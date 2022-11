Qatar 2022: Marcus Rashford, la figura de Inglaterra, jugó con Cavani, lucha contra el racismo y recibió un título honorífico de la reina Isabel

Marcus Rashford bajó la cabeza y comenzó a vivir un momento muy difícil. El 11 de julio de 2021 había terminado la final de la Eurocopa nada menos que en Wembley contra Italia y el delantero de Manchester United, una de las grandes figuras de la selección de Inglaterra, había marrado uno de los penales en la definición. Italia fue campeón.

Las redes sociales lo liquidaron. Y el racismo fue el leit motiv de cada mensaje.

"Nunca está bien ser víctima de racismo, no es bueno para nadie”, explicó hace unos días Rashford.

Y agregó: “Es más bien una decepción. Nos decepciona que la gente tenga este tipo de ideas”.

Su propio club entonces, también le brindó apoyo en pleno momento en el que era más noticia por esos comentarios racistas que por lo que podía hacer en la cancha.

Él también entonces publicó en sus redes un mensaje en contra del racismo.

“Puedo aceptar las críticas a mi actuación. Mi penal no fue lo suficientemente bueno, debería haber entrado. Pero nunca me disculparé por quién soy y de dónde vengo. No he sentido más orgullo que llevar esos tres leones en el pecho (el escudo de la selección inglesa) y ver a mi familia alentarme ante una multitud de decenas de miles de personas”, sostuvo.

EFE

Rashford festeja un gol que le dio Cavani para Manchester United

Algo similar ocurrió con Bukayo Saka, quien también marró un penal en aquella jornada y es afrodescendiente.

Rashford es tan importante fuera, como dentro de las canchas.

En pleno inicio de la pandemia mundial por coronavirus, consiguió que el gobierno conservador que entonces tenía como primer ministro británico a Boris Johnson, cambiara su postura inicial.

Un pedido suyo hizo que el gobierno continuara entregando comidas gratuitas a los niños que concurrían a las escuelas, durante las vacaciones invernales.

“Sé lo que es tener hambre: hace 10 años yo era uno de ellos”, escribió en en el diario The Times de Inglaterra.

Pasaron unos meses y fue nombrado Miembro del Imperio Británico por la reina Isabel II, con solo 22 años.

Fue compañero de Edinson Cavani en Manchester United y por más que entre ambos se llevaban bien, muchas veces en los partidos, no le pasó el balón al uruguayo, quien sí le dio una gran asistencia para uno de sus goles.

Este martes, fue el héroe de los ingleses en la goleada contra sus vecinos, los galeses, por 3-0. Anotó un doblete y el primer tanto fue una joya de tiro libre, un verdadero golazo.

La historia de Marcus Rashford es la de la resiliencia de algunos futbolistas que deben superar muchas vallas para llegar a donde finalmente llegan.

Aquí se ve su primer tanto, un golazo de tiro libre: