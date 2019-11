Progreso le ganó los puntos a Cerro y ahora es el líder del Clausura

La Cámara de Resolución de Disputas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió este miércoles otorgarle los puntos a Progreso por el partido disputado en la novena fecha del Torneo Clausura contra Cerro en el que empataron 1-1 pero los albicelestes alinearon al defensor Martín González que estaba inhabilitado.

Los integrantes de la Cámara, Walter Martínez, Eduardo Albistur, Julio Bartaburu, Alejo Fernández Chaves y Heber Panunzio, adoptaron el fallo en forma unánime.

El equipo de Leonel Rocco quedó así como único líder del Clausura con 29 puntos con una unidad más que Nacional y dos arriba de Peñarol. Este jueves recibe a Cerro Largo por la 13ª fecha del certamen y el miércoles de la semana próxima a Peñarol, por la penúltima etapa.

Diego Battiste

Progreso presentó el lunes 4 de noviembre un reclamo para ganar los puntos que perdió el domingo 13 jugando de local en el Paladino.

Los gauchos basaron su pedido en que Cerro alistó a González cuando estaba inhabilitado.

El zaguero fue expulsado el 16 de octubre en un partido ante River Plate. El lunes 21 de octubre, la Comisión Disciplinaria de la AUF sancionó al jugador con dos partidos de suspensión por "juego brusco" en aplicación del artículo 9.15 del Código Disciplinario.

El problema que se suscitó fue que en este Clausura varias fechas se jugaron entre semana y los fallos de la Comisión son promulgados por la Mesa Ejecutiva, en un acto administrativo, los miércoles de la semana siguiente a la emisión de los mismos, es decir nueve días después.

El 19 de octubre, González cumplió la sanción automática de un partido y no jugó ante Nacional. El jueves 24 de octubre (o sea, en la misma semana que se emitió el fallo) González no jugó ante Fénix cuando pudo haberlo hecho ya que el fallo aún no había sido promulgado por la Mesa Ejecutiva. Sin embargo, el zaguero albiceleste estuvo a la orden del entrenador Julio César Antúnez.

El miércoles 30 de octubre se promulgó el fallo por lo tanto, González quedó ahí inhabilitado para jugar porque aún le quedaba cumplir el segundo partido de la suspensión.

Sin embargo, el jugador fue incluido en el plantel por el entrenador Julio César Antúnez que a los 91 minutos lo mandó a la cancha en lugar del delantero Alexander Machado.

Eso llevó a Progreso a reclamar los puntos y la Cámara de Resolución de Disputas cotejó las fechas y se basó en la promulgación del fallo para emitir su dictamen.

Leonardo Carreño

Cerro tiene ahora cinco días para apelar el fallo ante el Tribunal de Apelaciones ya que con el nuevo Estatuto de la AUF todos los fallos son apelables y se eliminó la instancia única.