lo que va del año la extracción es casi el doble que la del año pasado (+92,3%) y la de ovejas supera en 115% la del año pasado.

Esta semana se concreta la primera faena de ovinos en el Frigorífico Paso de los Toros (de Bamidal SA).

Precio del ternero en máximos desde noviembre de 2019

En el 161º remate de Lote 21, el mercado de reposición cotizó al alza en todas las categorías. La escasez de oferta, el repunte en el precio del ganado gordo, la mejora de las condiciones climáticas y la recuperación de la actividad en la exportación en pie fueron los factores determinantes del impulso y optimismo en un mercado que terminó el 2020 con precios deprimidos.

Los terneros hicieron un promedio de US$ 2,46 por kilo en pie, un aumento de 13% o 29 centavos respecto al remate anterior y el mayor promedio desde noviembre de 2021. Con un máximo de US$ 2,93 por terneros livianos –menos de 140 kg– y mínimo de US$ 1,90 por terneros de más de 140 kilos.

Precio de exportación es el más alto en cinco meses

El precio de exportación de la carne vacuna subió y superó los US$ 4.000 la tonelada, luego de tres semanas consecutivas de ajuste a la baja. Impulsado por los envíos a Holanda e Israel se consolidó como el más alto desde fines de setiembre del año pasado.

En la semana cerrada el 27 de febrero la tonelada de carne vacuna exportada promedió US$ 4.074 por tonelada, con un total de 4.243 toneladas exportadas de acuerdo a datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En lo que va del año el promedio se ubica en US$ 3.704 por tonelada, es decir 10,5% por debajo que los US$ 4.138 registrados en el mismo período de 2020 cuando todavía persistía la presión alcista de China. En volumen, los envíos alcanzan las 65.386 toneladas, por encima de las 48.008 toneladas exportadas que fueron un año atrás.

En carne ovina el dato semanal es de US$ 4.870 por tonelada y subió US$ 100 respecto a la semana pasada. El promedio anual es de US$ 4.803 un retroceso de apenas 1,4% respecto a los US 4.873 promedio a inicio del año pasado. Se llevan exportadas 4.252 toneladas frente a las 2.521 enviadas al exterior en el mismo período de un año atrás.

Juan Samuelle

