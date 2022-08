Presidente del Casmu obliga a trabajadores a estar afiliados y lo cuestionan por sus métodos: "Si no tengo firmeza, ¿con qué dirijo este monstruo?"

Se crio en un rancho de madera y chapa en el Hipódromo de Maroñas, se especializó en Medicina Familiar y fue el que rompió con la hegemonía de 10 años de gestión hasta entonces oficialista en el Casmu. Raúl Rodríguez está a punto de volver a pelear elecciones para la presidencia de la institución en setiembre y está seguro de que va a ganar. Pero hay varios ruidos en el medio: médicos —sindicalizados y no— lo acusan de comprar votos a cambios de favores y beneficios. Él se define animalista y hace reuniones con enfermeros en su casa para picar cosas ricas mientras discuten sobre ese tema.

Obliga a los trabajadores que contrata a que se afilien a la institución y tiene una gestión dura —él llama "firme" pero "cariñosa"— que echa a quien considera, según denuncias de pacientes que le llegan a su e-mail, que no trata a los usuarios como debería.

Lo acusan de persecución a quienes están en contra pero Rodríguez dice que son solo "un puñado", y lo ejemplifica cuando una mujer entra en su oficina.

—¿Decís que te estoy persiguiendo?

—No, ¿cómo me vas a perseguir? Hace 40 años que nos conocemos. Los que dicen eso no te conocen —le responde la mujer, que se ríe, le palmea la espalda y se va.

Todo eso, en este es resumen de la entrevista que El Observador tuvo con el actual presidente del Casmu.

Hay elecciones los últimos días de setiembre, ¿cómo viene todo?

Hay dos listas en principio y para nosotros la cosa pensamos que viene muy bien.

Es optimista.

Vamos por más. Hicimos demasiadas cosas como para que no salga.

Rompieron con la hegemonía de 10 años de Gustavo Bogliaccini. Fue una diferencia de 200 votos. ¿Cómo perciben que va a ser ahora?

Eso hay que verlo, pero creo que con el trabajo que se ha hecho va a ser muy abrumador el triunfo nuestro. Yo diría que si hoy tenemos tres miembros en el consejo seguramente tengamos cuatro. Son cinco.

¿A qué se refiere con "todo el trabajo que se ha hecho"?

Casmu era una empresa que la recibimos en una situación con dificultad económica-financiera, la recibimos quebrada moralmente.

¿Por qué moralmente quebrada?

Porque no había esperanza. Casmu perdió 20 mil socios en ese período y cuando no lográs parar el sangrado en algún momento la empresa iba a quebrar. Nosotros teníamos un plan, ese plan lo habíamos hecho con compañeros que participaron, que discutimos, con gente que nos asesoró, economistas, abogados, especialistas, para ver cuál era el mejor proyecto para revertir esa marcha de la institución. Asumimos en octubre, en enero empezamos a trabajar con el comité de emergencia, pensando en el tema del covid. Eso nos implicó una inversión muy fuerte en diseño de sanatorio, en invertir en aislamiento, en medicamentos para tener reserva, en vestimenta para que no se nos enfermaran. Nos preparamos, y el 13 cuando se declara la pandemia ya estábamos preparados para enfrentarla. Nuestra situación económica financiera era difícil y tuvimos apoyo del gobierno nacional en ese momento a través del doctor Álvaro Delgado y del Banco República, para poder sacar la institución adelante y ahí llegó el Greg Mortimer. Eso fue un antes y un después para la institución, porque los equipos se formaron. Yo llamé al ministro para ofrecerle la...

¿Tiene buen vínculo con el ministro Daniel Salinas?

Sí (se ríe).

¿Por qué se ríe?

Tengo buen vínculo. Decía que llamé el ministro, escuchó mi propuesta, en ese momento no podía decidir, pero al otro día me llamó y me dijo que si estábamos dispuestos apoyar la ida al Greg Mortimer y dijimos que sí. Después tuvimos otro hito importante, que fue lo que vimos con los viejitos que quedaban tirados en las casas de salud en Europa, y un domingo al mediodía llamamos a Álvaro Delgado, y le propusimos que las instituciones por primera vez en la historia se encargaran de las casas de salud, independientemente de qué sociedad médica fueran.

¿Pero cuáles fueron sus hitos fuera del covid?

Cuando se declara la pandemia, esa noche yo me iba a Colombia a descansar. Decidí quedarme, no podía irme porque es una institución muy dependiente de la presidencia, por más que hay un consejo ejecutivo. Ese martes siguiente decidimos que no podíamos parar los planes que teníamos porque si parábamos nos veníamos abajo. La construcción paró también. No pudimos cambiar la planta física pero nos fuimos preparando trabajando con Teyma y otras empresas. Cuando se dio, hicimos el cuarto y quinto piso, conseguimos muebles de primer nivel, camas, las mejores del mundo, muebles de primera línea. Se invirtió en tecnología. Casmu en 85 años no tuvo CTI pediátrico. Ahora tiene en el tercer piso.

