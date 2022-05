Préstamo del BID

Hablemos un poco más sobre el préstamo del BID y cómo se financia. ¿Qué es el préstamo del BID? El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una institución de desarrollo regional que fue establecida en 1959 con el propósito de contribuir a impulsar el progreso económico y social de América Latina y el Caribe. ¿Qué ofrece el BID? Financiamiento a los gobiernos y a las instituciones controladas por el gobierno para apoyar el desarrollo de la sociedad. Además, ofrece financiamiento para proyectos del sector privado. Ahora que sabemos qué es el BID y qué ofrece, podemos hablar para qué quería un préstamo la señora intendente.

En pocas palabras, para la “Limpieza de Montevideo”. ¿Qué significa este préstamo para los montevideanos? Endeudarse por muchos años. La Intendencia de Montevideo es una de las comunas que recauda más comparada con el resto. ¿Por qué decimos esto? La de Montevideo se puede decir que es una de las intendencias más grandes. Por lo tanto, cuando hablamos del tema recaudación es la que en ingresos obtiene más comparada con el resto de intendencias. Pero no solo recauda con los impuestos sino también con las multas que se aplican diariamente. ¿Por qué digo esto y a dónde quiero llegar? Lo digo porque al ser una de las intendencias que recauda más debería ser la que no tenga que pedir un préstamo. Comparando la Intendencia de Canelones con la de Montevideo se puede decir que ambas recaudan X monto por día pero al mismo tiempo se puede decir que la de Canelones es una de las intendencias con más deudas.

En palabras técnicas una intendencia tiene diferentes formas de recaudar “X” monto, pero la de Montevideo es la que recauda más por multas de tránsito por día. En pocas palabras, una multa por exceso de velocidad parte de los $8.762. Si en 10 minutos, seis conductores cometen esta infracción la intendencia recibe $ 52.572.

La Intendencia de Montevideo recauda 1,9 millones de dólares por día, según el último balance de ejecución presupuestal. En 2017, recaudó 691 millones de dólares (en modo de aclaración tomamos este dato para poder compararlo con la de este año). Los ingresos del año pasado representaron un incremento de 56 millones de dólares más que en el año anterior. “El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, destacó que el aumento se debió a una mayor recaudación y a la reducción de 18% en los gastos de funcionamiento”. La contribución inmobiliaria y la patente de rodados siguen siendo los tributos más recaudadores para la intendencia. Ahora, el balance está a estudio de la Junta Departamental de Montevideo. Si comparamos estos datos con los de este año podemos decir que la intendencia de Montevideo es una de las que tiene muchos gastos de funcionamiento y salarios. Por lo tanto, si hablamos en un lenguaje técnico, hablamos de unos US$ 700 millones por año. Casi el 80% se destina para gastos de funcionamiento y salarios lo cual implica que la Intendencia de Montevideo exista solo para mantenerse a sí misma, destinando muy poco para inversión. En pocas palabras con lo que se gasta no le alcanzaría para poder hacer “X” proyecto. Si hablamos sobre la transparencia de la intendencia podemos sacar la conclusión que se gasta más de lo que se hace en mantenimiento de las calles y plazas. Una pequeña reflexión con respecto a las acciones que se tienen en dicha Intendencia podemos remarcar el gasto excesivo de sueldos (personal de confianza) que en proyectos como limpieza de calles, cloacas, hacinamiento y arreglo de calles.

Se podría decir que la Intendencia de Montevideo es una de las que más gastos innecesarios tiene: se gasta más de lo que ingresa en puestos de confianza como también en gastos internos que no son para mejorar la intendencia. Uno de los cargos propuestos por la lista “1001” fue el de Nicolas Acuña, un señor de 51 años que se estaba tirando como alcalde del municipio F. Este sujeto actualmente trabaja en la parte de cultura. Se podrán preguntar ¿por qué digo esto? Esta información es muy útil para todos los montevideanos ya que muchos quedaron inconformes con la negación del préstamo a la intendencia. Acá no se trata de los ediles de la coalición versus Carolina Cosse sino que se maneje la plata de todos los contribuyentes con respeto y cuidado. Los ediles blancos le dieron a la señora intendente varios proyectos por tema de limpieza de barrios muy marginales, pero nunca se tomaron en cuenta así como también se presentaron propuestas de mejora de barrios en tema limpieza y hacinamiento pero los mismos nunca se realizaron o se tuvieron en cuenta.

La señora intendente nunca tomó las propuestas que les brindaban los ediles blancos como algunos colorados. Siempre esas propuestas fueron rechazadas y no se tuvieron en cuenta. Se podría sacar la conclusión que es un tema político que tiene la señora intendente contra los ediles de la coalición.

No se sabría decir si es algún rencor que le quedó a la señora Carolina Cosse por no ser presidente de los uruguayos o por el simple hecho que perdieron un referéndum. Todo es posible pero no se podría confirmar.

Como militante del Espacio Cuarenta podría decir que siempre los jóvenes estamos continuamente contribuyendo con ideas, planes y estrategias para ayudar a dicha intendencia con tema limpieza pero esto ya es partidario que nos divide a los uruguayos por la forma de pensar.

Una intendencia que no ayuda a los alcaldes blancos pero sí a los de su partido. Un gran ejemplo es el Municipio F: el alcalde nunca recibió ayuda de dicha intendente, pero sí se preocupa por las próximas elecciones del 2024. Como decía Graciela Bianchi: “esto es partidario, algo contra el Partido Nacional”.

Esto ya es politiquería barata que está haciendo Carolina Cosse y Yamandú Orsi para las próximas elecciones. Esto ya no nos sorprende. Como bien dijo la senadora Bianchi muchas veces “esto es ponerle palos en la rueda al gobierno electo”.

La idea de publicar este artículo no es tirarle con un palo a Carolina Cosse sino hacerles entender a todos los montevideanos lo que realmente pasa en esta intendencia. Realmente como jóvenes muchas veces pensamos que es algo personal que tiene Cosse con los blancos pero al mismo tiempo no nos gustaría pensar eso.

Publicar este artículo fue una idea de informar a todos los lectores del diario El Observador lo que realmente sucede en la intendencia y en lo que realmente se gasta con la plata de todos los contribuyentes.

Como jóvenes nos duele saber que esto se lo toman como algo partidario y no como ideas que les brindamos los jóvenes a la intendencia. El 100% de los ediles blanco nunca pudo llegar a tener una reunión con la intendente.

María José Piana