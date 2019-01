Pretemporada: los jugadores de Peñarol que viajan a Miami

El cuerpo técnico de Peñarol dio a conocer la lista de jugadores que este miércoles viajará a Miami para realizar la pretemporada, la cual está compuesta por 25 futbolistas.

En la nómina aparece Gabriel Fernández, quien en los últimos días ha estado en la órbita judicial por protagonizar un accidente de tránsito y que finalmente viajará a Estados Unidos.

También aparece Gastón Rodríguez, quien regresó al club tras su pasaje por el fútbol de Ecuador y que forma parte del plantel.

Quien no está en la lista es el argentino Lucas Viatri, quien finalmente no seguirá en Peñarol tras no llegar a un acuerdo de renovación.

El plantel carbonero viajará este miércoles a Miami donde a partir de este jueves realizará la pretemporada hasta el 15 de enero, y regresará a Uruguay el día 16.

Los aurinegros se alojarán en el hotel Shula’s Hotel & Golf Club, un lujoso complejo en la zona de Miami Lake, y entrenará en un complejo a cinco minutos de dicho establecimiento.