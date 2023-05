Presidente del básquetbol de Nacional sobre sus jugadores: "No me vi representado en esta final"

El presidente de la comisión de básquetbol de Nacional, Luis "Gallo" López deslizó duras críticas en contra de sus jugadores luego de perder el lunes la serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol contra Hebraica Macabi.

"Ganar es lo único que importa, por lo menos para mí, la diferencia entre ganar y perder es gigantesca. Sé que no teníamos cuadro ni presupuesto para ganar la liga, pero son oportunidades únicas que probablemente no se presenten nuevamente, por lo tanto estoy absolutamente decepcionado", comenzó diciendo López, exjugador y símbolo del club en la década de 1980, campeón de la Liguilla 1984.

"Solo yo sé todo lo que trabajé y también algunos compañeros, pero yo sí dejé todo en la cancha, pero no me vi representado en esta final. Del segundo no se acuerda nadie", agregó en un claro mensaje a sus jugadores, que según López, no lo representaron dentro de la cancha.

"Gracias a todos por sus mensajes, pero eso a mí no me sirve para nada. Es demasiado el esfuerzo, me pregunto ¿vale la pena? Mi gran error es no poder inculcarles esa mentalidad de la importancia de la gloria. Traté, hablé, pero no pude, no lo entendieron, esa es la realidad", manifestó el Gallo López, quien fue suspendido seis meses por los incidentes generados en la quinta final en la culminación del partido.

El mensaje de López

Sobre su futuro al frente del club, López dejó en una nebulosa su futuro: "Debo replantearme cosas y resolveré en breve. Gracias a los que siempre están y estuvieron, seguramente gente más joven e inteligente lo va a lograr. Mi único interés era darle una alegría a la gente, no se pudo. No me interesa la prensa, el humo, política partidaria, grupos de poder que por suerte no integro. Nada. Solo el club gigante y su gente. Gracias", concluyó.