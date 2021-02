Prueba de resistencia en la carrera por el título: los billetes de City Torque vs. la historia de Nacional

En una extraña situación para el fútbol doméstico de Uruguay, el nuevo club poderoso del fútbol uruguayo, Montevideo City Torque, desafía este miércoles a la hora 21.45 en el Estadio Charrúa a Nacional, uno de los grandes de la AUF, a una prueba de resistencia en la carrera por el título del Torneo Clausura.

Con la particularidad de las dos tablas, que los celestes lideran el Clausura y Nacional lo sigue a dos puntos (11 contra 9), y con los tricolores primeros en la Anual y City Torque a seis unidades (52 contra 46), el encuentro que se jugará en una cancha de césped sintético genera singular expectativa y presenta uno de los obstáculos más difíciles que tiene que sortear el equipo de Jorge Giordano en su defensa de la corona y en la búsqueda del bicampeonato.

La revolución del City

En 2017, cuando Grupo City adquirió a Club Atlético Torque (fundado en 2007) y comenzó a desarrollar su proyecto deportivo, con un plan que incluyó diferentes etapas, incluido el cambio de nombre.

El conglomerado internacional que tiene como cabeza a Manchester City desembarcó en Uruguay hace cuatro años y el equipo de la AUF fue su primera filial sudamericana. Este año se le sumo Bolívar, de Bolivia.

Desde entonces, el club no ha parado de crecer dentro y fuera del campo, y se incluye como crecimiento un descenso a Segunda División Profesional de la AUF, que adoptaron como parte de la etapa de maduración.

En lo deportivo, en 2017 logró el ascenso a Primera con Paulo Pezzolano como entrenador y en 2018 se estrenó en la principal categoría con el argentino Pablo Marini como DT, quien sigue hasta hoy.

Leonardo Carreño

La primera temporada no terminó de la mejor forma, Torque descendió, pero se dio el lujo de llegar a la final del Intermedio en la que cayó ante Nacional y ganó su primer partido ante Peñarol, con el que está invicto en cuatro presentaciones.

El club mantuvo el proyecto, volvió a subir en 2019 y en 2020 comenzó su segundo año en la máxima categoría, que lo tiene hoy como uno de los mejores equipos.

A nivel institucional y en su infraestructura, crece a pasos agigantados. A principios de 2020 cambió de nombre y escudo, de Club Atlético Torque a Montevideo City Torque, siguiendo la línea del Grupo City y sus filiales y se puso en marcha la obra de su complejo deportivo de nivel internacional en Ciudad de la Costa.

Además, sus jugadores y cuerpo técnico integraron el selecto grupo de tres equipos (los otros fueron Liverpool y Deportivo Maldonado) que durante la crisis por la panademia de covid-19, entre abril y junio de 2020, cuando todos los equipos enviaron a sus jugadores a seguro de paro y debieron encerrarse en sus domicilios, la institución continuó pagando el 100% de los salario y dio a cada jugador una bicicleta fija y un kit de entrenamiento para poder entrenar en casa.

Además, en 2019 el plantel fue premiado por su ascenso con un viaje y visita al complejo de Manchester City, donde entrenaron y compartieron momentos con Pep Guardiola y las figuras del equipo inglés.

Fichando a los grandes

Como si con eso no bastara, el Grupo City a través de Montevideo City Torque ha irrumpido con fuerza en el mercado local comprando jugadores directamente a Nacional, a los que le fichó a dos jóvenes talentos: Renzo Orihuela, quien sigue a préstamo en los albos, y Santiago Rodríguez, que ya entrena con su nuevo equipo y se prepara para la disputa del Uruguayo 2021.

El fichaje del zaguero fue por una cifra superior a US$ 1,5 millones en efectivo por la transferencia. Además, el defensor seguiría en los albos cedido por los próximos dos años y Nacional se quedará con una quinta parte de los derechos federativos del jugador.

En tanto, la operación por el volante fue por un total de US$ 5 millones. Tras el acuerdo, Rodríguez estuvo cedido en los albos hasta fines del Intermedio y en el comienzo de este año ya se enroló a su nuevo club.

Esas incorporaciones marcaron una nueva situación en el fútbol uruguayo: que un equipo chico o en desarrollo, aunque en realidad apalancado por el Grupo City, sume jugadores de los clubes históricos e incluso los haga jugar ante ellos, como puede pasar con Rodríguez en el próximo Apertura.

@MvdCityTorque

Lo habitual era que las transferencias de los grandes fueran para el exterior y no para el mercado local, lo que ahora cambió con el crecimiento de City Torque, un club que tiene muy pocos hinchas y que no tiene sede social, sino oficina, como dice en su sitio web, y en lugar de comisión directiva tiene un directorio.

Los celestes también podrían haber solicitado a los tricolores que no utilicen a Orihuela este miércoles en el Charrúa, lo que suele ser habitual cuando un club presta a un futbolista y éste debe enfrentarlo, como pasó con Guillermo May, hoy en Cerro Largo, quien no jugó ante Nacional en Melo. Pero desde Montevideo City Torque confirmaron a Referí que no utilizarán ese recurso y que permitirán que el zaguero juvenil juegue ante el club dueño de su ficha.

El “beautiful football” y el momento de Torque

Cuando a principios de 2020 se realizó el lanzamiento del nuevo nombre e imagen del club, el director de clubes emergentes del Grupo City, Diego Gigliani, manifestó que en esta temporada City Torque buscaba consolidarse en la principal categoría y se ilusionaba con llegar a una copa internacional, pero destacó que el éxito deportivo no era el principal interés de la institución en Uruguay.

Hoy en día el equipo de Marini está primero en el Clausura y segundo en la Anual, a seis puntos del líder Nacional, al que le puede recortar unidades este miércoles.

@MvdCityTorque

Las opciones de llegar a una copa están sobre la mesa, al punto que dirigentes, cuerpo técnico y jugadores decidieron el lunes de mañana no aceptar el puesto de Uruguay 4 para la Copa Libertadores que fue requerido por Liverpool, ya que entienden que están para pelear más arriba en la definición del campeonato y por uno de los tres primeros lugares de la AUF en la Libertadores.

City Torque ejecuta la propuesta de “beautiful football”, como le llaman en el grupo a su estilo de juego que tiene a Pep Guardiola como ideólogo y que Marini lleva en las canchas del fútbol uruguayo, con un equipo que apuesta al buen trato de pelota, la posesión y juego ofensivo.

En el Clausura, los celestes están primeros e invictos junto a Liverpool con 11 puntos en cinco fechas, dos más que Nacional, que tampoco ha perdido en el actual torneo.

En la anual, Montevideo City tiene 46 puntos, seis menos que el líder Nacional, producto 13 triunfos, siete empates y siete derrotas en la temporada.

Los dos equipos tienen la misma cantidad de goles en el año, 44, mientras que en el Clausura los de Marini tienen 10 y los de Giordano 6.

En ambas tablas, Torque y los tricolores están muy cerca, por lo que el partido de este miércoles a partir de la hora 21.45 en el Charrúa tendrá puntos valiosos y directos en juego.

El encuentro se jugará en el estadio de piso sintético del Parque Rivera, una superficie a la que no están acostumbrados los tricolores. Nacional cuenta con una cancha con ese piso en Los Céspedes, en la que se preveía que iban a entrenar este martes, pero las prácticas de todos los clubes fueron suspendidas por la Mutual de Futbolistas para llamar a la reflexión a raíz del fallecimiento de Santiago García.

De todas formas, desde el cuerpo técnico albo indicaron a Referí que no ven eso como un problema ya que de vez en cuando entrenan en su césped artificial y varios jugadores han jugado en ese piso en formativas.

Con todos esos ingredientes, la necesidad de Nacional de cuidar la ventaja en la Anual para seguir en carrera por un lugar en la final del Uruguayo y de pasar a su rival en el Clausura, hay promesa de partidazo en el Parque Rivera, entre Montevideo City Torque, que viene en alza en una campaña regular y tras golear 4-0 a Danubio, y los albos, que se han recuperado en los últimos partidos, sumando goles, que era el principal déficit del equipo. Los celestes contarán con el retorno a la zaga de Diego Arismendi, quien estuvo suspendido ante Defensor Sporting y Danubio, tras su expulsión ante Cerro.

Detalles

Alineaciones probables:

Montevideo City Torque: Cristopher Fiermarín; Agustín Peña, Diego Arismendi, Santiago Scotto, Andrew Teuten; Ignacio Neira, Matías Santos, Marcelo Allende; Lucas Rodríguez, Gustavo Del Prete y Matías Cóccaro. DT: Pablo Marini

Nacional: Sergio Rochet; Méndez o Laborda, Guzmán Corujo, Renzo Orihuela y Agustín Oliveros; Emiliano Martínez, Gabriel Neves y Felipe Carballo; Brian Ocampo, Pablo García y Gonzalo Bergessio. DT: Jorge Giordano

Cancha: Estadio Charrúa.

Hora: 21:45.

Juez: Leodán González.

TV: VTV