¿Para todos los pacientes o solo para los que pagan más?

Eso es pillo. Hay que tener en cuenta que la cuota Fonasa no alcanza para cubrir las instituciones. Por eso las instituciones siempre están en un problema. Si no buscamos otras vías de ingreso de dinero es imposible dar una atención diferencial. Nuestra institución no reparte ganancias cuando la tenga. El año pasado tuvo $ 185 millones positivos, no se reparten, se invierten. No tiene fines de lucro, pero genera para poder subsistir. Esto fue para pacientes que estaban dispuestos a pagar una atención diferencial con el sentido de que "el que tiene más que pague más", para poder atender al que no tiene más, pero a su vez empezamos a cambiar la parte vieja del sanatorio. E inauguramos el área de hemato oncología y al mismo nivel que el cuarto, quinto y sexto piso. Eso es para todos. Y estamos inaugurando en un mes el área de cardiología. Casmu no tenía dinero pero sí tenía pacientes dispuestos a consumir cosas por la salud.

¿No termina siendo una privatización de la salud? Porque son empresas pero también es un servicio de Fonasa.

Las empresas privadas están todas, pero los 20 mil socios que perdí se me fueron para los servicios privados. Eligieron atención diferencial. Los niños que nacen acá, hicimos una investigación, se van a servicios premium porque no tengo la posibilidad de ofrecerles lo que ellos quieren. Busca ofrecer lo que el mercado pide para que los pacientes no se me vayan.

¿Usted no ve eso que le planteo?

No, porque está todo reglamentado. Lo que hago es que el que quiere pagar más, paga.

Pero se está generando un servicio de primera y uno de segunda. Porque a los del servicio privado les estoy dando lo que en realidad debería darles a los que son socios por Fonasa.

A los que están en Fonasa les doy lo que me pide el MSP.

O sea que nunca va a mejorar ese servicio.

Va a mejorar. La idea es mejorar para todos y que eso sea un centro de calidad que después se extienda a toda la institución.

Usted dice que va a mejorar pero está impulsando mejorar en el servicio premium que es pago.

A pesar de que los pacientes de Casmu elijan esa diferenciación para que no se vayan a otro lado, eso se va a ir extendiendo a todos.

¿Da la plata para todo?

Por aquel lado. Por algún lado tiene que entrar la plata: por la venta de servicios, triplicamos en dos años.

Camilo dos Santos

Raúl Rodríguez, presidente del Casmu

¿Y qué sigue?

Hicimos policlínicas para la descentralización de los servicios al interior, dependo de las autorizaciones del gobierno... En la costa pensamos hacer un hospital, con internación de nivel medio. Tenemos proyectos a futuro que es lo que va a hacer la salud en el mundo: con Greg Mortimer tuvimos vinculación con países europeos, que nos permitió aprender mucho. El futuro va hacia hospitales chicos en los barrios y por la atención en la casa. Apuntamos al eje de la ruta 8: Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo. Queremos ir hacia las fronteras, creemos en el turismo de salud, y sabemos que en esa zona no hay cobertura para los pacientes de otros países.

¿Se quiere comparar con hospitales como el Sirio Libanés? Es un montón.

Con el que vos quieras, confiá en mí, dejame y vas a ver lo que logro. Depende de qué me habiliten las cosas.

¿Por qué cree que no lo van a habilitar?

Porque Uruguay mira al ombligo. Cuando yo pienso en esto pienso que Uruguay es la capital del Mercosur, no somos 3 millones, somos 300 millones, y yo voy a esa pecera a pescar. Quiero pescar en todas las peceras porque al país le viene viene bien, hace que gente no se vaya, gente entre al país, traiga plata.

¿Pero por qué el gobierno no se lo permitiría?

No sé si lo quiere o no. Acá hay muchas trabas. El resonador lo pedí hace dos años y todavía no lo tengo. Es el país, es lo que heredamos, no es el gobierno.

A veces hay demasiados anuncios y me pregunto si no hay un riesgo de que sean, en realidad, un bluf.

No hay bluf, porque vos con la inauguración del centro mamario, acá, en Propios, vas a venir y vas a ver qué bluf es ese. ¿El bluf de qué? De la mejor oncóloga, que tiene los mejores cirujanos, que tiene cirujanos plásticos, que tienen las psicólogas, que tiene nutricionistas, con todo un equipo para mantener a las mamás o a las señoras con problemas de mamas.

Pienso en cuando se anunció la compra de la vacuna Sputnik antes de la compra del Estado.

