Presidente de la ANP: “No me asustan las obras que se anuncian para el Río de la Plata”

El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, indicó que Montevideo tiene una ubicación geográfica inmejorable para convertirse en un hub regional. Sostuvo que la instalación de las terminales especializadas de UPM, Terminal Cuenca del Plata y Obrinel ordenarán y harán más eficiente el puerto de Montevideo. En diálogo con El Observador, dijo que no lo asustan las obras que Argentina anuncia para el Río de la Plata, como el dragado del canal Magdalena. “Hay que tratar de ser más eficientes, tener un puerto seguro, hacer un uso inteligente de la infraestructura. Si se hace todo eso, no le tengo miedo a ningún desarrollo portuario ni a ninguna vía de navegación que quieran hacer en el Río de la Plata”, afirmó. A continuación, un resumen de la entrevista que Curbelo mantuvo con El Observador.

Cómo presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), le habrán llegado críticas sobre la eficiencia del puerto de Montevideo. ¿Entiende que hay ineficiencias o que debe mejorarse algo?

La prioridad es el desarrollo de los distintos puertos del país y, en particular, del de Montevideo, que ha tenido en estos últimos años un cambio importante en cuanto a la mejora de las infraestructuras. Logró la profundidad de 13 metros. Eso hace a la competitividad. Ya han salido barcos de granos con 12,3, 12,5 metros. Eso significó que Obrinel (terminal especializada de granos) haya mejorado su capacidad, que saliera con mayor carga. Es un beneficio directo para los exportadores. Todas las medidas van en ese sentido. Por eso son importantes las obras que vienen desarrollándose y que ya están en etapa de culminación. Una de ellas fue la inauguración de la planta de celulosa de UPM. Otra, la terminal de granos de Obrinel. En las próximas semanas se va a inaugurar un nuevo muelle de 14 metros de profundidad que va a permitir una mejora. Va a poder recibir granos de la región, básicamente de Argentina, para completarse en el puerto de Montevideo. El nuevo muelle significa una mejora en infraestructura pero también una posibilidad mayor de ofrecer nuevos negocios en la región. Está el proyecto del puerto pesquero de Capurro, que se va a terminar en el primer semestre de 2023. Es una obra de US$ 100 millones. Va a permitir que toda la industria de la pesca, en particular la extranjera, opere en mejores condiciones que hoy. También, la terminal especializada de contenedores (Terminal Cuenca del Plata) comenzará en abril del próximo año y va a significar un cambio superlativo en el posicionamiento del puerto de Montevideo en el Río de la Plata y la región.

¿Y con todo eso considera que se va a conseguir un puerto más eficiente?

Y ordenado. El ordenamiento portuario va a llevar al uso inteligente de las infraestructuras y a un puerto más competitivo y eficiente, que a fin de cuentas es el objetivo de la autoridad portuaria: que el puerto sea un eslabón de la cadena logística y del comercio exterior. Somos un instrumento, no un fin en sí mismo. Se ha logrado volver a captar casi el 90% del movimiento de contenedores de Paraguay, que pasa básicamente por Montevideo.

Foto: Leonardo Carreño.

Presidente de la ANP

En los últimos tiempos se descubrieron algunos cargamentos de droga. La ANP no es responsable del control de la mercadería, no le corresponde la verificación, eso lo hace la Aduana. Pero, como regulador, ¿la ANP podría aplicar más controles sobre los contenedores?

No sacamos la pata del lazo. Trabajamos en forma coordinada con la Dirección Nacional de Aduanas y la Prefectura Nacional Naval. Es un tema complejo, sucede en los puertos del mundo. Pero obviamente la ANP tiene que mejorar la infraestructura para tener más controlado el perímetro. Es una tarea y responsabilidad nuestra. Con todas las obras que se están haciendo a la vez, se ha visto disminuido el control en el perímetro. Se está trabajando para que, una vez culminadas las obras, pueda volverse a tener un perímetro portuario más controlado. Muchas veces, sucede que hay cargamentos de droga que vienen en tránsito. En realidad, se tienen que controlar en el país de origen. Es muy difícil que un puerto controle mercadería en tránsito. Se hace si existe alguna notificación o alguna alerta. La Aduana está trabajando con el Ministerio de Economía en la adquisición de escáneres. Es necesario. Y la ANP, como autoridad portuaria, tiene que mejorar las condiciones de seguridad en el perímetro, en los accesos portuarios.

¿Cómo toma que cada tanto aparezca algún funcionario argentino hablando de soberanía portuaria y de la necesidad de quitarle carga al puerto de Montevideo?

Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, tener los mejores puertos posibles. Muchas veces entiendo que no se logra comprender el concepto de la complementariedad, más que el de la disputa. Eso no significa que uno no quiera que la carga salga por sus puertos. Hay un sistema regional portuario y, si funciona, todos los puertos van a tener la capacidad de mejorar. Por lo tanto, no me asustan las obras que se anuncian, las mejoras que se pretende hacer en los distintos puertos de la región. Al contrario. Creo que si todos los puertos mejoran, va a ser un escenario más atractivo para que los barcos de mayor porte vengan a la región. No hay una naviera que venga a un solo puerto. Sigo creyendo en la complementariedad portuaria. Creo y trabajo para mejorar lo que nos corresponde a nosotros: el puerto de Montevideo y los puertos de Uruguay. Las autoridades de los países hermanos tienen toda la legitimidad para hacer lo que quieran. Nosotros tenemos una ubicación geográfica inmejorable. A partir de eso, hay que seguir trabajando en definiciones, como las áreas especializadas, en el uso inteligente de la infraestructura portuaria, seguir profundizando el puerto, apuntalar a las empresas y los trabajadores, ser más eficientes, tener un puerto seguro, aumentar el hinterland (zona de influencia) del puerto de Montevideo. Si hacemos todo eso, no le tengo miedo a ningún desarrollo portuario ni a ninguna vía de navegación que quieran hacer en el Río de la Plata.

¿En qué etapa está el trámite ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) para profundizar el puerto de Montevideo a 14 metros?

La ANP ya presentó el proyecto ejecutivo. Falta el ambiental. Se hizo un llamado el año pasado y se declaró desierto. Se hizo otro proceso y ahora se adjudicó a una empresa que está en los trámites finales. Hay que hacer cateos que son imprescindibles para que, una vez que se obtengan los resultados, se puedan presentar para la autorización ambiental. Con eso, hay que iniciar el trámite ante la CARP.

¿Cuánto puede demorar la autorización de la CARP?

Lo que demoren las negociaciones con Argentina. Somos optimistas en que pueda lograrse rápidamente.

Foto: Leonardo Carreño.

Juan Curbelo

¿Hay una estimación de cuánto será el crecimiento de la actividad cuando las tres terminales especializadas funcionen con toda su capacidad?

Va a depender de las obras de la terminal de contenedores y de cómo trabajemos en estos años. Los muelles públicos siempre van a tener actividad. Hay que reafirmarlo: no hay ningún monopolio, lo que hay es una prioridad para el atraque de los barcos. Cuando esa prioridad no se use, se van a utilizar los muelles públicos. Creemos que si se sigue trabajando de esta manera, va a haber trabajo para todos los operadores portuarios. Aspiramos a duplicar la carga. Este año, si todo sale bien, se va a llegar al hito del millón de teus (contenedor de 20 pies). A los 30 años de la ley de puertos, creo que se va a lograr ese objetivo. Ese es el prime mojón de crecimiento sostenible en el tiempo con el objetivo de que Montevideo sea el puerto hub de la región. Para eso, no hay que pensar solamente en nuestra carga. Hay que pensar en la que se pueda captar de Paraguay, Bolivia, el sur de Argentina, de algunos puertos que puedan estar colapsados en Brasil. Hay mucho para crecer. Y hablo de toda la comunidad portuaria.

¿Son redituables en facturación los tránsitos de mercadería para la ANP?

El tránsito es muy importante. Si vemos los números de los ingresos del año pasado, que fueron récord y este año estamos encaminados a que suceda lo mismo, en realidad los mayores ingresos de la ANP se deben a las importaciones. Son las que están más gravadas. Los tránsitos son importantes porque es donde se consigue volumen. No hay que verlo como un ingreso económico. Ese volumen es el que permite que vengan las navieras, con barcos de mayor porte. Más allá de los ingresos directos que le generan los tránsitos a la ANP, son absolutamente fundamentales y son una prioridad. El volumen se genera con la carga extra Uruguay, con la nuestra no se alcanza uno importante.

Tuvo que declarar en Fiscalía por la denuncia que el Frente Amplio realizó contra el contrato entre el gobierno y Katoen Natie para la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata. ¿Entiende que en todo el proceso interno en la ANP, en la recomendación del proyecto al Poder Ejecutivo, pudo haber cometido algún error administrativo como presidente?

Estoy muy tranquilo con lo que se hizo. Creo que ha sido un excelente acuerdo para Uruguay. Se está viendo ahora con una mejora de los números, con un ordenamiento positivo del puerto de Montevideo. Pero, sobre todo, se va a ver en el futuro, cuando la obra traccione y la terminal especializada sea uno de los principales motores del crecimiento portuario. Este acuerdo entre Uruguay y Katoen Natie va a generar una nueva transformación en el desarrollo portuario. Estoy muy tranquilo con lo que se hizo. En lo otro, lo judicial, he mantenido, hasta ahora, respeto por lo que se viene llevando adelante y voy a seguir en esa línea. Esperando, con mucha tranquilidad, lo que se resuelva en la Justicia en estos meses.

Pero no le preguntaba por el acuerdo, le consultaba sobre el proceder administrativo.

Entiendo que se hizo todo acorde a derecho. Se hizo un gran acuerdo que va a tener un impacto muy positivo en el desarrollo de la actividad portuaria de Uruguay.