Eso fue otra cosa. No salió no por mí, yo los contratos los firmé. Yo firmé por un millón y medio (de dólares). Hicimos la reserva de las vacunas y después no fue necesario porque el gobierno compró vacunas para todos los uruguayos. No voy a comprar vacunas para clavarme.

También anunció sobre un tratamiento sobre el cáncer de mama menos invasivo con el Institut Pasteur. ¿En qué quedó?

Está en manos del Pasteur, que está investigando que no esté patentado en otras partes del mundo. Estamos con Moratorio y la ANII haciendo una investigación para determinar... ver los virus marcados si quedaron restos de cáncer. Seguimos trabajando.

Usted dice que ninguno de sus anuncios es un bluf.

Nada es un bluf. A ver, hicimos la investigación de restos de covid en superficies. Fue idea mía. Lo hablé con el Clemente Estable, hicimos un convenio, esa investigación es del Casmu con Clemente Estable y lo vendimos.

El gobierno le dio el fideicomiso que le negó a Casa de Galicia.

El Casmu tiene 200 mil socios, es una institución que ha dado positivo y sigue dando positivo.

¿Cómo vio la actuación de Leonardo Cipriani en todo ese tema? Hubo acusaciones por su vinculación con el Círculo Católico.

Tengo buena relación con Leonardo, creo que él no puede incidir en nada.

¿Cómo está siendo el vínculo con el sindicato?

Hoy estamos negociando y se está encaminando. Si te digo hace unas semanas, estábamos en continuo enfrentamiento. El tema nuestro es: a los pacientes hay que atenderlos bien. Si los atendés mal, en el Casmu no tenés lugar. Yo no investigo nada. Atendés mal a los pacientes y vas para afuera.

Van 52 despidos en lo que va del año. ¿Cómo lo pondera?

...En 4 mil empleados. Vas a cualquier institución y despidieron más. El año anterior fue parecido, en el otro no porque hubo convenio con el gobierno para no despedir a nadie. Entonces no despedimos. Pero ahora todo el que tiene mala conducta va para afuera. Eso cambió. Antes era como una empresa pública, para echar a alguien era una dificultad. ¿Cómo me entero yo? Los pacientes tienen mi correo electrónico y me cuentan.

¿No hubo despidos arbitrarios?

Todos están justificados, el Ministerio de Trabajo no nos hizo reponer a nadie, por algo es.

¿Por qué obliga a los trabajadores a afiliarse?

Obligatorio no es. Ofrecemos una cuota que llamamos solidaria. Es muy difícil que puedas defender tu lugar de trabajo si no sos socio.

¿Pueden elegir no ser socios?

Los que están ahora. Pero después yo tengo derecho a elegir si vos venís a trabajar acá o no. Si sos socio podés trabajar en Casmu. Tienen prioridad los que me están apoyando.

Pero eso llega al límite de la ilegalidad, porque uno tiene derecho a elegir, parece una discriminación.

Es una discriminación positiva. Le doy vida a mis socios. En mi casa dejo entrar a quien quiero.

Pero es como si me pregunta si yo quiero tener hijos y no me toma porque le respondo que sí.

Acá eso no existe.

Pero no hay gente que no sea socia del Casmu. Yo como trabajadora tengo derecho a elegir dónde atenderme.

Tiene que ser socio para entrar. Para nosotros es positivo que el socio sepa que la atención que va a recibir es la que el médico va a recibir.

¿Pero el Ministerio de Trabajo lo permite?

Capaz que no, en un país intervencionista no descarto que tengan derecho a meterse en una intervención empresarial.

Pero si soy excelente, supongamos que soy la mejor, no me toma porque no soy socia.

Siempre hay otro calificado.

Los trabajadores sindicalizados hablan de persecución desde la dirección: de a quién van a votar, de si hicieron paro o no, que hay hostigamiento, que hay malestar. ¿Cómo responde a eso?

Que no es cierto y se va a mostrar en las elecciones.

También lo acusan de comprar votos.

Se hizo una asamblea en marzo y fueron 800 médicos de 2.800. Con seis horas. Ganamos 750 a 50. La gente tiene derecho a hablar de lo que quiera, tienen que dar la cara y hacer la denuncia. No hay nada. Tengo gente en mi contra, pequeños grupos, pero los tengo. ¿Por qué no les dice que hagan la denuncia?

Usted tiene una manera dura a la hora de dirigir la institución.

Soy una persona muy cariñosa. Mis pacientes que quieren hablar conmigo, los funcionarios, saben que pueden hablar conmigo. No soy duro, soy firme. Pero escucho a todo el mundo.

¿No cree que esa firmeza está perjudicando?

Son 7 mil empleados. Si no tengo firmeza para dirigir una empresa, ¿con qué dirijo este monstruo con 200 mil usuarios? Me pasan por arriba.